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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1198811989119901199111992 ... 11995>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:53

  Бетон написав:❗️Росіянам залишилося до кордонів Дніпропетровської області менше 5 кілометрів, — карта Deep State

Ще тиждень тому ця відстань була шість із половиною кілометрів (другий скріншот).

стрємітєльноє наступлєніє
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Отже як саме Присягу в навчальний предмет втиснути?

Дуже просто: хто не склав присягу - не допускається до здачі екзамену...
За невиконані лабораторні роботи ж недопускають...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 11:59

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:3. Если вы полагаете, что "мирный тихий спокойный город Львов" сможет существовать как отдельное государство, то хочу вас разочаровать - такого не будет. Он быстро станет чьим-нибудь. Скорее всего, польским. И говорить начнёт по-польски.

Чому це "такого не будет"? Дивлячись як сьогодні розвиваються події це цілком можливо. Звичайно малоймовірно, але можливо.
Ну і не місто Львів а цілий регіон.
Чому це має стати частиною Польші - не розумію. Цю ідею ніхто не підтримує(по-моєму). Воєнний захват Польщею я виключаю.
Какой регион? Всё правобережье? Может существовать.
3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?

Ви знов завели свою платівку за сурових східних токарів. Усім можна займатись, і сільське господарство, і промисловість. Прийде капітал і все буде розвиватись.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:01

  flyman написав:
  Бетон написав:❗️Росіянам залишилося до кордонів Дніпропетровської області менше 5 кілометрів, — карта Deep State

Ще тиждень тому ця відстань була шість із половиною кілометрів (другий скріншот).

стрємітєльноє наступлєніє

Як для голоса з прикиівського підвалу , то в лапках. А як для 120-кг лейтенанта запасу в Дніпрі - так вже трохи шерсть на жирній холці шевелиться.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:03

  ЛАД написав:
  fler написав:Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко.
Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).

Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю.
Но и вы тоже.

Точні цифри нам на форумі не потрібні, тому що змінюються щодня і кожну хвилину. А приблизні ми бачимо з повідомлень про мобілізацію на кацапії. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.

  ЛАД написав:Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.

Ми аналізуємо стан їхньої економіки та робимо висновки про їх спроможності вести війну. А ви безапеляційно заперечуєте або перекручуєте пости, де висвітлюють слабкість рф та її невдачі.

  ЛАД написав:Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках.
Не надоело?

Знову ваш улюблений пропагандонський прийом - свідоме перекручення, зведення до абсурду)). "Хорошие русские", "Росармия сильнее", "надо не злить сильного соседа", "в русской Википедии вся правда", "фонтанка.ру и русскояз. версии известных СМИ" вкупі з численними кацапськими наративами, які ви щодня тут просуваєте десятками постів на день. Не набридло?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:11

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Отже як саме Присягу в навчальний предмет втиснути?

Дуже просто: хто не склав присягу - не допускається до здачі екзамену...
За невиконані лабораторні роботи ж недопускають...

Это-то понятно. Вопрос в другом: а нет ли тут признаков дискриминации? -- вроде как все ее давать должны. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:19

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко.
Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).

Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю.
Но и вы тоже.

Точні цифри нам на форумі не потрібні, тому що змінюються щодня і кожну хвилину. А приблизні ми бачимо з повідомлень про мобілізацію на кацапії. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.

  ЛАД написав:Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.

Ми аналізуємо стан їхньої економіки та робимо висновки про їх спроможності вести війну. А ви безапеляційно заперечуєте або перекручуєте пости, де висвітлюють слабкість рф та її невдачі.

  ЛАД написав:Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках.
Не надоело?

Знову ваш улюблений пропагандонський прийом - свідоме перекручення, зведення до абсурду)). "Хорошие русские", "Росармия сильнее", "надо не злить сильного соседа", "в русской Википедии вся правда", "фонтанка.ру и русскояз. версии известных СМИ" вкупі з численними кацапськими наративами, які ви щодня тут просуваєте десятками постів на день. Не набридло?


Ми аналізуємо стан російської економіки? У вас є кваліфікація це робити?

Людина, опозиціонер російської влади, професійний економіст, яка у березні 2022 року писала про безглуздість санкцій, думає інакше.

https://www.facebook.com/share/p/15ZmYH27zW/ це про стан економіки

https://www.facebook.com/share/p/17fCxGsim6/ - це про готовність воювати
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:19

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Отже як саме Присягу в навчальний предмет втиснути?

Дуже просто: хто не склав присягу - не допускається до здачі екзамену...
За невиконані лабораторні роботи ж недопускають...

Як присягу включити в навчальний процес?
Всі елементи БЗВП, як і будь-якого іншого навчального предмету - це отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок.
На лекціях, групових, практичних, лабораторних, семінарах і т.д. - процес навчання. Послідовність отримання знань, умінь, навичок.

А Присяга яким боком до навчання?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:21

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Отже як саме Присягу в навчальний предмет втиснути?

Дуже просто: хто не склав присягу - не допускається до здачі екзамену...
За невиконані лабораторні роботи ж недопускають...

Это-то понятно. Вопрос в другом: а нет ли тут признаков дискриминации? -- вроде как все ее давать должны. :roll:

Цікаве питання!

До речі, його можна розширити.
Чому Присягу на вірність... не складають усі громадяни країни???
Громадяни.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.


Колись тут один приводив на такому розрахунок, його всі заклювали))
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