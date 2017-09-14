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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1199111992119931199411995>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.

“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде.
Труси хрестик
Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав
З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..

То де ти був щирий ?
В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці?
чи в фразі Редиса -
що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...

Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:50

  Xenon написав:Трамп пришел, порядок не навел (((

❗️У Трампа не очікують прориву у закінченні війни ще 6 місяців мінімум, – The Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... ace-prize/

наївні як діти, хоча ні, діти не такі наівні,
це в світі рожевих понів, що какають райдугами 24 год.,
та в прапорів РА: "потяг стій! раз-два"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:52

  Wirująświatła написав:https://t.me/novosti_voinaa/26834

Це китайські феєрверки на НР?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:56

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей....
Але навіщо так принижуватись?
Глянем
Область_________населення____площа (км2)
Львівська________2 470 000_____21 833
Тернопільська____1 065 709_____13 823
Волинська________1 021 000_____20 143
Всього___________4 556 709_____55 799
І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей
130 Хорватія ________________ 4 105 267
131 Молдова ________________ 4 033 963
132 Грузія ________________ 3 989 167
134 Уругвай ________________ 3 473 730
135 Боснія і Герцеговина _______ 3 280 819
136 Монголія ________________ 3 278 290
137 Вірменія ________________ 2 963 243
138 Ямайка ________________ 2 961 167
139 Катар ________________ 2 881 053
140 Албанія ________________ 2 877 797
141 Пуерто-Рико ___________ 2 860 853
142 Литва ________________ 2 722 289
А что именно это сравнение должно доказать? :roll: -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.

P.S.
134 Уругвай :lol:
Один заявляє що 4,5 млн населення на 55000+км квадратних - не дадуть собі ради і при цьому забуває що існує в світі як мінімум 100+ держав-ще меншості по чисельності населення
Другий русофіл - побачивши що перший лоханувся по повній - вірішив згенерувати геніальне запитання
А що дає порівняння?

До речі
Там наприклад Катар є
Не подобається Азія
Так там є країни Прибалтики , кожна з яких еквівалент одній з областей

Львівська____2,47млн_________Тернопільська___1,065млн
Латвія_______2,88 млн________Естонія_________1,366 млн

І якось прибалти живуть без рАссЕйССького мІрА, дають собі ради
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 19 січ, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:58

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/novosti_voinaa/26834

Це китайські феєрверки на НР?

самые лучшие фейверки называются холодный фонтан, хоть душ принимай
тебе когда 55? можно большое шоу организовать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 19 січ, 2025 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.

“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде.
Труси хрестик
Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав
З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..

То де ти був щирий ?
В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці?
чи в фразі Редиса -
що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...

Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?

Не тупи по сотому колу.

Я з Кейнсом, Фрідманом, Бальцеровичем і т.д., тобто практиками стосовно ринку країн, реформування, розвитку ринків країн, я з ними не сперечаюсь.
З цими практиками.

Я сперечаюсь з глупцом з ларька, який НАВІТЬ книжок цих практиків не читав, але вигадує відсеб'ятину.
Я сперечаюсь з тобой.
З твоїми помилками навіть в азах ринків країн.
Аргументую свої заперечення не, як ти зі стелі відсеб'ятинними вигадками (з єдиним аргументом -- а я мільйонер, досяг на рівні ларька), а посиланнями на саме цих практиків - кейнсів, бальцеровичів і т.д.


В мене вибір: повірити твоїм пісням чи отим названим практикам.
Звиняй, чудаче, я дослухаюсь до них.
А коли буде питання по ларьку до прислухаюсь саме до тебе.
Бо Кейнс, Бальцерович (бувший викладач кафедри марсизм-ленізму))))), Фрідман і тд., гадаю, стосовно ларька можливо ні бельмеса не знають.
А в тебе досягнення і величезний досвід, практика.
Але поки тут дане питання не розглядається.

По сотому колу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:59

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/novosti_voinaa/26834
Буряты на проводе
https://t.me/novosti_voinaa/27225

У одному із супермаркетів Івано-Франківська покупці придбали пончик з патроном. Фото поділився мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.
https://sud.ua/uk/news/photo/320756-v-o ... ronom-foto

чорна мєтка меру?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам?
І по скільки штук?
А чи є додаткові за поранення?
🤔

Зараз набагато краща система, оскільки є гроші, податки. Відповідно один фронтовик це податки десь понад десятка пересічних, поранений в залежності від важкості. А з кріпаками ще ті проблеми - могли і півня пустити лицарю чи на вила надіти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:01

  flyman написав:для ЛАДа
[youtube]d9EVEVwQbUc[/youtu..]
є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"

я при одному замовленні сказала що
7:01
I don't speak russ russ is Terrorist and
7:06
small children
Это не хамский ответ?
Я бы после этого (как посетитель) в зависимости от настроения или просто развернулся бы и ушёл, или отправил её по известным адресам. И указывать сотрудникам, на каком языке им говорить... У нас вроде нет запрета говорить на любом языке.
У меня недалеко от дома есть овощной киоск. Держит азербайджанская семья. Между собой они говорят на своём родном языке. Я буду запрещать им?
Эта дура, так же как и вы, считает, что война началась из-за того, что в Украине было много русскоязычных. Если она такая патриотка, то пошла бы санитаркой на фронт. Нет, ей проще "воевать" с русским языком в Киеве.
Так же, как и вам на форуме. При том, что она прекрасно говорит по-русски и явно была русскоязычной.
Как по мне, так русскоязычный украинец, который сегодня воюет на фронте, гораздо лучше украиноязычного, "воюющего" на диване. И гораздо больший патриот. Здесь на форуме сейчвс почти все стали "украиноязычными патриотами", но при этом из вполне устраивает "диванный патриотизм". И у всех находятся "уважительные" отговорки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 січ, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:03

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/novosti_voinaa/26834

Це китайські феєрверки на НР?

самые лучшие фейверки называются холодный фонтан, хоть душ принимай
тебе когда 55? можно большое шоу организовать.

в 55 збираюсь виходити на F.I.R.E. пенсію з філіпінками і Наташами, не при хотабу буде то сказано,
вже декілька ломоблогерів вангували, що достатньо прожити ще 10 років, а там медицина буде на 3Д принтері з штучним інетелектом друкувати різні органи і пришивати що пожовкло і відпало і піднімати що не встає.
Щсоь подібне як в останній серії "Сотня" коли гомосапіенс-сапіенс здали екзамен як людство що може бути прийняти у вищі цивілізаційні рівні системи
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1199111992119931199411995>
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