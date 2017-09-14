detroytred написав:“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.
“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде.
Труси хрестик Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..
То де ти був щирий ? В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці? чи в фразі Редиса - що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...
Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?
ЛАД написав:3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей.... Але навіщо так принижуватись? Глянем Область_________населення____площа (км2) Львівська________2 470 000_____21 833 Тернопільська____1 065 709_____13 823 Волинська________1 021 000_____20 143 Всього___________4 556 709_____55 799 І порівняємо з іншими країнами меншими по населенню( і в більшості по площі) від цих трьох областей 130 Хорватія ________________ 4 105 267 131 Молдова ________________ 4 033 963 132 Грузія ________________ 3 989 167 134 Уругвай ________________ 3 473 730 135 Боснія і Герцеговина _______ 3 280 819 136 Монголія ________________ 3 278 290 137 Вірменія ________________ 2 963 243 138 Ямайка ________________ 2 961 167 139 Катар ________________ 2 881 053 140 Албанія ________________ 2 877 797 141 Пуерто-Рико ___________ 2 860 853 142 Литва ________________ 2 722 289
А что именно это сравнение должно доказать? -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.
P.S. 134 Уругвай
Один заявляє що 4,5 млн населення на 55000+км квадратних - не дадуть собі ради і при цьому забуває що існує в світі як мінімум 100+ держав-ще меншості по чисельності населення Другий русофіл - побачивши що перший лоханувся по повній - вірішив згенерувати геніальне запитання А що дає порівняння?
До речі Там наприклад Катар є Не подобається Азія Так там є країни Прибалтики , кожна з яких еквівалент одній з областей
Львівська____2,47млн_________Тернопільська___1,065млн Латвія_______2,88 млн________Естонія_________1,366 млн
І якось прибалти живуть без рАссЕйССького мІрА, дають собі ради
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 19 січ, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.
“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде.
Труси хрестик Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..
То де ти був щирий ? В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці? чи в фразі Редиса - що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...
Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?
Не тупи по сотому колу.
Я з Кейнсом, Фрідманом, Бальцеровичем і т.д., тобто практиками стосовно ринку країн, реформування, розвитку ринків країн, я з ними не сперечаюсь. З цими практиками.
Я сперечаюсь з глупцом з ларька, який НАВІТЬ книжок цих практиків не читав, але вигадує відсеб'ятину. Я сперечаюсь з тобой. З твоїми помилками навіть в азах ринків країн. Аргументую свої заперечення не, як ти зі стелі відсеб'ятинними вигадками (з єдиним аргументом -- а я мільйонер, досяг на рівні ларька), а посиланнями на саме цих практиків - кейнсів, бальцеровичів і т.д.
В мене вибір: повірити твоїм пісням чи отим названим практикам. Звиняй, чудаче, я дослухаюсь до них. А коли буде питання по ларьку до прислухаюсь саме до тебе. Бо Кейнс, Бальцерович (бувший викладач кафедри марсизм-ленізму))))), Фрідман і тд., гадаю, стосовно ларька можливо ні бельмеса не знають. А в тебе досягнення і величезний досвід, практика. Але поки тут дане питання не розглядається.
Bobua написав:Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам? І по скільки штук? А чи є додаткові за поранення? 🤔
Зараз набагато краща система, оскільки є гроші, податки. Відповідно один фронтовик це податки десь понад десятка пересічних, поранений в залежності від важкості. А з кріпаками ще ті проблеми - могли і півня пустити лицарю чи на вила надіти.
flyman написав:для ЛАДа [youtube]d9EVEVwQbUc[/youtu..] є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"
я при одному замовленні сказала що 7:01 I don't speak russ russ is Terrorist and 7:06 small children
Это не хамский ответ? Я бы после этого (как посетитель) в зависимости от настроения или просто развернулся бы и ушёл, или отправил её по известным адресам. И указывать сотрудникам, на каком языке им говорить... У нас вроде нет запрета говорить на любом языке. У меня недалеко от дома есть овощной киоск. Держит азербайджанская семья. Между собой они говорят на своём родном языке. Я буду запрещать им? Эта дура, так же как и вы, считает, что война началась из-за того, что в Украине было много русскоязычных. Если она такая патриотка, то пошла бы санитаркой на фронт. Нет, ей проще "воевать" с русским языком в Киеве. Так же, как и вам на форуме. При том, что она прекрасно говорит по-русски и явно была русскоязычной. Как по мне, так русскоязычный украинец, который сегодня воюет на фронте, гораздо лучше украиноязычного, "воюющего" на диване. И гораздо больший патриот. Здесь на форуме сейчвс почти все стали "украиноязычными патриотами", но при этом из вполне устраивает "диванный патриотизм". И у всех находятся "уважительные" отговорки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 січ, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
самые лучшие фейверки называются холодный фонтан, хоть душ принимай тебе когда 55? можно большое шоу организовать.
в 55 збираюсь виходити на F.I.R.E. пенсію з філіпінками і Наташами, не при хотабу буде то сказано, вже декілька ломоблогерів вангували, що достатньо прожити ще 10 років, а там медицина буде на 3Д принтері з штучним інетелектом друкувати різні органи і пришивати що пожовкло і відпало і піднімати що не встає. Щсоь подібне як в останній серії "Сотня" коли гомосапіенс-сапіенс здали екзамен як людство що може бути прийняти у вищі цивілізаційні рівні системи
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.