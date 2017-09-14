Додано: Нед 19 січ, 2025 17:29

Wirująświatła написав: konstantin kirovograd написав: а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать. а вы хотите чтобы охранники были Энштейнами.Мне запомнилась фраза от охранника дедушки лично мной услышаная-За те деньги что мне платят я только свет тут должен включать и выключать. недалеко от меня экомаркет, охранник стоит на кассе самообслуживания и реально помогает людям делать покупки. культурно и вежливо. я так понимаю другие смотрят в камеры наблюдения, в зале их не видно, но если что то стырить стрела робин гуда настигнет героя. недалеко от меня экомаркет, охранник стоит на кассе самообслуживания и реально помогает людям делать покупки. культурно и вежливо. я так понимаю другие смотрят в камеры наблюдения, в зале их не видно, но если что то стырить стрела робин гуда настигнет героя.

був у 2007р на судні 4й механік, якось я йду у контрол рум і бачу на вахті біля пульта стоїть моторист, питаю де механік-каже на обході по машині(збрехав, прикривав свого офіцера), через хвилину відчиняються двері лифта -виходить 4й механік (тримає банку нескафе і пару пачек піченюшек, сік), бо о 10тій ранку прийде стаф машини на кофетайм до 10.15 треба поповнити сток. Питаю його, хто тобі дозволив покидати ЦПУ під час вахти(та я тільки на 5 хвилин по кофе). Кажу стармеху: це що за хрінь, він мав послати моториста за кофе. Стармех каже, що моторист знає на пульті де яка сігналізацію, а 4й механик дуб дубом.Подивився його послужній запис у посвідченні моряка в Україні-минулий рейс був на такому самому судні(правда більше року тому), порадився зі стармехом і кличу 4го на розмову до себе в каюту (де навчався, де працював).Виявилось, що він з Одеси, навчався в Академії (там де і я), родина відома в Одесі-багато старших механіків, один з родичів професор у Одеському національному морському університеті(ОІМФ), кажу даємо 10 днів щоб він вивчив свої обовязки, тобто своє "заведование", а також склав нам інспит на самостійне несення вахти(а доки не складе, то нехай стармех на його вахтах (0800-1200 і 2000-2400) несе з ним вахту в цпу(бо судно складне, старе і кожна хвилина на вагу, якщо щось трапиться, то поки спустится ліфтом з 7ї палуби стармех-то буде поломка на сотні тисяч доларів). Прошов термін-4й вчився чи ні, "екзамен" він завалив, не знає саме просте,попросили приготувати рідину для котла від накипу-по інструкції (на російській мові, не на англійській)-ноль.Кажу йому, тобі треба їхати до дому, ти нас можеш підставити, на тебе надії у три рази менше ніж на практиканта. Він каже-мені теж казали на Provider, я списався і потім 15 місяців не работал, давай подумай до ранку і як чоловік прийми рішення (позвони у Одесу, скажи сімейні проблеми, набреши щось), а якщо ні, то будеш списаний з Луанди(Ангола) за некомпетентность і сплатиш 1,5к дол за свій квіток і 1,5к дол за квіток сменщика.В ранці-прийшов каже-я дзвонив додому і прийняв рішення списатись в Антверпені (от і чудово, до Антверпена місяць ми тебе якось витримаємо)Через два роки у 2009 зустрічаю його в одному з банків в Одесі (працює охоронцем), побачив мене -зрадів,питає як там у морі. Графік:сутки через троє (зп 2000грн, при курсі 8,20грн, тобто 250дол), каже працюю навіть у двох банках (бо дитина пійшла до школи, треба кошти), от і чудово, ну бувай, дружеНа судні 3300 дол, контракт 4 міс(Афріка, дуже спекотно в машині, до 58С), але за рік це 20к дол для його посади, зато дома з дружиноюЯк на мене, стояти біля дверей у банку-це не легка робота,тим більше з його вагою 100кг бо на судні ти працюєш, потім відпочиваєш, у вечері більшість часу взагалі у кріслі вахту проводить)