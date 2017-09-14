А Філіппіни видають наложніц лише наймахровішим ухилянтам-безсітківочникам? Яка там система? А то твій волохатий друг-халамидник, філіппінські відосики якого ти до вивчення назубок дивишся, каже що вже 7 років рукоблудить. На тих помийках з баштоподібними будинками де він бомжує, там , з його слів, нормальних нема. То ти де візьмеш? Чи тобі не обовʼязково нормальна після десятків років мрійливого мануалу?
ЛАД написав:3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей.... Але навіщо так принижуватись? Глянем Область_________населення____площа (км2) Львівська________2 470 000_____21 833 Тернопільська____1 065 709_____13 823 Волинська________1 021 000_____20 143 Всього___________4 556 709_____55 799 І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей 130 Хорватія ________________ 4 105 267 131 Молдова ________________ 4 033 963 132 Грузія ________________ 3 989 167 134 Уругвай ________________ 3 473 730 135 Боснія і Герцеговина _______ 3 280 819 136 Монголія ________________ 3 278 290 137 Вірменія ________________ 2 963 243 138 Ямайка ________________ 2 961 167 139 Катар ________________ 2 881 053 140 Албанія ________________ 2 877 797 141 Пуерто-Рико ___________ 2 860 853 142 Литва ________________ 2 722 289
andrijk777 написав:........ Ми не мали шансу. Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України". А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом. Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість). А далі війна, яка спутала усі карти. Далі - побачимо як закінчиться ця війна.
1. На 2 Майдане победила примерно такая же часть населения, как и на 1. 2. Не может "половина України піти проєвропейським шляхом". Как вы себе это представляете без раздела Украины? Половина Киева идёт а Европу, половина не идёт?
Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
А що хтось дав паремогти Першому Майдану? Тобто бандюкович-премєр - це перемога?
Перший Майдан - притормозив промоскальськи настроєних русофілів.... але не зупинив Другий Майдан - зупинив промоскальськи настроєний Уряд (90% міністрів якого включаючи ВСІХ силовиків опинились в педерації... ) Тобто Другий Майдан просто зберіг ЧАСТОЧКУ України від повного поглинання педерацією Педерації це не сподобалось і вона ввела війська...
Тобто Майдани БЕРЕГЛИ Україну. Якби не вони - ти б вже розповідав про пушкіна і морозиво не боячись використання російської але от твої зятья вжеб будували роССмІр в сірії чи ще в якійсь Богом забутій частині Африки....
ЛАД написав:3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей.... Але навіщо так принижуватись? Глянем Область_________населення____площа (км2) Львівська________2 470 000_____21 833 Тернопільська____1 065 709_____13 823 Волинська________1 021 000_____20 143 Всього___________4 556 709_____55 799 І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей ...
А что именно это сравнение должно доказать? -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.