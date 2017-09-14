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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:39
_hunter написав:
2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
Простий приклад
Вважається що найгірші умови проживання в найвіддаленішому селі...
З іншого боку море прикладів коли найбагатші втікають з міст в глухомань.
При цьому що таке зручність - кожен вирішує для себе самостійно.
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budivelnik
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:46
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...
1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.
Какой Дэн ,
экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса
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Vadim_
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:52
fler написав: detroytred написав: fler написав:
Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.
Так це питання є аналогічним: рфія нанесла удар по енергосистемі
..., якщо і надалі буде щотижня?
І шо? Всі сидять без світла? Чи енергетика - це наша основна експортно-орієнтована галузь?
detroytred написав:
Чому що ми, що рфія не щотижня?
Військові дії йдуть щодня і кожну хвилину. До чого ваше питання? Ви ж не будете аналізувати період часу "щодня"?
detroytred написав:
І який баланс. Темпи оновлення в сторін.
Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
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ЛАД
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:53
І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.
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flyman
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:54
budivelnik написав: _hunter написав:
2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
>>> Пробуєте зафлудити?
Говорит человек, "стесняющийся" дать определение самим же придуманному термину
1. Как хорошо, что за 30 лет такой необходимости - зможуть жити так само - не возникло. И живут - как живут
2. Merriam-Webster - невдах - понятно
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_hunter
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:57
Vadim_ написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...
1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.
Какой Дэн ,
экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса
Злі язики кажуть, що китайське чудо тепер буде в Індії, там ще демографічна ялинка, а не шафа і все таке.
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flyman
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:59
ЛАД написав: fler написав:
Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
В принципі той хто дасть точну відповідь - буде сидіти, бо це повністю секретна інформація.
З іншого боку
Є така посадова особа як Президент, він заявив
Це для тебе - наукове підтвердження чи потрібне тільки під грифом Таємно? з позначкою погоджено Байденом.
Востаннє редагувалось budivelnik
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Додано: Нед 19 січ, 2025 15:59
flyman написав:
І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.
если изобретут лекарства от саркомы и прочих смертельных болезней, для 80+ надо будет или эвтаназию или какой то налог на выбор придумывать, иначе со временем ср.возраст населения земли станет 60+ а это даже психологически тяжело. Дедушка хорош если живет далеко и не требует постоянного к себе внимания.
Япония занимает второе место в мире по среднему возрасту - 49 лет, уступая лишь Монако - 55 лет
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 19 січ, 2025 16:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:00
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
Простий приклад
Вважається що найгірші умови проживання в найвіддаленішому селі...
З іншого боку море прикладів коли найбагатші втікають з міст в глухомань.
При цьому що таке зручність - кожен вирішує для себе самостійно.
>>> Пробуєте зафлудити?
Говорит человек, "стесняющийся" дать определение самим же придуманному термину
1. Как хорошо, что за 30 лет такой необходимости - зможуть жити так само - не возникло. И живут - как живут
2. Merriam-Webster - невдах - понятно
Сказати що хотів?
Просто флудиш?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:04
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
Простий приклад
Вважається що найгірші умови проживання в найвіддаленішому селі...
З іншого боку море прикладів коли найбагатші втікають з міст в глухомань.
При цьому що таке зручність - кожен вирішує для себе самостійно.
>>> Пробуєте зафлудити?
Говорит человек, "стесняющийся" дать определение самим же придуманному термину
1. Как хорошо, что за 30 лет такой необходимости - зможуть жити так само - не возникло. И живут - как живут
2. Merriam-Webster - невдах - понятно
Сказати що хотів?
Просто флудиш?
Хотел сказать, что уже пятый выстрел - в молоко
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_hunter
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