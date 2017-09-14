budivelnik написав:1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі.... 2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах. Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
100%
1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині.
це був 2-й шанс, після 1918р... а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами
Vadim_ написав:Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ?
І оце усе на третьому році повномасштабної...
У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня. https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil
Честно говоря немного непонятное сообщение от полиции, 10 тысяч долларов за диагноз ВИЧ. По 402 наказу ВИЧ инфицированный в состоянии контролируемой ремиссии полностью придатен до воинской службы. Полностью. На регистратуре на ВЛК в одесском госпитале висит большой плакат - помните ВИЧ инфицированные ла-ла-ла такие же люди и могут достойно оборонять страну. У нас в батальоне было несколько ВИЧ-инфицированных, которых естественно никто не увольнял.
"freeze" Привет ! Рад видеть . Большинство раненых с " маркером " , как правило сами говорили (если были в сознании ) о положительной реакции . Если молчали или были без сознания , то все быстро выяснялось после того как брали кровь на резус , этил , хим , инф .....и т.д.Даже если был нитевидный пульс , все равно брали кровь с паховой артерии . Положительные не часто , но встречались .... а про гепатит , лучше промолчу . Здоровья тебе . Р.С. Извини , бегал на прием .... Никто со СПИДом не списывался , а ребята рвались обратно , на передок .
Востаннє редагувалось холява в Нед 19 січ, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав: Так кто чьи активы должен защищать?
Каждый защищает исключительно свои активы - свою семью, свой образ жизни, свою недвижимость, свой город. Вы же не думаете, что кто-то в ЗСУ защищает активы Ахметова, Зеленского, Ермака, Порошенко, Тимошенко или Труханова.
budivelnik написав:1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі.... 2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах. Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
100% 1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині. це був 2-й шанс, після 1918р... а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами
Як би це не дивно звучало , але Чорновіл ПРОСУВАВ ідеї федералізації України При чому його думка була наступною -якщо федералізуватись то кожен з субєктів федерації отримає більше прав і свобод на прийняття СВОЇХ рішень... А вже результати цих рішень приведуть до змін якості життя в кожній з федеральних частин І саме порівняння цих змін і дасть можливість зрозуміти куди треба рухатись ПС З іншого боку Історія голосувань в Україні чітко показувала що вона рухалась з Заходу на Схід і кожне нове голосування відкушувало території від ментального совка. Тобто все відбувалось так як хотів Чорновіл , але повільніше, бо рух на Захід стримувався російськомовними. Тому те що Галичина могла вже бути на рівні Польщі - тягнуло за собою ризики створення кордону по Дніпру..(хоча зараз педерація силою хоче провести кордон по Дніпру) тому й не факт що були праві діючи як унітарна Держава.
budivelnik написав:Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....
Це можливо тільки за однієї з двох умов: 1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки. 2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів...