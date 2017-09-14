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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:56
budivelnik написав:
Є брехня
Є тупість
Японію ЗАХОПИЛИ і МОДЕРНІЗУВАЛИ ...
Тобто згвалтували в неприродній спосіб, але результатом цього стало перетворення Японії в звичний для Західного Світу вигляд.
Китай ніхто не реформовував... Там економіка переплетена з компартією , тому завтра може виявитись що там ще той гулаг...
Тупість це твої маніпулятивні перекручення визначень.
Модернізували -- це і реформували, це і є створили процес розвитку.
Регулятори.
Да хоч інопланетяни японцям, а не американці чи самі японці.
Оте запрошення західного капіталу в Китай і створення сприятливих умов для розвитку капіталу в ньому --- теж є самими, що не є, реформами.
Діями регулятора економіки.
Хоч Сяо Піна, хоч міністерства, хоч законів, хоч постанов, хоч антимонопольних або інших структур Регулятора.
Вчетверте питаю: з якими чудаками тобі вдається отак тупо маніпулювати замінами-підмінами?
Ну очевидно ж.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 16:59
fler написав: ЛАД написав:
В науке принято свои утверждения подтверждать доказательствами.
Иначе не о чем говорить.
Голые слова не обсуждаются и во внимание не принимаются.
Де форум і де наука? У нас тут всі - науковці, які ведуть дослідження?
Чи по-вашому, всі інші (і ви теж) можуть ляпати що завгодно, а я маю всі свої слова підтверджувати цитатами з авторитетних джерел, бо я - науковець?)))
Не переймайтеся, я тут не на роботі, тому не збираюся нікому нічого доводити.
ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
Форум не наука, пожтому можно "ляпати що завгодно"?
В том числе и приписывать Набиуллиной то, что она не говорила, и рассказывать, что экономика РФ завтра развалится.
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ЛАД
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:02
fler написав:
Баланс доволі непоганий.
Чому ж він цілий рік не відображається на фронті?
Просто перелічити позитив в нас і негатив в противника, опустивши наш негатив і їх позитив ---- це не аналіз балансу.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:02
prodigy написав:
.........
спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, грубо кажучі
90% негативний почуттів від більшості постів
може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються
Раньше спілкування на форумі давало многое, в т.ч. и знания, и информацию (и лично вы, кстати, это признавали и отмечали).
Сегодня вы, шаман, песикот и ещё некоторые превратили форум в "спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 19 січ, 2025 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:04
Из Белого дома вывозят вещи Байдена.
Уже завтра в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа
Спасибо, бидон, за ленд лиз. Спасибо за победу.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:07
ЛАД написав:
і кусаються".
Не цитата, а близько до тексту -- я вас не кусаю. Мені вас жаль))) -- заявила панянка.
Це у них, як мінімум, нейтральне спілкування. З матюками, образами, наклепами, ярликами.
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detroytred
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:22
detroytred написав: fler написав:
Баланс доволі непоганий.
Чому ж він цілий рік не відображається на фронті?
Ще й як відображається! Москалі вже в Києві? Ні. Отож. Чи ви вважаєте, що тримати фронт такими ресурсами, як у нас - це просте завдання?
detroytred написав:
Просто перелічити позитив в нас і негатив в противника, опустивши наш негатив і їх позитив ---- це не аналіз балансу.
З чого ви взяли, що це був аналіз балансу?
ЛАД написав:
Форум не наука, пожтому можно "ляпати що завгодно"?
В том числе и приписывать Набиуллиной то, что она не говорила, и рассказывать, что экономика РФ завтра развалится.
Знов пропагандонські маніпуляції та перебріхування.))
У мене було написано "експерти типу
Набіуліної", це не равно "Набіуліна", а означає людей її рівня/статусу. Про "економіка рф завтра розвалиться" я не розповідаю, але в ЗМІ є багато інформації, у тому числі наукові огляди/оцінки з підтвердженими даними. Не дивно, що ви їх "не бачили".
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:28
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Не мухлюй.
