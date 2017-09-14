На 3 ж принтері зробиш собі кавьор самальот?)
Чи все-таки філіпінку??
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Додано: Нед 19 січ, 2025 14:31
На 3 ж принтері зробиш собі кавьор самальот?)
Чи все-таки філіпінку??
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:32
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:35
Ти знайшов знайоме слово - РЕФОРМУВАННЯ
Воно тобі сподобалось і ти його тикаєш не розуміючи суті самого слова....
Заміни слово Реформування-словом СТВОРЕННЯ
ніби синоніми...
А тепер йди в алгоритмі створення..
казочку про картоплина-картопляне поле-чіпси..
я тобі описував
І ця казочка примітивно показує як працює ринок і як він РЕФОРМУЄТЬСЯ
від примітивного сільського господарства(або видобування ресурсів)
до складнішого первинна обробка
і до найскладнішого де додана вартість послуг на порядок перевищує вартість початкового ресурсу.
Так от
На ринку де відсутня первинна обробка ресурсу ( збільшення вартості менше ніж в три рази) - до того часу інвестиційному ІНОЗЕМНОМУ капіталу ( тобто капіталу який збирається залишатись на ринку і реінвестувати прибуток отриманий на ринку в розширення ринку) - робити нічого.
На такий ринок може прийти ВИКЛЮЧНО спекулятивний капітал...
Але спекулятивний капітал ДОПУСКАТИ до внутрішнього ринку- НЕ МОЖНА.
Тому
Поки стоять ларьки і працюють базари- це говорить про те що РИНОК ще не вийшов на необхідний рівень розвитку і він ще не набрав необхідну величину власного капіталу...
Інший примітивний критерій доступний для твого рівня розвитку - поки вартість перукарських послуг буде менше 10 доларів - це ще один критерій який показує відсутність необхідної кількості власного капіталу..
А ти й далі читай теоретиків і користуйся знайомими словами не розуміючи їх суті.
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:35
Так ми живем в Матриці (печері Платона), день тому знову засвідчив ефекти емульованої віртуальної реальності, та й ти сам колись писав про те що спостерігав NPC в магазані не раз
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:36
доступны субтитры
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:39
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:39
Хочете заявити що сифілітик ленін- агент німецької розвідки?
Деколи дії крайніх співпадають з діями іноземних розвідок...
Тільки от мета в цих пар - різна
Праві Парасюки хотіли як можна сильніше і швидше відірвати цілу Україну від педерації
А педераційна розвідка ХОТІЛА використовуючи цей відрив, зробити так щоб він пройшов між Харковом(Донецьком/Сімферополем/Одесою/Луганськом) і Києвом...
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:40
Не мухлюй.
Я аргументую практиками.
Практики стосовно розвитку!!! (якщо тобі реформування не сподобалося. Тобто ти гадав, що отак єралашно зможеш обійти) ринків країни.
Розвитку ринків країни.
В тебе практики стосовно цього нуль.
Так само, як і в Редіса стосовно управління, розвитку Збройних сил країни. Практики нуль.
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:40
Да, абсолютно правильно: почему сейчас (до 22го года) толпы народу с ЗУ массово ломились за кордон?
Вы там Эстонию вспоминали?
У них "почему-то" народ в обратную сторону ломится. Как объясните?
дуругорядність -- и в третий разд задаю тот же вопрос: что с чем (кого с кем) сравниваем? Лучших украинских бизнессменов с, например, американскими?
Додано: Нед 19 січ, 2025 14:43
Лейтенант Шуба і раніше краснорєчієм і связною мовою не відрізнявся, а тут КАБи вже майже в Дніпрі, так взагалі лопоче щось наче під порошками.
Лейтенант, тебе чекає ЗСУ!! 11-й рік війна, а ти все з липовими грижами дисків і артртритами ховаєшся.
Навіть муха вже знаходить філіппінських знахарів, які бамбуковою 3Д палкою лічать простатит
(Геморой лічить так само, але палка спочатку на кілька хвилин в багаття.)
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