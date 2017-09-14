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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1198911990119911199211993 ... 11995>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:25

detroytred Взагалі-то, згідно із законом, ця підготовка мала б додаватись в програми тільки студентам, які поступлять у 2025 році, і не стосуватись тих, хто вже навчається. Але Лісовий вертів на одному місці "законність". Так як в 2024 міняли правила вступу в процесі вступу, так і введуть присягу як інноваційний метод перевірки знань, який підтверджує військово-патріотичну компетентність...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:41


Повна цитата Портникова, з-за якої почався срач...
Що він сказав не так? Ми не корови, ми не власність феодалів,, тому - це тільки у Обожеслава Вакарчука "не його війна".
«У середньовіччя теж купували лицарям лати, зброю. І це було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення — захист Вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи. З примусу у великих імперіях, і з обов’язку після Великої Французької революції.
Тому що "якщо ви хочете рівноправ’я, тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гільйотинували, ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі". От коли зараз кажуть, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо жити у феодальній державі, як це було до Великої Французької революції.
За бажання бути рівними треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі, а якась інша людина одягає ці свої лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем. Тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Бо ти теж його власність. Вона захищає свою власність: тебе, корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч».


Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам?
І по скільки штук?
А чи є додаткові за поранення?
🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:47

  Bobua написав:

Повна цитата Портникова, з-за якої почався срач...
Що він сказав не так? Ми не корови, ми не власність феодалів,, тому - це тільки у Обожеслава Вакарчука "не його війна".
«У середньовіччя теж купували лицарям лати, зброю. І це було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення — захист Вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи. З примусу у великих імперіях, і з обов’язку після Великої Французької революції.
Тому що "якщо ви хочете рівноправ’я, тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гільйотинували, ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі". От коли зараз кажуть, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо жити у феодальній державі, як це було до Великої Французької революції.
За бажання бути рівними треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі, а якась інша людина одягає ці свої лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем. Тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Бо ти теж його власність. Вона захищає свою власність: тебе, корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч».


Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам?
І по скільки штук?
А чи є додаткові за поранення?
🤔

З курщини можна взяти наложниць Наташ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:48

  Bobua написав:

Повна цитата Портникова, з-за якої почався срач...
Що він сказав не так? Ми не корови, ми не власність феодалів,, тому - це тільки у Обожеслава Вакарчука "не його війна".
«У середньовіччя теж купували лицарям лати, зброю. І це було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення — захист Вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи. З примусу у великих імперіях, і з обов’язку після Великої Французької революції.
Тому що "якщо ви хочете рівноправ’я, тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гільйотинували, ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі". От коли зараз кажуть, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо жити у феодальній державі, як це було до Великої Французької революції.
За бажання бути рівними треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі, а якась інша людина одягає ці свої лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем. Тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Бо ти теж його власність. Вона захищає свою власність: тебе, корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч».


Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам?
І по скільки штук?
А чи є додаткові за поранення?
🤔


https://antonina.detector.media/novosti ... bakh-foto/

))))))))))))))))))))))))))))))))))
По два раба)))))))))))))))))))))))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 січ, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:50

Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Дуже просто: хто не склав присягу - не допускається до здачі екзамену...
За невиконані лабораторні роботи ж недопускають...

Это-то понятно. Вопрос в другом: а нет ли тут признаков дискриминации? -- вроде как все ее давать должны. :roll:

Цікаве питання!

До речі, його можна розширити.
Чому Присягу на вірність... не складають усі громадяни країни???
Громадяни.
Тоді в ній був би якийсь сенс, типу кожен з "народу України" дає клятву "народу України", і є якась двосторонність.
Інакше виходить, що обмежена частина народу дає присягу всьому народу в односторонньому порядку, у "народу" перед ними ніяких зобовʼязань і клятв нема. А ще й якщо присяга примусова, вона взагалі втрачає сенс, бо не відображає реальне і свідоме бажання і наміри людини. Це як урочисто клястися у вірності при одруженні під примусом:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:56

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.


Колись тут один приводив на такому розрахунок, його всі заклювали))

Експертів, які клюють, у нас тут майже всі, а от розрахунки привести майже нІкому.
Згадана вище приблизна цифра підходить звісно не для всіх розрахунків, але на ній можна робити приблизні оцінки, враховуючи низку основних факторів впливу.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:56

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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:59

  Faceless написав:. А ще й якщо присяга примусова, вона взагалі втрачає сенс, бо не відображає реальне і свідоме бажання і наміри людини. Це як урочисто клястися у вірності при одруженні під примусом:)
неожиданно. хоть кто то понимает цену принуждения.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:59

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Почему на новую?
На текущую.

Бо такий ресурс прийме присягу в серпні 2026, а закінчить навчання і може бути мобілізований десь в січні 2029...

Вы забыли добавить "по текущему законодательству". После всего одной поправики мобилизировать можно будет в день (и что бы далеко не ходить -- в месте) присяги.


Яка тобі різниця ....до законодавства України .
Тебе повинно турбувати тільки щоб тебе з Німеччини не турнули разом з сином .

Ти ще своє отримаєш .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:03

  fler написав:
  BeneFuckTor написав:
  fler написав:. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.


Колись тут один приводив на такому розрахунок, його всі заклювали))

Експертів, які клюють, у нас тут майже всі, а от розрахунки привести майже нІкому.
Згадана вище приблизна цифра підходить звісно не для всіх розрахунків, але на ній можна робити приблизні оцінки, враховуючи низку основних факторів впливу.

А оці збільшення чисельності орки звідки набирають?

"Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW), коментуючи указ Путіна, заявили, що Росія продовжує нарощувати свій довгостроковий військовий потенціал, поступово збільшуючи чисельність своїх збройних сил."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-roz ... 26228.html

*«16 вересня президент Росії Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до 1,5 мільйона осіб, починаючи з грудня 2024 року. Це – третій підписаний Путіним указ про збільшення чисельності російського війська від початку повномасштабного вторгнення в Україні в лютому 2022 року»

Хоча на рфії може згадали Чичікова і мертвих душ.
detroytred
 
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