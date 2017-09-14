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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11999120001200112002

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:36

  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
как человек занимавшийся 12 лет рекрутингом наполовину успешность предприятия зависит от модели бизнеса, а 2я половина от iq его сотрудников, начиная конечно с верхов. Тупой охранник много беды не сделает, хотя и не украшение коллектива.

а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А ти й далі читай теоретиків і користуйся знайомими словами не розуміючи їх суті.
Не мухлюй.
Я аргументую практиками.
Практики стосовно розвитку!!! (якщо тобі реформування не сподобалося. Тобто ти гадав, що отак єралашно зможеш обійти) ринків країни.
Розвитку ринків країни.
В тебе практики стосовно цього нуль.
Так само, як і в Редіса стосовно управління, розвитку Збройних сил країни. Практики нуль.
Масло -маслянисте....
Вже в тебе Редис не авторитет.... бо чогось там не вміє....
Спробую на пальцях.
Природа
Трава-травоїдні-Хижаки....

Навіщо мені єралашик про траву-хижаків?))

Редіс для мене авторитет.
Стосовно всього його рівня - бригади і нижче.
(І то не абсолютний, якщо знаходиться не менш досвідчений комбриг тощо з іншим протилежним баченням).
Так і ти, чоловіче, для мене авторитет стосовно рівня магазин-7таксі і нижче (продавець, касир, вантажник...).
Але я прислухаюсь також до думки таких же, як і ти рівнем, але маючих інше від тебе бачення-думки.

Тільки до чого ти лізеш зі своїми досягненнями-досвідом-практикою по розвитку-реформуванню-регулюванню ринку країни?!
Ти там нуль...
Такий же, як Редіс чи Білецький, до Головкома і його функцій по керуванню-регулюванню ЗС України.

Зав'язуй вже цю комедію...
Редіса-практику-окопи ти заєралашив на рівень Залужного-практики-ЗСУ.
А Будівельника-практику-магазин у Львові на Бальцерович-практика-ринок Польщі.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 січ, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:39

  ЛАД написав:В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.

Де форум і де наука? У нас тут всі - науковці, які ведуть дослідження? :D
Чи по-вашому, всі інші (і ви теж) можуть ляпати що завгодно, а я маю всі свої слова підтверджувати цитатами з авторитетних джерел, бо я - науковець?)))
Не переймайтеся, я тут не на роботі, тому не збираюся нікому нічого доводити.

ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:39

  konstantin kirovograd написав:а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать.
недалеко от меня экомаркет, охранник стоит на кассе самообслуживания и реально помогает людям делать покупки. культурно и вежливо. я так понимаю другие смотрят в камеры наблюдения, в зале их не видно, но если что то стырить стрела робин гуда настигнет героя.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:39

  konstantin kirovograd написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.

в кварталі один лисий є, може туди?

лучше уже к другому лысому в бразерс

Лисий як барабан Муха коли на «тіндері» писав «горяч», теж себе тим лисим уявляв.
Але у мухи за все життя була дружина і все… і то раз, що сина забацать. Далі засохло і відпало. Без пожовтіння
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 16:42

  konstantin kirovograd написав:Під санкції РНБО потрапили Світлана Крюкова, Шуфрич, Мураєв, Петро Симоненко і Юрій Бойко
----
Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду,
– сказал Шуфрич.
------
за что ж Шуфрича он же Раду защитил с автоматом :D
Ну а если серьёзно то через месяц три года войны а санкции только сегодня ввели против мураева,симоненко :roll: Мураев кстати только вчера обьявился впервые за три года с интервью каким-то двухчасовым с амбициями на политическую реинкарнацию а его вот так прям на взлёте срезали :D

Які санкції?))
Що за цирк.

Якщо є склад злочину, то притягнення до відповідальності за злочин.

Санкції... Цирк якийсь.
detroytred
 
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