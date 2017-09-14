fler написав:Колись тут один приводив на такому розрахунок, його всі заклювали))
Експертів, які клюють, у нас тут майже всі, а от розрахунки привести майже нІкому. Згадана вище приблизна цифра підходить звісно не для всіх розрахунків, але на ній можна робити приблизні оцінки, враховуючи низку основних факторів впливу.
А оці збільшення чисельності орки звідки набирають?
*«16 вересня президент Росії Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до 1,5 мільйона осіб, починаючи з грудня 2024 року. Це – третій підписаний Путіним указ про збільшення чисельності російського війська від початку повномасштабного вторгнення в Україні в лютому 2022 року» [/quote] Це відноситься до виділеного вище. Туди ж військових рф, які за кордоном в Африці, Сирії і т.д. І туди ж такий фактор впливу як залучення іноземців - корейців, індусів та інших. Окремий фактор - українці з окупованих територій, яких забирають до армії рф. Вкотре повторю - "м'ясом" ми їх не переможемо. Однак, "Протягом останнього тижня Україна завдала ударів по об'єктах у чотирьох регіонах рф, включаючи нафтопереробні заводи, військові об'єкти та виробничі підприємства. Це призвело до виведення з ладу або суттєвого підриву 46% російської нафтопереробної галузі." https://t.me/opg_news/12674 Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.
fler написав:Звідки у вас такий умовивід виліз?)) Риторичне. Якщо не буде нафтобаз, то НПЗ не зможе працювати, нє? Мій пост був про те, що рф вже майже щодня несе чималі втрати в основній експортній галузі і до критичної межі не так далеко. Враховуючи, що 90% моїх постів ви не розумієте (або свідомо перекручуєте), то не дивно. (Це я відповіла на своє риторичне питання))).
Сколько "втрат" несёт РФ "щодня" я не знаю. Но и вы тоже.
Точні цифри нам на форумі не потрібні, тому що змінюються щодня і кожну хвилину. А приблизні ми бачимо з повідомлень про мобілізацію на кацапії. Якщо набирають щодня понад тисячу, то такі у них і втрати.
Вы писали о "втратах в основній експортній галузі". Какое отношение это имеет к мобилизации.
ЛАД написав:Тем более, мы (и вы в т.ч.) не знаем "далеко до критичної межі" или нет.
Ми аналізуємо стан їхньої економіки та робимо висновки про їх спроможності вести війну. А ви безапеляційно заперечуєте або перекручуєте пости, де висвітлюють слабкість рф та її невдачі.
Вы ничего не анализируете, а просто регулярно рассказываете, что вот-вот, буквально завтра росс. экономика рухнет. "Через месяц ракеты закончатся".
ЛАД написав:Не 90%, а практически 100% ваших постов это розовые пони в розовых облаках. Не надоело?
Знову ваш улюблений пропагандонський прийом - свідоме перекручення, зведення до абсурду)). "Хорошие русские", "Росармия сильнее", "надо не злить сильного соседа", "в русской Википедии вся правда", "фонтанка.ру и русскояз. версии известных СМИ" вкупі з численними кацапськими наративами, які ви щодня тут просуваєте десятками постів на день. Не набридло?
_hunter написав:Да, абсолютно правильно: почему сейчас (до 22го года) толпы народу с ЗУ массово ломились за кордон? Вы там Эстонию вспоминали? https://stat.ee/en/find-statistics/stat ... /migration и них "почему-то" народ в обратную сторону ломится. Как объясните?
дуругорядність українців -- и в третий разд задаю тот же вопрос -- что с чем (кого с кем) сравниваем? Лучших украинских бизнессменов с, например, американскими?
По порядку 1 За совка Західна Україна їздила на вахти в педерацію. Коли совок розвалився Східна Україна поїхала в педерацію Західна на Захід. При цьому Треба усвідомити На заробітки їздило максимум 10% від загальної кількості населення ( або 20% від працездатного)-* тобто приблизно 4 млн осіб в різні сторони 2 Ті самі прибалти чи поляки сьогодні - їдуть працювати в Німеччину/Англію і так далі. При цьому живуть на порядок краще тих самих педераційників.
От і виходить Наявність заробітчан - говорить про те що існують КРАЩІ місця куди можна прикласти свої сили, але при цьому Наявність кращих місць не говорить про те що країна існувати не може. 3 Про бізнесменів.... Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом. Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так. І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий. Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
budivelnik написав:Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом. Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так. І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий. Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
Це не я вирішив. Це практики-реформатори ринків пишуть. І реформують навіть напівфеодальні ринки японій, китаїв, азій. Про це визнані теоретики пишуть.
