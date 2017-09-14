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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1199611997119981199912000 ... 12002>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:09

  ЛАД написав:
  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило.
дело не в уме.
У русни гэбистской задача с ноября 2013 так и стояла - майдан спровоцировать и мирно не завершить! , больше хаоса!, меньше законной власти в стране-жертве.
Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной 20.02.2014 не позже начала декабря 2013 уже были готовы.
Хотите сказать, что "Правый сектор" и всякие Парасюки "агенты Кремля"? 8)

знову заплутався... вік?

агенти Кремля - це високопоставлені менти та сбушники, які використовували непропорційну силу, й навіть не намагалися розмовляти... зараз знову почую про невідомих снайперів, але чомусь на фото та відео - беркутовці, які розстрілюють людей 8)

якби тоді зняли з посади Захарченко, то Майдан міг цим й завершитися. але гопота у владі така гопота - доки не отримали в обличчя, могли лише бикувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:11

  Shaman написав:якби тоді зняли з посади Захарченко, то Майдан міг цим й завершитися.
вот именно. ни за какое вступление в ЕС майдан не стоял, то уже потом надумали. Я там видел/слышал только панду геть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 19 січ, 2025 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:11

  ЛАД написав:...
Понятно, почему у нас плохо с наукой.

а що там з бізнесом? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:12

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом.
Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так.
І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий.
Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють
Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави
Це не я вирішив.
Це практики-реформатори ринків пишуть.
І реформують навіть напівфеодальні ринки японій, китаїв, азій.
Про це визнані теоретики пишуть.
І лише практик ларька з ними не згодний. Має свою відсеб'ятину...
Типу тільки еволюційно.
А в цей час всі інші втечуть в розвитку ще далі.
Є брехня
Є тупість
Японію ЗАХОПИЛИ і МОДЕРНІЗУВАЛИ ...
Тобто згвалтували в неприродній спосіб, але результатом цього стало перетворення Японії в звичний для Західного Світу вигляд.
Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...
В совку також була вітрина- Москва...
а те що там було реально - можете глянути самі на фотки з сьогоднішнього Якутська чи Нижнього Новгорода...

тому
В Польщі і Східній Європі - швидкість реформ була прийнятною тому що там вони починались з того що тільки 50 років совок пробував ними керувати
В нас відставання від Східної Європи - років 100 ( різниця між відміненим кріпацтвом в Європі і в наших колгоспах)
Тому ми відстаєм.
Чи може хтось погнати нас нагайкою швидше - так може
Чи отримаємо ми задоволення від того що нас будуть гнати нагайкою ( при чому ми памятаємо що попередній загон нагайками виявився невдалим і привів в прямо протилежну сторону) - ми памятаєм а том увпиратись будемо сильно
Звідси висновок
Щоб не розбігались звідси на Захід - треба не нагайками хлестати а дати можливість самостійно змінитись.
Так цим самостійним змінам дуже заважають шукачі чарівних паличок і популісти-політики які маніпулюють цим натовпом шукачів простих рішень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:17

  flyman написав:..............
внутрішні окупанти не менш небезпечні за зовнішніх, але не ЛАДу це пояснювати

"внутрішні окупанти" это те, кто во время вражеской агрессии отсиживаются в подвалах и мечтают только о том, когда откроют границы, чтобы они смогли свалить в Польшу и наконец выписать себе филиппинку? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:20

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Да, абсолютно правильно: почему сейчас (до 22го года) толпы народу с ЗУ массово ломились за кордон?
Вы там Эстонию вспоминали?
https://stat.ee/en/find-statistics/stat ... /migration
и них "почему-то" народ в обратную сторону ломится. Как объясните? :wink:
дуругорядність українців -- и в третий разд задаю тот же вопрос -- что с чем (кого с кем) сравниваем? Лучших украинских бизнессменов с, например, американскими?

По порядку
1 За совка Західна Україна їздила на вахти в педерацію.
Коли совок розвалився
Східна Україна поїхала в педерацію
Західна на Захід.
При цьому
Треба усвідомити
На заробітки їздило максимум 10% від загальної кількості населення ( або 20% від працездатного)-* тобто приблизно 4 млн осіб в різні сторони
2 Ті самі прибалти чи поляки сьогодні - їдуть працювати в Німеччину/Англію і так далі.
При цьому живуть на порядок краще тих самих педераційників.

От і виходить
Наявність заробітчан - говорить про те що існують КРАЩІ місця куди можна прикласти свої сили, але при цьому
Наявність кращих місць не говорить про те що країна існувати не може.
3 Про бізнесменів....
Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом.
Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так.
І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий.
Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють
Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави

Я не про заработки -- я про выезд писал. Миграционный тренд последних 30 лет -- очевидный, казалось бы.
Про Эстонию я уже писал.
Польша? -- где-то после Брексита да Ковида тренд тоже поменялся -- куча народу назад ломанулись...

