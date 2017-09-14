ЛАД написав:3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.
Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо. Ну і не місто Львів а цілий регіон. Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
Какой регион? Всё правобережье? Может существовать. 3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Ви знов завели свою платівку за сурових східних токарів. Усім можна займатись, і сільське господарство, і промисловість. Прийде капітал і все буде розвиватись.
fler написав:Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко. Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).
Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю. Но и вы тоже.
Точні цифри нам на форумі не потрібні, тому що змінюються щодня і кожну хвилину. А приблизні ми бачимо з повідомлень про мобілізацію на кацапії. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.
ЛАД написав:Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.
Ми аналізуємо стан їхньої економіки та робимо висновки про їх спроможності вести війну. А ви безапеляційно заперечуєте або перекручуєте пости, де висвітлюють слабкість рф та її невдачі.
ЛАД написав:Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках. Не надоело?
Знову ваш улюблений пропагандонський прийом - свідоме перекручення, зведення до абсурду)). "Хорошие русские", "Росармия сильнее", "надо не злить сильного соседа", "в русской Википедии вся правда", "фонтанка.ру и русскояз. версии известных СМИ" вкупі з численними кацапськими наративами, які ви щодня тут просуваєте десятками постів на день. Не набридло?
fler написав:Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко. Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).
Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю. Но и вы тоже.
Точні цифри нам на форумі не потрібні, тому що змінюються щодня і кожну хвилину. А приблизні ми бачимо з повідомлень про мобілізацію на кацапії. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.
ЛАД написав:Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.
Ми аналізуємо стан їхньої економіки та робимо висновки про їх спроможності вести війну. А ви безапеляційно заперечуєте або перекручуєте пости, де висвітлюють слабкість рф та її невдачі.
ЛАД написав:Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках. Не надоело?
Знову ваш улюблений пропагандонський прийом - свідоме перекручення, зведення до абсурду)). "Хорошие русские", "Росармия сильнее", "надо не злить сильного соседа", "в русской Википедии вся правда", "фонтанка.ру и русскояз. версии известных СМИ" вкупі з численними кацапськими наративами, які ви щодня тут просуваєте десятками постів на день. Не набридло?
Ми аналізуємо стан російської економіки? У вас є кваліфікація це робити?
Людина, опозиціонер російської влади, професійний економіст, яка у березні 2022 року писала про безглуздість санкцій, думає інакше.
detroytred написав:Отже як саме Присягу в навчальний предмет втиснути?
Дуже просто: хто не склав присягу - не допускається до здачі екзамену... За невиконані лабораторні роботи ж недопускають...
Як присягу включити в навчальний процес? Всі елементи БЗВП, як і будь-якого іншого навчального предмету - це отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок. На лекціях, групових, практичних, лабораторних, семінарах і т.д. - процес навчання. Послідовність отримання знань, умінь, навичок.