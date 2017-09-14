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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:33
konstantin kirovograd написав:
Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
как человек занимавшийся 12 лет рекрутингом наполовину успешность предприятия зависит от модели бизнеса, а 2я половина от iq его сотрудников, начиная конечно с верхов. Тупой охранник много беды не сделает, хотя и не украшение коллектива. Один большой директор а 2010 приказал у всех сотрудников скрутить сд ромы с компов, чтобы они не украли информацию. usb порты и интернет почему то оставил.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:36
Wirująświatła написав: konstantin kirovograd написав:
Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
как человек занимавшийся 12 лет рекрутингом наполовину успешность предприятия зависит от модели бизнеса, а 2я половина от iq его сотрудников, начиная конечно с верхов. Тупой охранник много беды не сделает, хотя и не украшение коллектива.
а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:38
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
А ти й далі читай теоретиків і користуйся знайомими словами не розуміючи їх суті.
Не мухлюй.
Я аргументую практиками.
Практики стосовно розвитку!!! (якщо тобі реформування не сподобалося. Тобто ти гадав, що отак єралашно зможеш обійти) ринків країни.
Розвитку ринків країни.
В тебе практики стосовно цього нуль.
Так само, як і в Редіса стосовно управління, розвитку Збройних сил країни. Практики нуль.
Масло -маслянисте....
Вже в тебе Редис не авторитет.... бо чогось там не вміє....
Спробую на пальцях.
Природа
Трава-травоїдні-Хижаки....
Навіщо мені єралашик про траву-хижаків?))
Редіс для мене авторитет.
Стосовно всього його рівня - бригади і нижче.
(І то не абсолютний, якщо знаходиться не менш досвідчений комбриг тощо з іншим протилежним баченням).
Так і ти, чоловіче, для мене авторитет стосовно рівня магазин-7таксі і нижче (продавець, касир, вантажник...).
Але я прислухаюсь також до думки таких же, як і ти рівнем, але маючих інше від тебе бачення-думки.
Тільки до чого ти лізеш зі своїми досягненнями-досвідом-практикою по розвитку-реформуванню-регулюванню ринку країни?!
Ти там нуль...
Такий же, як Редіс чи Білецький, до Головкома і його функцій по керуванню-регулюванню ЗС України.
Зав'язуй вже цю комедію...
Редіса-практику-окопи ти заєралашив на рівень Залужного-практики-ЗСУ.
А Будівельника-практику-магазин у Львові на Бальцерович-практика-ринок Польщі.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 січ, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:39
ЛАД написав:
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
Де форум і де наука? У нас тут всі - науковці, які ведуть дослідження?
Чи по-вашому, всі інші (і ви теж) можуть ляпати що завгодно, а я маю всі свої слова підтверджувати цитатами з авторитетних джерел, бо я - науковець?)))
Не переймайтеся, я тут не на роботі, тому не збираюся нікому нічого доводити.
ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:39
konstantin kirovograd написав:
а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать.
недалеко от меня экомаркет, охранник стоит на кассе самообслуживания и реально помогает людям делать покупки. культурно и вежливо. я так понимаю другие смотрят в камеры наблюдения, в зале их не видно, но если что то стырить стрела робин гуда настигнет героя.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:39
konstantin kirovograd написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
хз может юмор но у меня есть приятель который примерно в 30 уже был наполовину лысый, как горбачев. с одной стороны ржачно, а с другой не на каждую работу таких берут. В итоге таксует, возит бусиком людей с обухова в киев, а вечером обратно.
в кварталі один лисий є, може туди?
лучше уже к другому лысому в бразерс
Лисий як барабан Муха коли на «тіндері» писав «горяч», теж себе тим лисим уявляв.
Але у мухи за все життя була дружина і все… і то раз, що сина забацать. Далі засохло і відпало. Без пожовтіння
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:42
konstantin kirovograd написав:
Під санкції РНБО потрапили Світлана Крюкова, Шуфрич, Мураєв, Петро Симоненко і Юрій Бойко
----
Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду,
– сказал Шуфрич.
------
за что ж Шуфрича он же Раду защитил с автоматом
Ну а если серьёзно то через месяц три года войны а санкции только сегодня ввели против мураева,симоненко
Мураев кстати только вчера обьявился впервые за три года с интервью каким-то двухчасовым с амбициями на политическую реинкарнацию а его вот так прям на взлёте срезали
Які санкції?))
Що за цирк.
Якщо є склад злочину, то притягнення до відповідальності за злочин.
Санкції... Цирк якийсь.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:49
fler написав: ЛАД написав:
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
Де форум і де наука? У нас тут всі - науковці, які ведуть дослідження?
Чи по-вашому, всі інші (і ви теж) можуть ляпати що завгодно, а я маю всі свої слова підтверджувати цитатами з авторитетних джерел, бо я - науковець?)))
Не переймайтеся, я тут не на роботі, тому не збираюся нікому нічого доводити.
ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
коли ЛАД
щось стверджує-то це аксіома, а коли інші-то теорема(треба мати докази), і докази на 99% для на нього не докази, і архівні документи -не мають ваги
дуже зручна позиція- стати у третю поцицію і на кожний пост можна писати: маячня, бездоказово, це ваші власті фантазії
спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, грубо кажучі
90% негативний почуттів від більшості постів
може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:54
Из интервью чиновницы.
Журналист: у вас зарплата за рік 1.3 млн на руки. .а вы кажете що 32 тисячі в місяць.
Чиновниця червоніючи як рак: вислуга років, премія інколи.
Журналист: яка вислуга ???
Чиновниця ніяковіючи запинається: ну, інтенсивність роботи.
Кароч забрехалась
Так кто чьи активы должен защищать?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:55
Wirująświatła написав: konstantin kirovograd написав:
Как вспомню компетентность некоторых своих бывших начальников так плакать хочется.
как человек занимавшийся 12 лет рекрутингом наполовину успешность предприятия зависит от модели бизнеса, а 2я половина от iq его сотрудников, начиная конечно с верхов. Тупой охранник много беды не сделает, хотя и не украшение коллектива. Один большой директор а 2010 приказал у всех сотрудников скрутить сд ромы с компов, чтобы они не украли информацию. usb порты и интернет почему то оставил.
usb порти лочаться а інтернет обмежується, єслі чьо
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