Додано: Нед 19 січ, 2025 14:10

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: “Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.



“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде. “Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде. Труси хрестик

Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав

З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..



То де ти був щирий ?

В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці?

чи в фразі Редиса -

що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...



Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав? Труси хрестикТи особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитавЗ іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..То де ти був щирий ?чи в фразі Редиса -Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав? Не тупи по сотому колу.



Я з Кейнсом, Фрідманом, Бальцеровичем і т.д., тобто практиками стосовно ринку країн, реформування, розвитку ринків країн, я з ними не сперечаюсь.

З цими практиками.



Я сперечаюсь з глупцом з ларька, який НАВІТЬ книжок цих практиків не читав, але вигадує відсеб'ятину.

Я сперечаюсь з тобой. Не тупи по сотому колу.Я з Кейнсом, Фрідманом, Бальцеровичем і т.д., тобто практиками стосовно ринку країн, реформування, розвитку ринків країн, я з ними не сперечаюсь.З цими практиками.Я сперечаюсь з глупцом з ларька, який НАВІТЬ книжок цих практиків не читав, але вигадує відсеб'ятину.Я сперечаюсь з тобой.

Те що ти не сперичаєшся з автором книжки яку прочитав - це ясноТи ж не настільки дурень щоб не вірити власним очам...А от те що в тебе роздвоєння особистості між книжкою і практиками - ти усвідомити не в стані.Ти сперичаєшся зі мною.... по питанням які ти читав ТІЛЬКИ в книжках...З іншого бокуПідтримуєш вислів Редиса( тобто інформацію яку ти не знаєш але прочитав в нього ) що теоретики які не вийшли практично в поле- приведуть до поразки...То чи розумієш ти що написав Редис?Я розумію так - ПРАКТИКА вища від ТЕОРІЇ... - і з цим прочитаним ти погоджуєшсяАле як тільки ти читаєш МЕНЕ - так відразу починаєш доводити що мої знання нафік не потрібні бо ти читав... і далі по спискуТому й питаюДе ти справжнійКоли читаєш теоретиків і доводиш практику що ти краще від нього рорзумієш те що він робитьЧи коли читаєш практика який доводить що практика ОСНОВААдже Редис - практик у військовій справіЯ практик в економічній...То чому ?ПСВійськова ієрархія Редиса приблизно адекватна моїй економічній ієрархії....Тобто ми знаходимось на однакових сходинках, просто кожен в своїй галузі.