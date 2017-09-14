budivelnik написав:Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...
1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки. 2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.
Какой Дэн , экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса
такий Ден - Сяопін. саме він запустив політику співпраці з західними країнами, й саме розвинені країни почали розбудову промисловості в Китаї - так, один з чинників - дешева робоча сила. й заодно започаткував механізм зміни керівників, спочатку сам відійшовши від влади, й ще за нього пройшла наступна зміна.
а от Сі - по-перше, відмінив зміну влади - це стало зрозуміло в 2017 році. й по-друге, значно посилює вплив держави на економіку. свідомо він не руйнує економіку, але поки досвід показує, що авторитарні методи в економіці зазвичай приводять до гальмування. в Венесуєлі наприклад - взагалі до розвалу
мій прогноз - Китай отримає проблеми. бо надто переоцінив власну значимось, й недооцінив вклад розвинених країн у власний розвиток. коли ти фабрика світу це звісно круто, але доти, поки світ в тебе купує. коли світ перестає купувати - то отримуєш велику депресію з китайською специфікою
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 січ, 2025 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки. 2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.
Какой Дэн , экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса
Злі язики кажуть, що китайське чудо тепер буде в Індії, там ще демографічна ялинка, а не шафа і все таке.
Другие, не менее злые языки, говорят - не будет: нарид там больно специфический - пробовали те же яблоФоны собирать - какой-то запредельный процент брака был...
flyman написав:І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.
если изобретут лекарства от саркомы и прочих смертельных болезней, для 80+ надо будет или эвтаназию или какой то налог на выбор придумывать, иначе со временем ср.возраст населения земли станет 60+ а это даже психологически тяжело. Дедушка хорош если живет далеко и не требует постоянного к себе внимания.
Япония занимает второе место в мире по среднему возрасту - 49 лет, уступая лишь Монако - 55 лет
так то ж не задармо, нема грошей, то природнім шляхом та народними методами
свідомо руйнує. Банально грабуючи всі місцевих, які "не згідні з лінією партії". Майже всі китайці, які мають гроші, вивозять їх закордон.
_hunter написав:нарид там больно специфический - пробовали те же яблоФоны собирать - какой-то запредельный процент брака был...
А тим часом одна із наших студенток вийшла заміж за представника "нетакого народу", який вже таксує в Україні, а його друзі будують черговий ЖК... А ще "нетакий народ" як пустить коріння, то його не виженеш потім ніяк...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 19 січ, 2025 16:17, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати). Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки. Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами. Иначе не о чем говорить. Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
В принципі той хто дасть точну відповідь - буде сидіти, бо це повністю секретна інформація. З іншого боку Є така посадова особа як Президент, він заявив
Це для тебе - наукове підтвердження чи потрібне тільки під грифом Таємно? з позначкою погоджено Байденом.
Простите, не обрезал цитату. Мои слова относились к этому:
fler написав:.........
detroytred написав:І який баланс. Темпи оновлення в сторін.
Баланс доволі непоганий. ...... ..... Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати). Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки. Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе. Уже писали здесь - нигде и никогда не врут так, как во время войны. Поэтому, то что касается нашего производства обсуждать не стоит. Но, например, Набиуллина такого не утверждала.
ЛАД написав:... Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе. Уже писали здесь - нигде и никогда не врут так, как во время войны. Поэтому, то что касается нашего производства обсуждать не стоит. Но, например, Набиуллина такого не утверждала.
але те, що у нас в економіці все погано ЛАД бачить, хоча цифр теж немає. а те, що багато є статей, які описують проблеми в економіці рф, - то не докази.
таке собі одностороннє сприйняття реальності. й в принципі зрозуміло, хто за кого вболіває. а розвал раші - це взагалі буде ще одна особиста геополітична катастрофа. хоча що казали розумні люди про поразку нацистської Німеччині? й зараз пристойна країна. але руські такі руські - вони й цей шанс про*буть.
цікаво, що буде на Раші, коли там нафта закінчиться - це ж не саудити. напевне половину своїх поточних запасів вони й не зможуть видобути без допомоги розвинених країн.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 січ, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.