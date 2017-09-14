Буряты на проводе
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Додано: Нед 19 січ, 2025 13:15
friendly fire
Буряты на проводе
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:17
flyman
А Філіппіни видають наложніц лише наймахровішим ухилянтам-безсітківочникам? Яка там система? А то твій волохатий друг-халамидник, філіппінські відосики якого ти до вивчення назубок дивишся, каже що вже 7 років рукоблудить. На тих помийках з баштоподібними будинками де він бомжує, там , з його слів, нормальних нема. То ти де візьмеш? Чи тобі не обовʼязково нормальна після десятків років мрійливого мануалу?
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:20
Головне це найти відповідь чому так.
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:22
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:23
У одному із супермаркетів Івано-Франківська покупці придбали пончик з патроном. Фото поділився мер міста Руслан Марцінків.
За його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:24
Тілі-тілі тєста, мухіна нівєста..
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я проти сепаратизму чи поділу областей....
Але навіщо так принижуватись?
Глянем
Область_________населення____площа (км2)
Львівська________2 470 000_____21 833
Тернопільська____1 065 709_____13 823
Волинська________1 021 000_____20 143
Всього___________4 556 709_____55 799
І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей
130 Хорватія ________________ 4 105 267
131 Молдова ________________ 4 033 963
132 Грузія ________________ 3 989 167
134 Уругвай ________________ 3 473 730
135 Боснія і Герцеговина _______ 3 280 819
136 Монголія ________________ 3 278 290
137 Вірменія ________________ 2 963 243
138 Ямайка ________________ 2 961 167
139 Катар ________________ 2 881 053
140 Албанія ________________ 2 877 797
141 Пуерто-Рико ___________ 2 860 853
142 Литва ________________ 2 722 289
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:36
А що хтось дав паремогти Першому Майдану?
Тобто бандюкович-премєр - це перемога?
Перший Майдан - притормозив промоскальськи настроєних русофілів.... але не зупинив
Другий Майдан - зупинив промоскальськи настроєний Уряд (90% міністрів якого включаючи ВСІХ силовиків опинились в педерації... )
Тобто Другий Майдан просто зберіг ЧАСТОЧКУ України від повного поглинання педерацією
Педерації це не сподобалось і вона ввела війська...
Тобто Майдани БЕРЕГЛИ Україну.
Якби не вони - ти б вже розповідав про пушкіна і морозиво не боячись використання російської
але от твої зятья вжеб будували роССмІр в сірії чи ще в якійсь Богом забутій частині Африки....
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:38
А что именно это сравнение должно доказать? -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.
P.S.
134 Уругвай
Додано: Нед 19 січ, 2025 13:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Труси хрестик
Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав
З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..
То де ти був щирий ?
В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці?
чи в фразі Редиса -
що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...
Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?
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