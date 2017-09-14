Командир каже: *Командир визнає, що на фронті дійсно є “такі ділянки, де і кінь не валявся” або де “змушують солдатів займати оборону в “кошачих туалетах”.
“Там немає шансу просидіти і кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що “людей немає”, хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже “людей немає”, - зауважив він.
“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.
“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде. Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір”, - додав він. https://varta1.com.ua/news/redis-poiasn ... 90495.html
Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.
*Україна цілком ймовірно може програти у війні цього року і тому потрібно готуватись до тривалого протистояння. Це необхідно для тоого, щоб максимально послабити Росію та змусити капітулювати кремлівський режим.
"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено... Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - сказав він.
Дикий вважає, що Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку війни в Україні, а за програшем однієї зі сторін стоятиме ряд факторів. Він пояснив:
"Звісно, ми можемо не програти цю війну... Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп". https://varta1.com.ua/news/dykyy-poiasn ... 90504.html
flyman написав: — пʼять років у виші, а на виході — джун, серйозно? далі не читав, бо на виході інтерн.
Чому? Цікаво ж, що думають різні люди. Які книжки читали. Як будували кар'єру.
Тим паче, що всі вони мають досягнення.
Не відомо, чи вони родилися як Трамп/Маск уже в правильній сортності, чи після виховання у сім"ї реднека закінчивши стейт калідж ржавого поясу починали з нуля.
З одного боку воно може і цікаво, а з іншого ніц неварте те читання. Бо буде як в анекдоті, про як став мільйонером: - Купив одне яблуко, помив, продав, потім за ті гроші два, помив продав, і т.д. - А потім? - А потім померла бабця мільонерша на Манхетені і отримав спадщину.