Я аргументую практиками.
Практики стосовно розвитку!!! (якщо тобі реформування не сподобалося. Тобто ти гадав, що отак єралашно зможеш обійти) ринків країни.
Розвитку ринків країни.
В тебе практики стосовно цього нуль.
Так само, як і в Редіса стосовно управління, розвитку Збройних сил країни. Практики нуль.
Масло -маслянисте....
Вже в тебе Редис не авторитет.... бо чогось там не вміє....
Спробую на пальцях.
Природа
Трава-травоїдні-Хижаки....
Навіщо мені єралашик про траву-хижаків?))
Редіс для мене авторитет.
Стосовно всього його рівня - бригади і нижче.
(І то не абсолютний, якщо знаходиться не менш досвідчений комбриг тощо з іншим протилежним баченням).
Так і ти, чоловіче, для мене авторитет стосовно рівня магазин-7таксі і нижче (продавець, касир, вантажник...).
Але я прислухаюсь також до думки таких же, як і ти рівнем, але маючих інше від тебе бачення-думки.
Тільки до чого ти лізеш зі своїми досягненнями-досвідом-практикою по розвитку-реформуванню-регулюванню ринку країни?!
Ти там нуль...
Такий же, як Редіс чи Білецький, до Головкома і його функцій по керуванню-регулюванню ЗС України.
Зав'язуй вже цю комедію...
Редіса-практику-окопи ти заєралашив на рівень Залужного-практики-ЗСУ.
А Будівельника-практику-магазин у Львові на Бальцерович-практика-ринок Польщі.
Про картоплю/траву/хижаків - це я для примітивів стараюсь а-ля ти , які думають що знають про що писав Бальцерович. але не можуть те що діти вчать в 3-5 класі зрозуміти...
Можу тобі описати замість єралашика про природу- єралашик на військову тему
Може так дійде, хоча твої аналітичні здібності явно не на висоті, це притаменне поверхапайкам, такий собі ефект дауна-крюгера...
Отже
Є Командир +є завдання...
Чи зможе командир виконати завдання, якщо не уявляє якими можливостями володіють його підлеглі на нулі?
Те що його права/обовязки вкупі з правами/обовязками описані в статуті - це ясно
Те що його підлеглі ПОВИННІ виконати його наказ - також ясно
Але якщо командир не розуміє що МОЖУТЬ РЕАЛЬНО його солдати...
Так само і в тебе
ТИ ніколи не був і не знав що МОЖУТЬ/ВМІЮТЬ бізнесмени внизу.
Так є Бальцерович який описував те що він РОБИВ в Польщі...
Але віддавати накази в радянській армії думаючи що можна ставити завдання які в стані виконувати натівська... - дурень може.. , от тільки толку від того не буде.
Так от
Ти й є той примітив, який зверху почитав- а як це робиться - не знаєш від слова взагалі...
А раз не знаєш - то й генеруєш єресь відповідно до СВОГО рівня розуміння прочитаного.
Тому
Для тебе
розвиток ринку - це НЕ
уточнення і деталізування Законів
Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень.
.. тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....
І поки ось така ініціатива знизу не кристалізує систему - до того часу все буде йти півздовж і поперек.....
Тому ще раз
Адам Сміт - не лізьте в регуляцію бізнесу - і він себе сам найоптимальніше відрегулює
.
Ми зараз хоча й не в часи сміта - але точно ще не в часи Бальцеровича.
А раз так - то копіювати інші бізнес-процеси тупо без адаптації - це як чіпляти до коня паровий двигун і чекати поки цей тягни-штовхай кудись витягне.
Ти і є тим фахівцем чиї поради щось типу
А давай до дупи коня причепимо чіп який повинен оптимізувати його роботу... а годувати коня будемо високооктановим бензином без домішок свинцю бо свинець школить.
Саме тому й казав
Ти не розумієш як працює внизу
Внаслідок того що не розумієш як працює внизу - не можеш навіть уявити як зєднати те що написане для покращення роботи в інших країнах.
