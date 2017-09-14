ЛАД написав:Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
дело не в уме. У русни гэбистской задача с ноября 2013 так и стояла - майдан спровоцировать и мирно не завершить! , больше хаоса!, меньше законной власти в стране-жертве. Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной 20.02.2014 не позже начала декабря 2013 уже были готовы.
Хотите сказать, что "Правый сектор" и всякие Парасюки "агенты Кремля"?
знову заплутався... вік?
агенти Кремля - це високопоставлені менти та сбушники, які використовували непропорційну силу, й навіть не намагалися розмовляти... зараз знову почую про невідомих снайперів, але чомусь на фото та відео - беркутовці, які розстрілюють людей
якби тоді зняли з посади Захарченко, то Майдан міг цим й завершитися. але гопота у владі така гопота - доки не отримали в обличчя, могли лише бикувати
budivelnik написав:Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом. Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так. І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий. Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
Це не я вирішив. Це практики-реформатори ринків пишуть. І реформують навіть напівфеодальні ринки японій, китаїв, азій. Про це визнані теоретики пишуть. І лише практик ларька з ними не згодний. Має свою відсеб'ятину... Типу тільки еволюційно. А в цей час всі інші втечуть в розвитку ще далі.
Є брехня Є тупість Японію ЗАХОПИЛИ і МОДЕРНІЗУВАЛИ ... Тобто згвалтували в неприродній спосіб, але результатом цього стало перетворення Японії в звичний для Західного Світу вигляд. Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг... В совку також була вітрина- Москва... а те що там було реально - можете глянути самі на фотки з сьогоднішнього Якутська чи Нижнього Новгорода...
тому В Польщі і Східній Європі - швидкість реформ була прийнятною тому що там вони починались з того що тільки 50 років совок пробував ними керувати В нас відставання від Східної Європи - років 100 ( різниця між відміненим кріпацтвом в Європі і в наших колгоспах) Тому ми відстаєм. Чи може хтось погнати нас нагайкою швидше - так може Чи отримаємо ми задоволення від того що нас будуть гнати нагайкою ( при чому ми памятаємо що попередній загон нагайками виявився невдалим і привів в прямо протилежну сторону) - ми памятаєм а том увпиратись будемо сильно Звідси висновок Щоб не розбігались звідси на Захід - треба не нагайками хлестати а дати можливість самостійно змінитись. Так цим самостійним змінам дуже заважають шукачі чарівних паличок і популісти-політики які маніпулюють цим натовпом шукачів простих рішень.
flyman написав:.............. внутрішні окупанти не менш небезпечні за зовнішніх, але не ЛАДу це пояснювати
"внутрішні окупанти" это те, кто во время вражеской агрессии отсиживаются в подвалах и мечтают только о том, когда откроют границы, чтобы они смогли свалить в Польшу и наконец выписать себе филиппинку?
_hunter написав:Да, абсолютно правильно: почему сейчас (до 22го года) толпы народу с ЗУ массово ломились за кордон? Вы там Эстонию вспоминали? https://stat.ee/en/find-statistics/stat ... /migration и них "почему-то" народ в обратную сторону ломится. Как объясните? дуругорядність українців -- и в третий разд задаю тот же вопрос -- что с чем (кого с кем) сравниваем? Лучших украинских бизнессменов с, например, американскими?
По порядку 1 За совка Західна Україна їздила на вахти в педерацію. Коли совок розвалився Східна Україна поїхала в педерацію Західна на Захід. При цьому Треба усвідомити На заробітки їздило максимум 10% від загальної кількості населення ( або 20% від працездатного)-* тобто приблизно 4 млн осіб в різні сторони 2 Ті самі прибалти чи поляки сьогодні - їдуть працювати в Німеччину/Англію і так далі. При цьому живуть на порядок краще тих самих педераційників.
От і виходить Наявність заробітчан - говорить про те що існують КРАЩІ місця куди можна прикласти свої сили, але при цьому Наявність кращих місць не говорить про те що країна існувати не може. 3 Про бізнесменів.... Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом. Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так. І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий. Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
Я не про заработки -- я про выезд писал. Миграционный тренд последних 30 лет -- очевидный, казалось бы. Про Эстонию я уже писал. Польша? -- где-то после Брексита да Ковида тренд тоже поменялся -- куча народу назад ломанулись...
>>> а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти Снова старая сказка про мифических украинских Прогрессоров -- которые 30 лет где-то скрывались, но уже "через две-три недели" (со следующего года) Как Начнут?
