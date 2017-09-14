Додано: Нед 19 січ, 2025 10:23

Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.*Україна цілком ймовірно може програти у війні цього року і тому потрібно готуватись до тривалого протистояння. Це необхідно для тоого, щоб максимально послабити Росію та змусити капітулювати кремлівський режим."Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено... Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - сказав він.Дикий вважає, що Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку війни в Україні, а за програшем однієї зі сторін стоятиме ряд факторів. Він пояснив:"Звісно, ми можемо не програти цю війну... Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп".*Якщо схаменемось...*Пригадалось знамените "Астанавитесь!"