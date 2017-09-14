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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11999120001200112002>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:25

Під санкції РНБО потрапили Світлана Крюкова, Шуфрич, Мураєв, Петро Симоненко і Юрій Бойко
----
Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду,
– сказал Шуфрич.
------
за что ж Шуфрича он же Раду защитил с автоматом :D
Ну а если серьёзно то через месяц три года войны а санкции только сегодня ввели против мураева,симоненко :roll: Мураев кстати только вчера обьявился впервые за три года с интервью каким-то двухчасовым с амбициями на политическую реинкарнацию а его вот так прям на взлёте срезали :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:26

  Vadim_ написав:Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ? :(

І оце усе на третьому році повномасштабної...

У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня.
https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil


Честно говоря немного непонятное сообщение от полиции, 10 тысяч долларов за диагноз ВИЧ. По 402 наказу ВИЧ инфицированный в состоянии контролируемой ремиссии полностью придатен до воинской службы. Полностью. На регистратуре на ВЛК в одесском госпитале висит большой плакат - помните ВИЧ инфицированные ла-ла-ла такие же люди и могут достойно оборонять страну. У нас в батальоне было несколько ВИЧ-инфицированных, которых естественно никто не увольнял.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:26

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:це як в анекдоті:
- Хіруг сказав відрізати
- Терапевт: ото ще ті коновали, їм аби різати, ось вам таблетка, саме відпаде.

подростки 15-16 лет все чаще стали обращаться к специалистам из-за раннего облысения.

Причина этого кроется в стрессе, плохом питании, проблемами с сосудами и, по некоторым данным, даже в последствиях перенесенного коронавируса.

https://t.me/novosti_voinaa/27227

хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.

на работу не берут тупых а не лысых.И ещё их женщины любят.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:27

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:це як в анекдоті:
- Хіруг сказав відрізати
- Терапевт: ото ще ті коновали, їм аби різати, ось вам таблетка, саме відпаде.

подростки 15-16 лет все чаще стали обращаться к специалистам из-за раннего облысения.

Причина этого кроется в стрессе, плохом питании, проблемами с сосудами и, по некоторым данным, даже в последствиях перенесенного коронавируса.

https://t.me/novosti_voinaa/27227

хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.

а моєму другові це не заважає економістом працювати :lol:

навіть цікаво, на яку роботу лисих не беруть?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:28

  Wirująświatła написав:хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.

в кварталі один лисий є, може туди?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:29

  konstantin kirovograd написав:на работу не берут тупых а не лысых
если бы не брали тупых, мы бы жили как в Германии.
  Shaman написав:навіть цікаво, на яку роботу лисих не беруть?
в банк
  flyman написав:в кварталі один лисий є, може туди?
вот именно говорит 1я реакция ржач, типа такой молодой а уже лысый.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 19 січ, 2025 16:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:29

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.

в кварталі один лисий є, може туди?

лучше уже к другому лысому в бразерс
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:31

  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:на работу не берут тупых а не лысых
если бы не брали тупых, мы бы жили как в Германии.
  Shaman написав:навіть цікаво, на яку роботу лисих не беруть?
в банк

как говорил сталин-кадры решают всё.
Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:33

  freeze написав:
  Vadim_ написав:Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ? :(

І оце усе на третьому році повномасштабної...

У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня.
https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil


Честно говоря немного непонятное сообщение от полиции, 10 тысяч долларов за диагноз ВИЧ. По 402 наказу ВИЧ инфицированный в состоянии контролируемой ремиссии полностью придатен до воинской службы. Полностью. На регистратуре на ВЛК в одесском госпитале висит большой плакат - помните ВИЧ инфицированные ла-ла-ла такие же люди и могут достойно оборонять страну. У нас в батальоне было несколько ВИЧ-инфицированных, которых естественно никто не увольнял.

Может быть они в диагноз не писали
>>> в состоянии контролируемой ремиссии
?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:33

  konstantin kirovograd написав:Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
как человек занимавшийся 12 лет рекрутингом наполовину успешность предприятия зависит от модели бизнеса, а 2я половина от iq его сотрудников, начиная конечно с верхов. Тупой охранник много беды не сделает, хотя и не украшение коллектива. Один большой директор а 2010 приказал у всех сотрудников скрутить сд ромы с компов, чтобы они не украли информацию. usb порты и интернет почему то оставил.
Wirująświatła
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