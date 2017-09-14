Додано: Нед 19 січ, 2025 15:12

detroytred написав: budivelnik написав: Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом.

Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так.

І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий.

Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють

Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом.Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так.І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий.Його аргументація -Моя аргументація - Це не я вирішив.

Це практики-реформатори ринків пишуть.

І реформують навіть напівфеодальні ринки японій, китаїв, азій.

Про це визнані теоретики пишуть.

І лише практик ларька з ними не згодний. Має свою відсеб'ятину...

Типу тільки еволюційно.

А в цей час всі інші втечуть в розвитку ще далі. Це не я вирішив.Це практики-реформатори ринків пишуть.І реформують навіть напівфеодальні ринки японій, китаїв, азій.Про це визнані теоретики пишуть.І лише практик ларька з ними не згодний. Має свою відсеб'ятину...Типу тільки еволюційно.А в цей час всі інші втечуть в розвитку ще далі.

Є брехняЄ тупістьЯпонію ЗАХОПИЛИ і МОДЕРНІЗУВАЛИ ...Тобто згвалтували в неприродній спосіб, але результатом цього стало перетворення Японії в звичний для Західного Світу вигляд.Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...В совку також була вітрина- Москва...а те що там було реально - можете глянути самі на фотки з сьогоднішнього Якутська чи Нижнього Новгорода...томуВ Польщі і Східній Європі - швидкість реформ була прийнятною тому що там вони починались з того що тільки 50 років совок пробував ними керуватиВ нас відставання від Східної Європи - років 100 ( різниця між відміненим кріпацтвом в Європі і в наших колгоспах)Тому ми відстаєм.Чи може хтось погнати нас нагайкою швидше - так можеЧи отримаємо ми задоволення від того що нас будуть гнати нагайкою ( при чому ми памятаємо що попередній загон нагайками виявився невдалим і привів в прямо протилежну сторону) - ми памятаєм а том увпиратись будемо сильноЗвідси висновокЩоб не розбігались звідси на Захід - треба не нагайками хлестати а дати можливість самостійно змінитись.Так цим самостійним змінам дуже заважають шукачі чарівних паличок і популісти-політики які маніпулюють цим натовпом шукачів простих рішень.