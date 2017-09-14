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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 02:04
ЛАД написав:
"це надто важко" людям, которым до армии, как до Юпитера. Или ещё дальше. Которые в армии никогда не служили, военному делу нигде и никогда не учились и не собирались.
справа не в війні. Точніше не тільки в війні.
В державі все так само. Люди які не мають зеленого поняття про державне управління , які не командували навіть 7ма чоловіками... в усіх є своє мнєніє як керувати державою. І то ладно б просто думка, так вона іще й безаапеляційна...
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Додано: Нед 19 січ, 2025 02:06
flyman написав: ЛАД написав: jump написав:
.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО
На превеликий жаль - не спромоглись...
Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.
а Криворізько-Донецька радянська республіка не погібла
И сколько времени она просуществовала?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 02:14
detroytred написав:
Тобто Присяга приймається при вступі на військову службу.
Хоча стоп))
Студенти військових кафедр приймали Присягу і нічьо))
кому нічо, а хто так назвався грибом і борщ вскочив
Не бачу смислу чому давати відстрочку тим хто вчиться в вузі не на держзамовленні.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 02:16
Banderlog написав:
ЛАД написав:
"це надто важко" людям, которым до армии, как до Юпитера. Или ещё дальше. Которые в армии никогда не служили, военному делу нигде и никогда не учились и не собирались.
справа не в війні. Точніше не тільки в війні.
В державі все так само. Люди які не мають зеленого поняття про державне управління , які не командували навіть 7ма чоловіками... в усіх є своє мнєніє як керувати державою. І то ладно б просто думка, так вона іще й безаапеляційна...
Я просто не стал расширять тему разговора.Hotab
писал о войне, я этим и ограничился.
А так согласен с вами.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 02:23
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
...........
Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.
Вы как доктор наук могли бы не забывать, что "нафтобаза" и НПЗ несколько разные вещи.
Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко.
Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).
Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю.
Но и вы тоже.
Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.
Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках.
Не надоело?
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 03:29
ЛАД написав: барабашов написав:
Расскажите от первого лица что видели собственными глазами
Сыра кстати ели вдоволь и пиццу каждый выходной из обрезков от пуза?
Пиццы не было в принципе, о ней можно было только в книжках прочитать.
пиццу первый раз в 87м я ел в ресторане у кооператоров модных.
Но вроде и вначале 80х где-то в сочинском кабаке каком-то тоже мелькала.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 03:43
ЛАД написав:
Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
дело не в уме.
У русни гэбистской задача с ноября 2013 так и стояла - майдан спровоцировать и мирно не завершить! , больше хаоса!, меньше законной власти в стране-жертве.
Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной 20.02.2014 не позже начала декабря 2013 уже были готовы.
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