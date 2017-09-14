Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25

Під санкції РНБО потрапили Світлана Крюкова, Шуфрич, Мураєв, Петро Симоненко і Юрій Бойко----Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду,– сказал Шуфрич.------за что ж Шуфрича он же Раду защитил с автоматомНу а если серьёзно то через месяц три года войны а санкции только сегодня ввели против мураева,симоненкоМураев кстати только вчера обьявился впервые за три года с интервью каким-то двухчасовым с амбициями на политическую реинкарнацию а его вот так прям на взлёте срезали