Ладно, на этом я эту увлекательную обсуджалку альтернативной истории прекращаю -- будет ЗУНР 2.0 -- будем за ее экономикой следить.
Тільки не треба примітивних маніпуляцій 1 Я не агітую за сепаратизм і створення нових держав з складу існуючої України. Як на мене - цілісна Україна це краще ніж набір з трьох (проросійська/центральна/проєвропейська) 2 Я проти того щоб свідомо чи несвідомо приклеювались ярлики про меншовартість . 3 Конкуренція за людей - існувала+існує+буде існувати. І те що частина Канади і Аргентини заселялась українцями до 1900 року Чи Зелений Клин на Далекому Сході після 1900 Не говорить про те що Україна - зникне. 4 Те що сьогодні міграція з України є високою - для мене не дивно , адже люди втікають в першу чергу від війни. І поки війни не було , навіть при відкритих кордонах кількість заробітчан становила не більше 10% населення.
Звідси висновок Для 90% тут було краще ніж заробітки десь.
Війна закінчиться Частина людей-повернеться.. але повернеться вже з європейським світоглядом , що вкупі з тим що педераційники максимально винищили якраз прихильників руССкАгА мІрА - і полегшить/прискорить рух в сторону західних цінностей.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 19 січ, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...
1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки. 2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.
budivelnik написав:По порядку 1 За совка Західна Україна їздила на вахти в педерацію. Коли совок розвалився Східна Україна поїхала в педерацію Західна на Захід. При цьому Треба усвідомити На заробітки їздило максимум 10% від загальної кількості населення ( або 20% від працездатного)-* тобто приблизно 4 млн осіб в різні сторони 2 Ті самі прибалти чи поляки сьогодні - їдуть працювати в Німеччину/Англію і так далі. При цьому живуть на порядок краще тих самих педераційників.
От і виходить Наявність заробітчан - говорить про те що існують КРАЩІ місця куди можна прикласти свої сили, але при цьому Наявність кращих місць не говорить про те що країна існувати не може. 3 Про бізнесменів.... Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом. Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так. І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий. Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
Я не про заработки -- я про выезд писал. Миграционный тренд последних 30 лет -- очевидный, казалось бы. Про Эстонию я уже писал. Польша? -- где-то после Брексита да Ковида тренд тоже поменялся -- куча народу назад ломанулись...
>>> а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти Снова старая сказка про мифических украинских Прогрессоров -- которые 30 лет где-то скрывались, но уже "через две-три недели" (со следующего года) Как Начнут?
Ладно, на этом я эту увлекательную обсуджалку альтернативной истории прекращаю -- будет ЗУНР 2.0 -- будем за ее экономикой следить.
Тільки не треба примітивних маніпуляцій 1 Я не агітую за сепаратизм і створення нових держав з складу існуючої України. Як на мене - цілісна Україна це краще ніж набір з трьох (проросійська/центральна/проєвропейська) 2 Я проти того щоб свідомо чи несвідомо приклеювались ярлики про меншовартість . 3 Конкуренція за людей - існувала+існує+буде існувати. І те що частина Канади і Аргентини заселялась українцями до 1900 року Чи Зелений Клин на Далекому Сході після 1990 Не говорить про те що Україна - зникне. 4 Те що сьогодні міграція з України є високою - для мене не дивно , адже люди втікають в першу чергу від війни.
1. А я где-то утверждал обратное? 2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость? 3. Тільки не треба примітивних маніпуляцій: миграционный тренд считает не только выезды. 4. Вы там не увидели "за последние 30 лет"?
fler написав:............ Однак, "Протягом останнього тижня Україна завдала ударів по об'єктах у чотирьох регіонах рф, включаючи нафтопереробні заводи, військові об'єкти та виробничі підприємства. Це призвело до виведення з ладу або суттєвого підриву 46% російської нафтопереробної галузі." https://t.me/opg_news/12674 Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.
fler написав:Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.
Так це питання є аналогічним: рфія нанесла удар по енергосистемі..., якщо і надалі буде щотижня?
І шо? Всі сидять без світла? Чи енергетика - це наша основна експортно-орієнтована галузь?
detroytred написав:Чому що ми, що рфія не щотижня?
Військові дії йдуть щодня і кожну хвилину. До чого ваше питання? Ви ж не будете аналізувати період часу "щодня"?
detroytred написав:І який баланс. Темпи оновлення в сторін.
Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати). Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки. Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.