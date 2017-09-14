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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1199411995119961199711998 ... 12002>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:31

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:в 55 збираюсь виходити на F.I.R.E. пенсію з філіпінками і Наташами, не при хотабу буде то сказано
ого, а добираться на филиппины будешь на дроне?


як кажуть: вирішуєм проблеми по мірі їх надходження, буде 55 буду мізкувати як


На 3 ж принтері зробиш собі кавьор самальот?)
Чи все-таки філіпінку?? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:32

  flyman написав:«Уява важливіша, ніж знання. Знання обмежені, тоді як уява охоплює цілий світ, стимулюючи прогрес, породжуючи еволюцію».
и кстати воображение имеет терапевтический эффект. навоображал всего побольше и филипинка уже не нужна.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:35

  detroytred написав:Будівельник
Гадаєш, що отаким об'ємним єралашиком зможеш сховати предмет?
Ні, чудаче.
Практики в реформуванні ринків країни в тебе НУЛЬ.
Підмінити предмети, а саме рівень ларька на рівень ринку країни тобі ніяк не вдасться.
Це абсолютно різні речі.
Вже питав: з ким ти там спілкуєшся, що вважаєш отакими примітивними демагог. прийомами можна аргументувати?
Читай книжки про ринки країн...
Або коли станеш практиком по ринку країни, то тоді і розповідай.
А поки не пори дурну відсеб'ятину.
Ти знайшов знайоме слово - РЕФОРМУВАННЯ
Воно тобі сподобалось і ти його тикаєш не розуміючи суті самого слова....
Заміни слово Реформування-словом СТВОРЕННЯ
ніби синоніми...
А тепер йди в алгоритмі створення..
казочку про картоплина-картопляне поле-чіпси..
я тобі описував
І ця казочка примітивно показує як працює ринок і як він РЕФОРМУЄТЬСЯ
від примітивного сільського господарства(або видобування ресурсів)
до складнішого первинна обробка
і до найскладнішого де додана вартість послуг на порядок перевищує вартість початкового ресурсу.

Так от
На ринку де відсутня первинна обробка ресурсу ( збільшення вартості менше ніж в три рази) - до того часу інвестиційному ІНОЗЕМНОМУ капіталу ( тобто капіталу який збирається залишатись на ринку і реінвестувати прибуток отриманий на ринку в розширення ринку) - робити нічого.
На такий ринок може прийти ВИКЛЮЧНО спекулятивний капітал...
Але спекулятивний капітал ДОПУСКАТИ до внутрішнього ринку- НЕ МОЖНА.

Тому
Поки стоять ларьки і працюють базари- це говорить про те що РИНОК ще не вийшов на необхідний рівень розвитку і він ще не набрав необхідну величину власного капіталу...
Інший примітивний критерій доступний для твого рівня розвитку - поки вартість перукарських послуг буде менше 10 доларів - це ще один критерій який показує відсутність необхідної кількості власного капіталу..

А ти й далі читай теоретиків і користуйся знайомими словами не розуміючи їх суті.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:35

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:«Уява важливіша, ніж знання. Знання обмежені, тоді як уява охоплює цілий світ, стимулюючи прогрес, породжуючи еволюцію».
и кстати воображение имеет терапевтический эффект. навоображал всего побольше и филипинка уже не нужна.

Так ми живем в Матриці (печері Платона), день тому знову засвідчив ефекти емульованої віртуальної реальності, та й ти сам колись писав про те що спостерігав NPC в магазані не раз
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 14:36, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:36

доступны субтитры

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:39

  prodigy написав:[youtube]48xhC2HLuDU[/youtu..]

5:29
tiktok також використовується для
5:32
антиукраїнських наративів для створення
5:34
в нашому суспільстві атмосфери ворожнечі
5:37
цькування

У нас на форуме этим регулярно занимаются несколько человек без всякого тик-тока.
Или с тик-током?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:39

  ЛАД написав:Хотите сказать, что "Правый сектор" и всякие Парасюки "агенты Кремля"?
Хочете заявити що сифілітик ленін- агент німецької розвідки?
Деколи дії крайніх співпадають з діями іноземних розвідок...
Тільки от мета в цих пар - різна
Праві Парасюки хотіли як можна сильніше і швидше відірвати цілу Україну від педерації
А педераційна розвідка ХОТІЛА використовуючи цей відрив, зробити так щоб він пройшов між Харковом(Донецьком/Сімферополем/Одесою/Луганськом) і Києвом...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:40

  budivelnik написав:
А ти й далі читай теоретиків і користуйся знайомими словами не розуміючи їх суті.

Не мухлюй.
Я аргументую практиками.

Практики стосовно розвитку!!! (якщо тобі реформування не сподобалося. Тобто ти гадав, що отак єралашно зможеш обійти) ринків країни.
Розвитку ринків країни.

В тебе практики стосовно цього нуль.
Так само, як і в Редіса стосовно управління, розвитку Збройних сил країни. Практики нуль.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:40

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А сейчас они чего "ради собі не дадуть"?
Хто не дає собі раду?
Прибалти?
Чи Українці?

Чи може в головах ладів і хантерів роспропоганда випалила мозок і залишила тільки совковий наратив про дуругорядність Українців...
А галичани це ще гірше.....

А правильно зрозумів те що ти написав?

Да, абсолютно правильно: почему сейчас (до 22го года) толпы народу с ЗУ массово ломились за кордон?
Вы там Эстонию вспоминали?
https://stat.ee/en/find-statistics/stat ... /migration
У них "почему-то" народ в обратную сторону ломится. Как объясните? :wink:

дуругорядність -- и в третий разд задаю тот же вопрос: что с чем (кого с кем) сравниваем? Лучших украинских бизнессменов с, например, американскими? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 14:43

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:а вы знали что питардой можно открыть навесной замок?
https://www.youtube.com/shorts/0dbWyOtJ ... ture=share

А шо вертолёты и базы турбопатриотов в кампусе на время отдыха начальства в занзибарах закрывают на такие замки???

Лейтенант Шуба і раніше краснорєчієм і связною мовою не відрізнявся, а тут КАБи вже майже в Дніпрі, так взагалі лопоче щось наче під порошками.
Лейтенант, тебе чекає ЗСУ!! 11-й рік війна, а ти все з липовими грижами дисків і артртритами ховаєшся.
Навіть муха вже знаходить філіппінських знахарів, які бамбуковою 3Д палкою лічать простатит
(Геморой лічить так само, але палка спочатку на кілька хвилин в багаття.)
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