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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11987119881198911990

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:Вакуленко тоже известный писатель и гражданин. Ну а оппонент просто не читатель.


Мати Володимира впевнена, що росіянам його «видали свої ж», тому вирішила поховати сина у Харкові

от таких своїх не меньше 10%, але написати наклеп на письменника здатні одиниці(рано чи пізно правда відкриється)

я теж не всіх відомих і маловідомих українців знаю, але не пишу таке "ноу-нейм" ( шукаю в гуглі інформацію і знайомлюсь, це безкультур'я )
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 19 січ, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:28

  detroytred написав:Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.

*Україна цілком ймовірно може програти у війні цього року і тому потрібно готуватись до тривалого протистояння. Це необхідно для тоого, щоб максимально послабити Росію та змусити капітулювати кремлівський режим.

"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено... Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - сказав він.

Дикий вважає, що Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку війни в Україні, а за програшем однієї зі сторін стоятиме ряд факторів. Він пояснив:

"Звісно, ми можемо не програти цю війну... Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп".
https://varta1.com.ua/news/dykyy-poiasn ... 90504.html

*Якщо схаменемось...*
Пригадалось знамените "Астанавитесь!"

"Якщо схаменемось" -- это как? -- неужто перестать к пингвинам за 11 лямов ездить? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:32

  detroytred написав:Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.

*Україна цілком ймовірно може програти у війні цього року і тому потрібно готуватись до тривалого протистояння. Це необхідно для тоого, щоб максимально послабити Росію та змусити капітулювати кремлівський режим.

"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено... Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", - сказав він.

Дикий вважає, що Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку війни в Україні, а за програшем однієї зі сторін стоятиме ряд факторів. Він пояснив:

"Звісно, ми можемо не програти цю війну... Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп".
https://varta1.com.ua/news/dykyy-poiasn ... 90504.html

*Якщо схаменемось...*
Пригадалось знамените "Астанавитесь!"


Дичь какая-то .
А где сам дикий в этом процессе ?
Может его ,нажористого цицькоцмудильника,пингвинам скормить, во благо флоры и фауны если для победы бесполезен ?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:33

  tester7336 написав:
  flyman написав:
  tester7336 написав:я не розумію - ви серйозно чи ні.
та просто вводиться предмет для всіх і все.
не здав - вилетів. і будеш вічним второкурсником в різних вузах.

не для всіх, бо:
1. дискримінація по сексу
2. дискримінація для негромадян

це як би, "жінок та негрів звільнити від матана", бо штангенциркуль фокса фіксує не правильну 3Д модель черепної коробки


ви текст читаєте чи аби бовкнути?
"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах"

А про присягу почему не комментируете? :wink:
Ну и, всетаки, закон читать -- а не пересказ в лице зам-МО. А там, внезапно, оказывается, что половина этого курса обязательна только для определенного пола.
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  #<1 ... 11987119881198911990
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