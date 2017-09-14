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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1199811999120001200112002>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:06

  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...

1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.

Какой Дэн ,
экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса

такий Ден - Сяопін. саме він запустив політику співпраці з західними країнами, й саме розвинені країни почали розбудову промисловості в Китаї - так, один з чинників - дешева робоча сила. й заодно започаткував механізм зміни керівників, спочатку сам відійшовши від влади, й ще за нього пройшла наступна зміна.

а от Сі - по-перше, відмінив зміну влади - це стало зрозуміло в 2017 році. й по-друге, значно посилює вплив держави на економіку. свідомо він не руйнує економіку, але поки досвід показує, що авторитарні методи в економіці зазвичай приводять до гальмування. в Венесуєлі наприклад - взагалі до розвалу

мій прогноз - Китай отримає проблеми. бо надто переоцінив власну значимось, й недооцінив вклад розвинених країн у власний розвиток. коли ти фабрика світу це звісно круто, але доти, поки світ в тебе купує. коли світ перестає купувати - то отримуєш велику депресію з китайською специфікою :D
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 січ, 2025 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:08

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:1. В Китаї є гулаг, але переважно для мусульман (Уйгури). Але і для китайців там почали дуже закручувати гайки.
2. Економіку спочатку зруйнували комуністи, потім (40-50 років тому) Сяопін побудував капіталізм значно більш капіталістичний, ніж "на заході", і цим підняв її, а тепер Сі знову руйнує.

Какой Дэн ,
экономику там построили европейцы с японцами и американцы, началось с Гонконга, Макао,Тайваня потом Шанхай , Шеньчжень ... и способность китайцев копировать и работать за миску риса

Злі язики кажуть, що китайське чудо тепер буде в Індії, там ще демографічна ялинка, а не шафа і все таке.

Другие, не менее злые языки, говорят - не будет: нарид там больно специфический - пробовали те же яблоФоны собирать - какой-то запредельный процент брака был...
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:08

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:помните фильм назад в будущее, летающие скейты?
успих бы такой точно не пролюбил
https://www.youtube.com/shorts/RrKGsBAI ... ture=share

І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.

с 6й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 19 січ, 2025 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:09

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.
если изобретут лекарства от саркомы и прочих смертельных болезней, для 80+ надо будет или эвтаназию или какой то налог на выбор придумывать, иначе со временем ср.возраст населения земли станет 60+ а это даже психологически тяжело. Дедушка хорош если живет далеко и не требует постоянного к себе внимания.
Япония занимает второе место в мире по среднему возрасту - 49 лет, уступая лишь Монако - 55 лет

так то ж не задармо, нема грошей, то природнім шляхом та народними методами
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:10

  flyman написав:так то ж не задармо, нема грошей, то природнім шляхом та народними методами
ковидами, я после последнего до сих пор не в себе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:свідомо він не руйнує економіку,
свідомо руйнує. Банально грабуючи всі місцевих, які "не згідні з лінією партії". Майже всі китайці, які мають гроші, вивозять їх закордон.

  _hunter написав:нарид там больно специфический - пробовали те же яблоФоны собирать - какой-то запредельный процент брака был...

А тим часом одна із наших студенток вийшла заміж за представника "нетакого народу", який вже таксує в Україні, а його друзі будують черговий ЖК...
А ще "нетакий народ" як пустить коріння, то його не виженеш потім ніяк...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 19 січ, 2025 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Баланс доволі непоганий. За останніми даними ми виробляємо вже 30% того, що нам треба на фронті. Раніше виробляли значно менше. Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
В принципі той хто дасть точну відповідь - буде сидіти, бо це повністю секретна інформація.
З іншого боку
Є така посадова особа як Президент, він заявив
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250115-tretyna-ozbroyennya-v-ukrayini-vlasnogo-vyrobnycztva-reshta-z-yes-ta-ssha-zelenskyj/
Десь близько 33-34% усієї зброї в Україні сьогодні – це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що нам потрібно на рік. І це серйозне зростання. Було менше ніж 10%, зараз 33-34%. Близько 30% у Європі і десь понад 30%, близько 40% – у США, – сказав Зеленський.
Це для тебе - наукове підтвердження чи потрібне тільки під грифом Таємно? з позначкою погоджено Байденом.

Простите, не обрезал цитату. Мои слова относились к этому:
  fler написав:.........
  detroytred написав:І який баланс. Темпи оновлення в сторін.

Баланс доволі непоганий. ......
..... Наш експорт сягнув довоєнного рівня. Не без проблем, але поки є підтримка партнерів, то можна жити (а не існувати чи виживати).
Про рф нам не все відомо, тому складно оцінити й порівняти, але судячи з того, що кажуть їх експерти типу Набіуліної, то їх економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки.
Можете подивитись по галузі літакобудування, яка вам ближче. Скільки нових літаків побудовано в рф за останні три роки? Скільки втрачено? Скільки надали партнери рф? Буде вам і баланс, і темпи оновлення.

Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе.
Уже писали здесь - нигде и никогда не врут так, как во время войны. Поэтому, то что касается нашего производства обсуждать не стоит. Но, например, Набиуллина такого не утверждала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:20

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:помните фильм назад в будущее, летающие скейты?
успих бы такой точно не пролюбил
https://www.youtube.com/shorts/RrKGsBAI ... ture=share

І про це теж кажуть, що за десять років будуть літаючі авто, а не тільки ліки від всіх хвороб та пришиті 3Д органи.

с 6й минуты

це як в анекдоті:
- Хіруг сказав відрізати
- Терапевт: ото ще ті коновали, їм аби різати, ось вам таблетка, саме відпаде.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25

  ЛАД написав:...
Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе.
Уже писали здесь - нигде и никогда не врут так, как во время войны. Поэтому, то что касается нашего производства обсуждать не стоит. Но, например, Набиуллина такого не утверждала.

але те, що у нас в економіці все погано ЛАД бачить, хоча цифр теж немає. а те, що багато є статей, які описують проблеми в економіці рф, - то не докази.

таке собі одностороннє сприйняття реальності. й в принципі зрозуміло, хто за кого вболіває. а розвал раші - це взагалі буде ще одна особиста геополітична катастрофа. хоча що казали розумні люди про поразку нацистської Німеччині? й зараз пристойна країна. але руські такі руські - вони й цей шанс про*буть. :D

цікаво, що буде на Раші, коли там нафта закінчиться - це ж не саудити. напевне половину своїх поточних запасів вони й не зможуть видобути без допомоги розвинених країн.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 січ, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25

  flyman написав:це як в анекдоті:
- Хіруг сказав відрізати
- Терапевт: ото ще ті коновали, їм аби різати, ось вам таблетка, саме відпаде.

подростки 15-16 лет все чаще стали обращаться к специалистам из-за раннего облысения.

Причина этого кроется в стрессе, плохом питании, проблемами с сосудами и, по некоторым данным, даже в последствиях перенесенного коронавируса.

https://t.me/novosti_voinaa/27227

хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1199811999120001200112002>
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