Під санкції РНБО потрапили Світлана Крюкова, Шуфрич, Мураєв, Петро Симоненко і Юрій Бойко ---- Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду, – сказал Шуфрич. ------ за что ж Шуфрича он же Раду защитил с автоматом Ну а если серьёзно то через месяц три года войны а санкции только сегодня ввели против мураева,симоненко Мураев кстати только вчера обьявился впервые за три года с интервью каким-то двухчасовым с амбициями на политическую реинкарнацию а его вот так прям на взлёте срезали
Vadim_ написав:Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ?
І оце усе на третьому році повномасштабної...
У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня. https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil
Честно говоря немного непонятное сообщение от полиции, 10 тысяч долларов за диагноз ВИЧ. По 402 наказу ВИЧ инфицированный в состоянии контролируемой ремиссии полностью придатен до воинской службы. Полностью. На регистратуре на ВЛК в одесском госпитале висит большой плакат - помните ВИЧ инфицированные ла-ла-ла такие же люди и могут достойно оборонять страну. У нас в батальоне было несколько ВИЧ-инфицированных, которых естественно никто не увольнял.
хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.
на работу не берут тупых а не лысых.И ещё их женщины любят.
хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.
а моєму другові це не заважає економістом працювати
Wirująświatła написав:хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.
Wirująświatła написав:хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.
Vadim_ написав:Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ?
І оце усе на третьому році повномасштабної...
У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня. https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil
Честно говоря немного непонятное сообщение от полиции, 10 тысяч долларов за диагноз ВИЧ. По 402 наказу ВИЧ инфицированный в состоянии контролируемой ремиссии полностью придатен до воинской службы. Полностью. На регистратуре на ВЛК в одесском госпитале висит большой плакат - помните ВИЧ инфицированные ла-ла-ла такие же люди и могут достойно оборонять страну. У нас в батальоне было несколько ВИЧ-инфицированных, которых естественно никто не увольнял.
Может быть они в диагноз не писали >>> в состоянии контролируемой ремиссии ?
konstantin kirovograd написав:Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
как человек занимавшийся 12 лет рекрутингом наполовину успешность предприятия зависит от модели бизнеса, а 2я половина от iq его сотрудников, начиная конечно с верхов. Тупой охранник много беды не сделает, хотя и не украшение коллектива. Один большой директор а 2010 приказал у всех сотрудников скрутить сд ромы с компов, чтобы они не украли информацию. usb порты и интернет почему то оставил.