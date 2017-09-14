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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119901199111992119931199411995>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:11

Трамп пришел, порядок не навел (((

❗️У Трампа не очікують прориву у закінченні війни ще 6 місяців мінімум, – The Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... ace-prize/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:15

friendly fire

https://t.me/novosti_voinaa/26834
Буряты на проводе
https://t.me/novosti_voinaa/27225
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:17

flyman

З курщини можна взяти наложниць Наташ?


А Філіппіни видають наложніц лише наймахровішим ухилянтам-безсітківочникам? Яка там система? А то твій волохатий друг-халамидник, філіппінські відосики якого ти до вивчення назубок дивишся, каже що вже 7 років рукоблудить. На тих помийках з баштоподібними будинками де він бомжує, там , з його слів, нормальних нема. То ти де візьмеш? Чи тобі не обовʼязково нормальна після десятків років мрійливого мануалу?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:20

  Xenon написав:Трамп пришел, порядок не навел (((

❗️У Трампа не очікують прориву у закінченні війни ще 6 місяців мінімум, – The Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... ace-prize/

Головне це найти відповідь чому так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:22

  Hotab написав:А Філіппіни видають наложніц лише наймахровішим ухилянтам-безсітківочникам?
Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:23

  Wirująświatła написав:https://t.me/novosti_voinaa/26834
Буряты на проводе
https://t.me/novosti_voinaa/27225

У одному із супермаркетів Івано-Франківська покупці придбали пончик з патроном. Фото поділився мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.
https://sud.ua/uk/news/photo/320756-v-o ... ronom-foto
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:24

Тілі-тілі тєста, мухіна нівєста..

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А Філіппіни видають наложніц лише наймахровішим ухилянтам-безсітківочникам?
Зображення

Дуже схожа на майбутню флайманову нівєсту. На безрибʼї..
Мені здається тут миску рису можна навіть зберегти до гірших часів
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей....
Але навіщо так принижуватись?
Глянем
Область_________населення____площа (км2)
Львівська________2 470 000_____21 833
Тернопільська____1 065 709_____13 823
Волинська________1 021 000_____20 143
Всього___________4 556 709_____55 799
І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей
130 Хорватія  ________________ 4 105 267
131 Молдова ________________ 4 033 963
132 Грузія ________________ 3 989 167
134 Уругвай  ________________ 3 473 730
135 Боснія і Герцеговина _______ 3 280 819
136 Монголія  ________________ 3 278 290
137 Вірменія ________________ 2 963 243
138 Ямайка ________________ 2 961 167
139 Катар ________________ 2 881 053
140 Албанія ________________ 2 877 797
141 Пуерто-Рико  ___________ 2 860 853
142 Литва ________________ 2 722 289
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:36

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
Ми не мали шансу.
Таких ідей в 90-х було мало і вони були слабо популярні, усі хотіли "Великої України".
А дальше був Майдан і в принципі вже половина України пішла проєвропейським шляхом.
Далі був 2 Майдан і знову перемога проєвропейської частини(вже фактично більшість).
А далі війна, яка спутала усі карти.
Далі - побачимо як закінчиться ця війна.
1. На 2 Майдане победила примерно такая же часть населения, как и на 1.
2. Не может "половина України піти проєвропейським шляхом". Как вы себе это представляете без раздела Украины? Половина Киева идёт а Европу, половина не идёт?

Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
А що хтось дав паремогти Першому Майдану?
Тобто бандюкович-премєр - це перемога?

Перший Майдан - притормозив промоскальськи настроєних русофілів.... але не зупинив
Другий Майдан - зупинив промоскальськи настроєний Уряд (90% міністрів якого включаючи ВСІХ силовиків опинились в педерації... )
Тобто Другий Майдан просто зберіг ЧАСТОЧКУ України від повного поглинання педерацією
Педерації це не сподобалось і вона ввела війська...

Тобто Майдани БЕРЕГЛИ Україну.
Якби не вони - ти б вже розповідав про пушкіна і морозиво не боячись використання російської
але от твої зятья вжеб будували роССмІр в сірії чи ще в якійсь Богом забутій частині Африки....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:38

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей....
Але навіщо так принижуватись?
Глянем
Область_________населення____площа (км2)
Львівська________2 470 000_____21 833
Тернопільська____1 065 709_____13 823
Волинська________1 021 000_____20 143
Всього___________4 556 709_____55 799
І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей
...

А что именно это сравнение должно доказать? :roll: -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.

P.S.
134 Уругвай :lol:
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