Літун -піхотинця не зрозуміє
Бюджетник- бізнесмена не зрозуміє
В бізнесу інші потреби ніж в пенсіонера
Які тобі ще треба привести пари щоб ти зрозумів свій атавізм?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 19 січ, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:29
Wirująświatła написав: konstantin kirovograd написав:
а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать.
недалеко от меня экомаркет, охранник стоит на кассе самообслуживания и реально помогает людям делать покупки. культурно и вежливо. я так понимаю другие смотрят в камеры наблюдения, в зале их не видно, но если что то стырить стрела робин гуда настигнет героя.
був у 2007р на судні 4й механік, якось я йду у контрол рум і бачу на вахті біля пульта стоїть моторист, питаю де механік-каже на обході по машині(збрехав, прикривав свого офіцера), через хвилину відчиняються двері лифта -виходить 4й механік (тримає банку нескафе і пару пачек піченюшек, сік), бо о 10тій ранку прийде стаф машини на кофетайм до 10.15 треба поповнити сток. Питаю його, хто тобі дозволив покидати ЦПУ під час вахти(та я тільки на 5 хвилин по кофе). Кажу стармеху: це що за хрінь, він мав послати моториста за кофе. Стармех каже, що моторист знає на пульті де яка сігналізацію, а 4й механик дуб дубом.Подивився його послужній запис у посвідченні моряка в Україні-минулий рейс був на такому самому судні(правда більше року тому), порадився зі стармехом і кличу 4го на розмову до себе в каюту (де навчався, де працював).
Виявилось, що він з Одеси, навчався в Академії (там де і я), родина відома в Одесі-багато старших механіків, один з родичів професор у Одеському національному морському університеті(ОІМФ), кажу даємо 10 днів щоб він вивчив свої обовязки, тобто своє "заведование", а також склав нам інспит на самостійне несення вахти(а доки не складе, то нехай стармех на його вахтах (0800-1200 і 2000-2400) несе з ним вахту в цпу(бо судно складне, старе і кожна хвилина на вагу, якщо щось трапиться, то поки спустится ліфтом з 7ї палуби стармех-то буде поломка на сотні тисяч доларів). Прошов термін-4й вчився чи ні, "екзамен" він завалив, не знає саме просте,попросили приготувати рідину для котла від накипу-по інструкції (на російській мові, не на англійській)-ноль.
Кажу йому, тобі треба їхати до дому, ти нас можеш підставити, на тебе надії у три рази менше ніж на практиканта. Він каже-мені теж казали на Provider, я списався і потім 15 місяців не работал, давай подумай до ранку і як чоловік прийми рішення (позвони у Одесу, скажи сімейні проблеми, набреши щось), а якщо ні, то будеш списаний з Луанди(Ангола) за некомпетентность і сплатиш 1,5к дол за свій квіток і 1,5к дол за квіток сменщика.В ранці-прийшов каже-я дзвонив додому і прийняв рішення списатись в Антверпені (от і чудово, до Антверпена місяць ми тебе якось витримаємо)
Через два роки у 2009 зустрічаю його в одному з банків в Одесі (працює охоронцем), побачив мене -зрадів,питає як там у морі. Графік:сутки через троє (зп 2000грн, при курсі 8,20грн, тобто 250дол), каже працюю навіть у двох банках (бо дитина пійшла до школи, треба кошти), от і чудово, ну бувай, друже
На судні 3300 дол, контракт 4 міс(Афріка, дуже спекотно в машині, до 58С), але за рік це 20к дол для його посади, зато дома з дружиною
Як на мене, стояти біля дверей у банку-це не легка робота,тим більше з його вагою 100кг бо на судні ти працюєш, потім відпочиваєш, у вечері більшість часу взагалі у кріслі вахту проводить)
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Додано: Нед 19 січ, 2025 17:31
fler написав:
ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
Я мав іншу мету
показати оточуючим що Лада не цікавить те що гуглиться за 5 сек якщо нагуглене заважає йому просувати наративи раССейського мІра...
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