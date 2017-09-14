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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 119971199811999120001200112002>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:39

  _hunter написав:2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
Простий приклад
Вважається що найгірші умови проживання в найвіддаленішому селі...
З іншого боку море прикладів коли найбагатші втікають з міст в глухомань.
При цьому що таке зручність - кожен вирішує для себе самостійно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:46

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...

1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.

Какой Дэн ,
экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:52

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Якщо надалі так буде щотижня, то як довго рф зможе вести цю війну? Це питання до всіх на форумі.

Так це питання є аналогічним: рфія нанесла удар по енергосистемі..., якщо і надалі буде щотижня?

І шо? Всі сидять без світла? Чи енергетика - це наша основна експортно-орієнтована галузь?

  detroytred написав:Чому що ми, що рфія не щотижня?

Військові дії йдуть щодня і кожну хвилину. До чого ваше питання? Ви ж не будете аналізувати період часу "щодня"?

  detroytred написав:І який баланс. Темпи оновлення в сторін.

Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.

В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:53

  Wirująświatła написав:помните фильм назад в будущее, летающие скейты?
успих бы такой точно не пролюбил
https://www.youtube.com/shorts/RrKGsBAI ... ture=share

І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:54

  budivelnik написав:
  _hunter написав:2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.

>>> Пробуєте зафлудити?
Говорит человек, "стесняющийся" дать определение самим же придуманному термину ;)

1. Как хорошо, что за 30 лет такой необходимости - зможуть жити так само - не возникло. И живут - как живут :lol:
2. Merriam-Webster - невдах - понятно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:57

  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...

1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.

Какой Дэн ,
экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса

Злі язики кажуть, що китайське чудо тепер буде в Індії, там ще демографічна ялинка, а не шафа і все таке.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:59

  ЛАД написав:
  fler написав:Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
В принципі той хто дасть точну відповідь - буде сидіти, бо це повністю секретна інформація.
З іншого боку
Є така посадова особа як Президент, він заявив
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250115-tretyna-ozbroyennya-v-ukrayini-vlasnogo-vyrobnycztva-reshta-z-yes-ta-ssha-zelenskyj/
Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні – це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що нам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше ніж 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі і десь понад 30%, близько 40% – у США, – сказав Зеленський.
Це для тебе - наукове підтвердження чи потрібне тільки під грифом Таємно? з позначкою погоджено Байденом.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 19 січ, 2025 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 15:59

  flyman написав:І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.
если изобретут лекарства от саркомы и прочих смертельных болезней, для 80+ надо будет или эвтаназию или какой то налог на выбор придумывать, иначе со временем ср.возраст населения земли станет 60+ а это даже психологически тяжело. Дедушка хорош если живет далеко и не требует постоянного к себе внимания.
Япония занимает второе место в мире по среднему возрасту - 49 лет, уступая лишь Монако - 55 лет
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 19 січ, 2025 16:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:00

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:2. В четвертый раз спрашиваю: по какому критерию сравниваем? Или деление на первый/второй/третий "миры" для вас -- новость?
Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
Простий приклад
Вважається що найгірші умови проживання в найвіддаленішому селі...
З іншого боку море прикладів коли найбагатші втікають з міст в глухомань.
При цьому що таке зручність - кожен вирішує для себе самостійно.

>>> Пробуєте зафлудити?
Говорит человек, "стесняющийся" дать определение самим же придуманному термину ;)

1. Как хорошо, что за 30 лет такой необходимости - зможуть жити так само - не возникло. И живут - как живут :lol:
2. Merriam-Webster - невдах - понятно :lol:
Сказати що хотів?
Просто флудиш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:04

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Пробуєте зафлудити?
1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
Простий приклад
Вважається що найгірші умови проживання в найвіддаленішому селі...
З іншого боку море прикладів коли найбагатші втікають з міст в глухомань.
При цьому що таке зручність - кожен вирішує для себе самостійно.

>>> Пробуєте зафлудити?
Говорит человек, "стесняющийся" дать определение самим же придуманному термину ;)

1. Как хорошо, что за 30 лет такой необходимости - зможуть жити так само - не возникло. И живут - как живут :lol:
2. Merriam-Webster - невдах - понятно :lol:
Сказати що хотів?
Просто флудиш?

Хотел сказать, что уже пятый выстрел - в молоко :lol:
_hunter
 
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