І лише практик ларька з ними не згодний. Має свою відсеб'ятину... Типу тільки еволюційно.
Повна цитата Портникова, з-за якої почався срач... Що він сказав не так? Ми не корови, ми не власність феодалів,, тому - це тільки у Обожеслава Вакарчука "не його війна". «У середньовіччя теж купували лицарям лати, зброю. І це було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення — захист Вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи. З примусу у великих імперіях, і з обов’язку після Великої Французької революції. Тому що "якщо ви хочете рівноправ’я, тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гільйотинували, ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі". От коли зараз кажуть, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо жити у феодальній державі, як це було до Великої Французької революції. За бажання бути рівними треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі, а якась інша людина одягає ці свої лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем. Тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Бо ти теж його власність. Вона захищає свою власність: тебе, корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч».
Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам? І по скільки штук? А чи є додаткові за поранення? 🤔
budivelnik написав:А ти й далі читай теоретиків і користуйся знайомими словами не розуміючи їх суті.
Не мухлюй. Я аргументую практиками. Практики стосовно розвитку!!! (якщо тобі реформування не сподобалося. Тобто ти гадав, що отак єралашно зможеш обійти) ринків країни. Розвитку ринків країни. В тебе практики стосовно цього нуль. Так само, як і в Редіса стосовно управління, розвитку Збройних сил країни. Практики нуль.
Масло -маслянисте.... Вже в тебе Редис не авторитет.... бо чогось там не вміє.... Спробую на пальцях. Природа Трава-травоїдні-Хижаки....
Просте населення - трава Я з Редисом- травоїдні... Ті що вище нас - хижаки...
Так от Поки я з Редисом не вирощу поле трави такого розміру щоб оправдалось існування Хижаків - Хижаки будуть полювати на інших галявинах. При цьому Хижаки необхідні - коли травоїдних більше ніж трави яка необхідна для тої кількості травоїдних... Тому Хижаки дбаючи про себе не можуть збільшити свою чисельність через обмеження кількості травоїдних. А травоїдні ПРЯМО зацікавлені в збільшенні трави - бо це дозволяє їм збільшити свою чисельність і тоді травоїдні маючи додаткові ресурси збільшують ареал для трави....
Як бачиш в перекладі з природної на просту Хтось з Трави(простого населення) повинен прорватись в Травоїдні , тоді травоїдні щоб вижити змушені будуть зменшення кількості трави компенсувати покращенням росту трави( збільшенням доходів)... І так по колу. Якщо доходи населення збільшаться настільки що воно зможе платити в перукарні 10-20-30 доларів за чоловічу стрижку - це буде сигналом для зовнішнього ринку(Хижаків) що розміри ІСНУЮЧОГО ( створеного силами українців) ринку є придатним для його Реформування під свої правила( тобто вони будуть вирощувати травоїдних прискорено)
_hunter написав:Да, абсолютно правильно: почему сейчас (до 22го года) толпы народу с ЗУ массово ломились за кордон? Вы там Эстонию вспоминали? https://stat.ee/en/find-statistics/stat ... /migration и них "почему-то" народ в обратную сторону ломится. Как объясните?
дуругорядність українців -- и в третий разд задаю тот же вопрос -- что с чем (кого с кем) сравниваем? Лучших украинских бизнессменов с, например, американскими?
По порядку 1 За совка Західна Україна їздила на вахти в педерацію. Коли совок розвалився Східна Україна поїхала в педерацію Західна на Захід. При цьому Треба усвідомити На заробітки їздило максимум 10% від загальної кількості населення ( або 20% від працездатного)-* тобто приблизно 4 млн осіб в різні сторони 2 Ті самі прибалти чи поляки сьогодні - їдуть працювати в Німеччину/Англію і так далі. При цьому живуть на порядок краще тих самих педераційників.
От і виходить Наявність заробітчан - говорить про те що існують КРАЩІ місця куди можна прикласти свої сили, але при цьому Наявність кращих місць не говорить про те що країна існувати не може. 3 Про бізнесменів.... Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом. Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так. І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий. Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
Я не про заработки -- я про выезд писал. Миграционный тренд последних 30 лет -- очевидный, казалось бы. Про Эстонию я уже писал. Польша? -- где-то после Брексита да Ковида тренд тоже поменялся -- куча народу назад ломанулись...
>>> а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти Снова старая сказка про мифических украинских Прогрессоров -- которые 30 лет где-то скрывались, но уже "через две-три недели" (со следующего года) Как Начнут?
Ладно, на этом я эту увлекательную обсуджалку альтернативной истории прекращаю -- будет ЗУНР 2.0 -- будем за ее экономикой следить.