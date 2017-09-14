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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11992119931199411995>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:05

а вы знали что питардой можно открыть навесной замок?
https://www.youtube.com/shorts/0dbWyOtJ ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:08

Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ? :(

І оце усе на третьому році повномасштабної...

У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня.
https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 19 січ, 2025 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:08

  flyman написав:в 55 збираюсь виходити на F.I.R.E. пенсію з філіпінками і Наташами, не при хотабу буде то сказано
ого, а добираться на филиппины будешь на дроне?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:09

  Wirująświatła написав:а вы знали что питардой можно открыть навесной замок?
https://www.youtube.com/shorts/0dbWyOtJ ... ture=share

Ні.
Тепер прийдеться вибирати: взяти молоток, який під рукою, чи бігти до магазину за петардою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:09

  Wirująświatła написав:а вы знали что питардой можно открыть навесной замок?
https://www.youtube.com/shorts/0dbWyOtJ ... ture=share

А шо вертолёты и базы турбопатриотов в кампусе на время отдыха начальства в занзибарах закрывают на такие замки???
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:10

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:“Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.

“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде.
Труси хрестик
Ти особисто вважаєш що достатньо прочитати книжку на пенсії щоб сперичатись з практиком з тридцятилітнім стажем про те що ти прочитав
З іншого боку ти приводиш вислів військового практика про те що люди в яких відсутній практичний досвід -нафк нікому не потрібні..

То де ти був щирий ?
В частині що прочитавши книжку можна бути Наполєйоном в економіці?
чи в фразі Редиса -
що людина з практичним досвідом неможливо замінити на читача книжок...

Чи ти просто поверхапайко якому пофіг що обговорювати ... - ти завжди за те що останнім прочитав?
Не тупи по сотому колу.

Я з Кейнсом, Фрідманом, Бальцеровичем і т.д., тобто практиками стосовно ринку країн, реформування, розвитку ринків країн, я з ними не сперечаюсь.
З цими практиками.

Я сперечаюсь з глупцом з ларька, який НАВІТЬ книжок цих практиків не читав, але вигадує відсеб'ятину.
Я сперечаюсь з тобой.
Те що ти не сперичаєшся з автором книжки яку прочитав - це ясно
Ти ж не настільки дурень щоб не вірити власним очам...

А от те що в тебе роздвоєння особистості між книжкою і практиками - ти усвідомити не в стані.

Ти сперичаєшся зі мною.... по питанням які ти читав ТІЛЬКИ в книжках...

З іншого боку
Підтримуєш вислів Редиса( тобто інформацію яку ти не знаєш але прочитав в нього ) що теоретики які не вийшли практично в поле- приведуть до поразки...

То чи розумієш ти що написав Редис?
Я розумію так - ПРАКТИКА вища від ТЕОРІЇ... - і з цим прочитаним ти погоджуєшся
Але як тільки ти читаєш МЕНЕ - так відразу починаєш доводити що мої знання нафік не потрібні бо ти читав... і далі по списку

Тому й питаю
Де ти справжній
Коли читаєш теоретиків і доводиш практику що ти краще від нього рорзумієш те що він робить
Чи коли читаєш практика який доводить що практика ОСНОВА
Адже Редис - практик у військовій справі
Я практик в економічній...

То чому ?
ПС
Військова ієрархія Редиса приблизно адекватна моїй економічній ієрархії....
Тобто ми знаходимось на однакових сходинках, просто кожен в своїй галузі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:14

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:а вы знали что питардой можно открыть навесной замок?
https://www.youtube.com/shorts/0dbWyOtJ ... ture=share

А шо вертолёты и базы турбопатриотов в кампусе на время отдыха начальства в занзибарах закрывают на такие замки???

питарды есть понесколько килограмм, такие вертолет в стратосферу поднимут. кстати для любителей острых ощущений дымовая шашка с чёрным дымом. Продается на олх стоит 500 грн. безопасная

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 19 січ, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:14

  ЛАД написав:
  flyman написав:для ЛАДа
[youtube]d9EVEVwQbUc[/youtu..]
є свіже відео "в"язня совісти" дубіни, де чеше наратив "крававая палітіка унічтажєнія рускаязичних"

я при одному замовленні сказала що
7:01
I don't speak russ russ is Terrorist and
7:06
small children
Это не хамский ответ?
Я бы после этого (как посетитель) в зависимости от настроения или просто развернулся бы и ушёл, или отправил её по известным адресам. И указывать сотрудникам, на каком языке им говорить... У нас вроде нет запрета говорить на любом языке.
У меня недалеко от дома есть овощной киоск. Держит азербайджанская семья. Между собой они говорят на своём родном языке. Я буду запрещать им?
Эта дура, так же как и вы, считает, что война началась из-за того, что в Украине было много русскоязычных. Если она такая патриотка, то пошла бы санитаркой на фронт. Нет, ей проще "воевать" с русским языком в Киеве.
Так же, как и вам на форуме. При том, что она прекрасно говорит по-русски и явно была русскоязычной.
Как по мне, так русскоязычный украинец, который сегодня воюет на фронте, гораздо лучше украиноязычного, "воюющего" на диване. И гораздо больший патриот. Здесь на форуме сейчвс почти все стали "украиноязычными патриотами", но при этом из вполне устраивает "диванный патриотизм". И у всех находятся "уважительные" отговорки.

внутрішні окупанти не менш небезпечні за зовнішніх, але не ЛАДу це пояснювати
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:17

  budivelnik написав:
  _hunter написав:ЛАД
3-4 западных области? Крайне маловероятно. И не потому, что кто-то захватит. Там т до войны достаточно массово ездили на заработки на Запад. Чем они будут заниматься после войны? Промышленность? С/х?


Я проти сепаратизму чи поділу областей....
Але навіщо так принижуватись?
Глянем
А что именно это сравнение должно доказать? :roll: -- что есть страны и поменьше? -- так можно было не заморачиваться а просто Ватикан/Люксембург вспомнить... Вопрос же не к размерам был.

P.S.
134 Уругвай :lol:
Один заявляє що 4,5 млн населення на 55000+км квадратних - не дадуть собі ради і при цьому забуває що існує в світі як мінімум 100+ держав-ще меншості по чисельності населення
Другий русофіл - побачивши що перший лоханувся по повній - вірішив згенерувати геніальне запитання
А що дає порівняння?

До речі
Там наприклад Катар є
[/quote]
А сейчас они чего "ради собі не дадуть"? :roll:

>>> А що дає порівняння?
Еще раз: просят сравнить "теплое" -- "кое кто" меряет "зеленое".
Отсюда и вопрос: смысл в сравнении.

Это тот Катар, у которого запасы газа -- третьи в мире? :lol:
Спасибо, больше такой аналитики не нужно, пожалуйста :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:17

  Wirująświatła написав:а вы знали что питардой можно открыть навесной замок?
https://www.youtube.com/shorts/0dbWyOtJ ... ture=share

хотабу не дивитися, бо ще надумає закреп у себе "пробивати" такими "свічками"
flyman
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