>>> а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти
Снова старая сказка про мифических украинских Прогрессоров -- которые 30 лет где-то скрывались, но уже "через две-три недели" (со следующего года) Как Начнут? :lol:

Ладно, на этом я эту увлекательную обсуджалку альтернативной истории прекращаю -- будет ЗУНР 2.0 -- будем за ее экономикой следить.
Тільки не треба примітивних маніпуляцій
1 Я не агітую за сепаратизм і створення нових держав з складу існуючої України.
Як на мене - цілісна Україна це краще ніж набір з трьох (проросійська/центральна/проєвропейська)
2 Я проти того щоб свідомо чи несвідомо приклеювались ярлики про меншовартість .
3 Конкуренція за людей - існувала+існує+буде існувати.
І те що частина Канади і Аргентини заселялась українцями до 1900 року
Чи Зелений Клин на Далекому Сході після 1900
Не говорить про те що Україна - зникне.
4 Те що сьогодні міграція з України є високою - для мене не дивно , адже люди втікають в першу чергу від війни.
І поки війни не було , навіть при відкритих кордонах кількість заробітчан становила не більше 10% населення.

Звідси висновок
Для 90% тут було краще ніж заробітки десь.

Війна закінчиться
Частина людей-повернеться.. але повернеться вже з європейським світоглядом , що вкупі з тим що педераційники максимально винищили якраз прихильників руССкАгА мІрА - і полегшить/прискорить рух в сторону західних цінностей.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 19 січ, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...

1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:31

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:По порядку
1 За совка Західна Україна їздила на вахти в педерацію.
Коли совок розвалився
Східна Україна поїхала в педерацію
Західна на Захід.
При цьому
Треба усвідомити
На заробітки їздило максимум 10% від загальної кількості населення ( або 20% від працездатного)-* тобто приблизно 4 млн осіб в різні сторони
2 Ті самі прибалти чи поляки сьогодні - їдуть працювати в Німеччину/Англію і так далі.
При цьому живуть на порядок краще тих самих педераційників.

От і виходить
Наявність заробітчан - говорить про те що існують КРАЩІ місця куди можна прикласти свої сили, але при цьому
Наявність кращих місць не говорить про те що країна існувати не може.
3 Про бізнесменів....
Це тема моїх постійних дебатів з воєнпенсом.
Він (ні дня не працюючи в приватному бізнесі) чомусь вирішив(на підставі прочитаних книжок іноземних економістів) що НАШ ринок розвивається не так.
І я ні на своєму прикладі ні на інших не можу його переконати що він не правий.
Його аргументація - якщо є ринки які розвинуті краще - значить нами погано керуюють
Моя аргументація - ринки які сьогодні кращі від нас-просто розвиваються довше і навіть в країнах Східної Європи була відсутня совковізація населення до таких низів, до яких нас довів срср, а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти тим швидше чим більше ми приділимо власних зусиль і менше будемо вимагати(чекати) від держави

Я не про заработки -- я про выезд писал. Миграционный тренд последних 30 лет -- очевидный, казалось бы.
Про Эстонию я уже писал.
Польша? -- где-то после Брексита да Ковида тренд тоже поменялся -- куча народу назад ломанулись...

>>> а тому наш ринок буде мінятись еволюційно , при чому еволюція буде йти
Снова старая сказка про мифических украинских Прогрессоров -- которые 30 лет где-то скрывались, но уже "через две-три недели" (со следующего года) Как Начнут? :lol:

Ладно, на этом я эту увлекательную обсуджалку альтернативной истории прекращаю -- будет ЗУНР 2.0 -- будем за ее экономикой следить.
Тільки не треба примітивних маніпуляцій
1 Я не агітую за сепаратизм і створення нових держав з складу існуючої України.
Як на мене - цілісна Україна це краще ніж набір з трьох (проросійська/центральна/проєвропейська)
2 Я проти того щоб свідомо чи несвідомо приклеювались ярлики про меншовартість .
3 Конкуренція за людей - існувала+існує+буде існувати.
І те що частина Канади і Аргентини заселялась українцями до 1900 року
Чи Зелений Клин на Далекому Сході після 1990
Не говорить про те що Україна - зникне.
4 Те що сьогодні міграція з України є високою - для мене не дивно , адже люди втікають в першу чергу від війни.

1. А я где-то утверждал обратное?
2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
3. Тільки не треба примітивних маніпуляцій: миграционный тренд считает не только выезды. :wink:
4. Вы там не увидели "за последние 30 лет"? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:33

  fler написав:............
Однак,
"Протягом останнього тижня Україна завдала ударів по об'єктах у чотирьох регіонах рф, включаючи нафтопереробні заводи, військові об'єкти та виробничі підприємства. Це призвело до виведення з ладу або суттєвого підриву 46% російської нафтопереробної галузі." https://t.me/opg_news/12674
Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.

Исключительно авторитетный источник.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:36

  detroytred написав:
  fler написав:Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.

Так це питання є аналогічним: рфія нанесла удар по енергосистемі..., якщо і надалі буде щотижня?

І шо? Всі сидять без світла? Чи енергетика - це наша основна експортно-орієнтована галузь?

  detroytred написав:Чому що ми, що рфія не щотижня?

Військові дії йдуть щодня і кожну хвилину. До чого ваше питання? Ви ж не будете аналізувати період часу "щодня"?

  detroytred написав:І який баланс. Темпи оновлення в сторін.

Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
fler
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