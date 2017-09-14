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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11985119861198711988

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 02:04

  ЛАД написав:
"це надто важко" людям, которым до армии, как до Юпитера. Или ещё дальше. Которые в армии никогда не служили, военному делу нигде и никогда не учились и не собирались.

справа не в війні. Точніше не тільки в війні.
В державі все так само. Люди які не мають зеленого поняття про державне управління , які не командували навіть 7ма чоловіками... в усіх є своє мнєніє як керувати державою. І то ладно б просто думка, так вона іще й безаапеляційна...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 02:06

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  jump написав:.........
ЗУНР!
Ми мали шанс
І це було б чудово 8)
Можливо були б уже в європейській унії та НАТО :P

На превеликий жаль - не спромоглись... :|

Вот точно так же, как погибла ЗУНР, так же не сможет существовать самостоятельно "тихий спокойный город Львов" с окрестностями.
Только сейчас это было бы без военной силы.

а Криворізько-Донецька радянська республіка не погібла

:shock: :?:
И сколько времени она просуществовала?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 02:14

  detroytred написав:
Тобто Присяга приймається при вступі на військову службу.
Хоча стоп))
Студенти військових кафедр приймали Присягу і нічьо))
кому нічо, а хто так назвався грибом і борщ вскочив :lol:

Не бачу смислу чому давати відстрочку тим хто вчиться в вузі не на держзамовленні.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 02:16

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
"це надто важко" людям, которым до армии, как до Юпитера. Или ещё дальше. Которые в армии никогда не служили, военному делу нигде и никогда не учились и не собирались.

справа не в війні. Точніше не тільки в війні.
В державі все так само. Люди які не мають зеленого поняття про державне управління , які не командували навіть 7ма чоловіками... в усіх є своє мнєніє як керувати державою. І то ладно б просто думка, так вона іще й безаапеляційна...

Я просто не стал расширять тему разговора.
Hotab писал о войне, я этим и ограничился.
А так согласен с вами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 02:23

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:...........
Можливо тому, що сьогодні вранці одночасно палали вже чотири нафтобази у різних регіонах рф? Скільки там лишилося "незайманих" НПЗ? Скільки + інших заводів палатиме завтра і щодня? Немає стільки ППО, щоб їх захистити, проте є критична межа втрат, яка вже близько і скоро настане.

Вы как доктор наук могли бы не забывать, что "нафтобаза" и НПЗ несколько разные вещи.

Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко.
Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).

Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю.
Но и вы тоже.

Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.
Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках.
Не надоело?
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 03:29

  ЛАД написав:
  барабашов написав:Расскажите от первого лица что видели собственными глазами
Сыра кстати ели вдоволь и пиццу каждый выходной из обрезков от пуза?

Пиццы не было в принципе, о ней можно было только в книжках прочитать.
пиццу первый раз в 87м я ел в ресторане у кооператоров модных.
Но вроде и вначале 80х где-то в сочинском кабаке каком-то тоже мелькала.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 03:43

  ЛАД написав:Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
дело не в уме.
У русни гэбистской задача с ноября 2013 так и стояла - майдан спровоцировать и мирно не завершить! , больше хаоса!, меньше законной власти в стране-жертве.
Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной 20.02.2014 не позже начала декабря 2013 уже были готовы.
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