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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11987119881198911990>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:12

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Тобто Присяга приймається при вступі на військову службу.
Хоча стоп))
Студенти військових кафедр приймали Присягу і нічьо))
кому нічо, а хто так назвався грибом і борщ вскочив :lol:

Не бачу смислу чому давати відстрочку тим хто вчиться в вузі не на держзамовленні.

Не бачу смисла у ВО, ну хіба вищосортним.
ВРУ перейменувати в "височайше зборище перів та серів".
"шапку Мономаха" передавати від Володимира Першого наступним Володимирам по спадщині".
Всести армовірдворянство і можна роздати і незабезплатно різні титули накшталт:
"районний суддя телефооноправний",
"рєшала кабінєтний конституційнопаузний",
"моноЛОМ ефірний",
"потомствєнний прокуророінвалід",
"4ди ухилянт воєнного врємєні",
"Чичиков мертводушний",
"Ганна Кареніна 1111 км Південнозахідної залізниці",
"проффесор імені двєрі-прилагатєльной",
"Корабельна сосна першої гільдії"
"послиця-сексконсульат",
"Тітушка другої степені",
"двічі люстрований майданами",
"почьотний радикалопезежист",
"незламиний мовопатрулянт 6го рангу",
"гусьощипач державотворчий",
"сміщний квартальчик хотьпоржачний",
"17нривений яйценос" ...

Оці майже всі бачать:
https://dou.ua/lenta/articles/it-top-ma ... education/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:17

  Banderlog написав: А решту в окопи.


Командир каже:
*Командир визнає, що на фронті дійсно є “такі ділянки, де і кінь не валявся” або де “змушують солдатів займати оборону в “кошачих туалетах”.

“Там немає шансу просидіти і кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що “людей немає”, хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже “людей немає”, - зауважив він.

“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.

“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде. Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір”, - додав він.
https://varta1.com.ua/news/redis-poiasn ... 90495.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:18

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: кому нічо, а хто так назвався грибом і борщ вскочив :lol:

Не бачу смислу чому давати відстрочку тим хто вчиться в вузі не на держзамовленні.

Не бачу смисла у ВО, ну хіба вищосортним.
ВРУ перейменувати в "височайше зборище перів та серів".
"шапку Мономаха" передавати від Володимира Першого наступним Володимирам по спадщині".
Всести армовірдворянство і можна роздати і незабезплатно різні титули накшталт:
"районний суддя телефооноправний",
"рєшала кабінєтний конституційнопаузний",
"моноЛОМ ефірний",
"потомствєнний прокуророінвалід",
"4ди ухилянт воєнного врємєні",
"Чичиков мертводушний",
"Ганна Кареніна 1111 км Південнозахідної залізниці",
"проффесор імені двєрі-прилагатєльной",
"Корабельна сосна першої гільдії"
"послиця-сексконсульат",
"Тітушка другої степені",
"двічі люстрований майданами",
"почьотний радикалопезежист",
"незламиний мовопатрулянт 6го рангу",
"гусьощипач державотворчий",
"сміщний квартальчик хотьпоржачний",
"17нривений яйценос" ...

Оці майже всі бачать:
https://dou.ua/lenta/articles/it-top-ma ... education/

— пʼять років у виші, а на виході — джун, серйозно?
далі не читав, бо на виході інтерн.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:23

Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.

*Україна цілком ймовірно може програти у війні цього року і тому потрібно готуватись до тривалого протистояння. Це необхідно для тоого, щоб максимально послабити Росію та змусити капітулювати кремлівський режим.

"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено... Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - сказав він.

Дикий вважає, що Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку війни в Україні, а за програшем однієї зі сторін стоятиме ряд факторів. Він пояснив:

"Звісно, ми можемо не програти цю війну... Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп".
https://varta1.com.ua/news/dykyy-poiasn ... 90504.html

*Якщо схаменемось...*
Пригадалось знамените "Астанавитесь!"
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:26

  flyman написав: — пʼять років у виші, а на виході — джун, серйозно?
далі не читав, бо на виході інтерн.

Чому?
Цікаво ж, що думають різні люди.
Які книжки читали.
Як будували кар'єру.

Тим паче, що всі вони мають досягнення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:37

  detroytred написав:
  flyman написав: — пʼять років у виші, а на виході — джун, серйозно?
далі не читав, бо на виході інтерн.

Чому?
Цікаво ж, що думають різні люди.
Які книжки читали.
Як будували кар'єру.

Тим паче, що всі вони мають досягнення.

Не відомо, чи вони родилися як Трамп/Маск уже в правильній сортності,
чи після виховання у сім"ї реднека закінчивши стейт калідж ржавого поясу починали з нуля.

З одного боку воно може і цікаво, а з іншого ніц неварте те читання.
Бо буде як в анекдоті, про як став мільйонером:
- Купив одне яблуко, помив, продав, потім за ті гроші два, помив продав, і т.д.
- А потім?
- А потім померла бабця мільонерша на Манхетені і отримав спадщину.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 10:41

  flyman написав:
  tester7336 написав:я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.

не для всіх, бо:
1. дискримінація по сексу
2. дискримінація для негромадян

це як би, "жінок та негрів звільнити від матана", бо штангенциркуль фокса фіксує не правильну 3Д модель черепної коробки

У нас давно гендерная неравность.
В школе нас, детей пацанов заставляли голыми без трусов ходить по зданию военкомата, становиться раком. Унижение с самого детства. Дискриминация по половому признаку
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Росіянам залишилося до кордонів Дніпропетровської області менше 5 кілометрів, — карта Deep State

Ще тиждень тому ця відстань була шість із половиною кілометрів (другий скріншот).
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему на новую?
На текущую.

Бо такий ресурс прийме присягу в серпні 2026, а закінчить навчання і може бути мобілізований десь в січні 2029...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:26

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему на новую?
На текущую.

Бо такий ресурс прийме присягу в серпні 2026, а закінчить навчання і може бути мобілізований десь в січні 2029...

Вы забыли добавить "по текущему законодательству". После всего одной поправики мобилизировать можно будет в день (и что бы далеко не ходить -- в месте) присяги.
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