У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня. https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 19 січ, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.
“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде.
Труси хрестик Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..
То де ти був щирий ? В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці? чи в фразі Редиса - що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...
Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?
Не тупи по сотому колу.
Я з Кейнсом, Фрідманом, Бальцеровичем і т.д., тобто практиками стосовно ринку країн, реформування, розвитку ринків країн, я з ними не сперечаюсь. З цими практиками.
Я сперечаюсь з глупцом з ларька, який НАВІТЬ книжок цих практиків не читав, але вигадує відсеб'ятину. Я сперечаюсь з тобой.
Те що ти не сперичаєшся з автором книжки яку прочитав - це ясно Ти ж не настільки дурень щоб не вірити власним очам...
А от те що в тебе роздвоєння особистості між книжкою і практиками - ти усвідомити не в стані.
Ти сперичаєшся зі мною.... по питанням які ти читав ТІЛЬКИ в книжках...
З іншого боку Підтримуєш вислів Редиса( тобто інформацію яку ти не знаєш але прочитав в нього ) що теоретики які не вийшли практично в поле- приведуть до поразки...
То чи розумієш ти що написав Редис? Я розумію так - ПРАКТИКА вища від ТЕОРІЇ... - і з цим прочитаним ти погоджуєшся Але як тільки ти читаєш МЕНЕ - так відразу починаєш доводити що мої знання нафік не потрібні бо ти читав... і далі по списку
Тому й питаю Де ти справжній Коли читаєш теоретиків і доводиш практику що ти краще від нього рорзумієш те що він робить Чи коли читаєш практика який доводить що практика ОСНОВА Адже Редис - практик у військовій справі Я практик в економічній...
То чому ? ПС Військова ієрархія Редиса приблизно адекватна моїй економічній ієрархії.... Тобто ми знаходимось на однакових сходинках, просто кожен в своїй галузі.
flyman написав:для ЛАДа [youtube]d9EVEVwQbUc[/youtu..] є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"
я при одному замовленні сказала що 7:01 I don't speak russ russ is Terrorist and 7:06 small children
Это не хамский ответ? Я бы после этого (как посетитель) в зависимости от настроения или просто развернулся бы и ушёл, или отправил её по известным адресам. И указывать сотрудникам, на каком языке им говорить... У нас вроде нет запрета говорить на любом языке. У меня недалеко от дома есть овощной киоск. Держит азербайджанская семья. Между собой они говорят на своём родном языке. Я буду запрещать им? Эта дура, так же как и вы, считает, что война началась из-за того, что в Украине было много русскоязычных. Если она такая патриотка, то пошла бы санитаркой на фронт. Нет, ей проще "воевать" с русским языком в Киеве. Так же, как и вам на форуме. При том, что она прекрасно говорит по-русски и явно была русскоязычной. Как по мне, так русскоязычный украинец, который сегодня воюет на фронте, гораздо лучше украиноязычного, "воюющего" на диване. И гораздо больший патриот. Здесь на форуме сейчвс почти все стали "украиноязычными патриотами", но при этом из вполне устраивает "диванный патриотизм". И у всех находятся "уважительные" отговорки.
внутрішні окупанти не менш небезпечні за зовнішніх, але не ЛАДу це пояснювати
_hunter написав:ЛАД 3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?
Я проти сепаратизму чи поділу областей.... Але навіщо так принижуватись? Глянем
А что именно это сравнение должно доказать? -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.
P.S. 134 Уругвай
Один заявляє що 4,5 млн населення на 55000+км квадратних - не дадуть собі ради і при цьому забуває що існує в світі як мінімум 100+ держав-ще меншості по чисельності населення Другий русофіл - побачивши що перший лоханувся по повній - вірішив згенерувати геніальне запитання А що дає порівняння?
До речі Там наприклад Катар є [/quote] А сейчас они чего "ради собі не дадуть"?
>>> А що дає порівняння? Еще раз: просят сравнить "теплое" -- "кое кто" меряет "зеленое". Отсюда и вопрос: смысл в сравнении.
Это тот Катар, у которого запасы газа -- третьи в мире? Спасибо, больше такой аналитики не нужно, пожалуйста