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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1200012001120021200312004 ... 12006>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:31

  budivelnik написав:1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.


100%

1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині.

це був 2-й шанс, після 1918р... 8)
а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:32

  freeze написав:
  Vadim_ написав:Ну чьому Україну НАТО не окупувало в 1990 ? :(

І оце усе на третьому році повномасштабної...

У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня.
https://ua.korrespondent.net/city/dnepr ... tiv-na-vil


Честно говоря немного непонятное сообщение от полиции, 10 тысяч долларов за диагноз ВИЧ. По 402 наказу ВИЧ инфицированный в состоянии контролируемой ремиссии полностью придатен до воинской службы. Полностью. На регистратуре на ВЛК в одесском госпитале висит большой плакат - помните ВИЧ инфицированные ла-ла-ла такие же люди и могут достойно оборонять страну. У нас в батальоне было несколько ВИЧ-инфицированных, которых естественно никто не увольнял.


"freeze" Привет !
Рад видеть .
Большинство раненых с " маркером " , как правило сами говорили (если были в сознании ) о положительной реакции .
Если молчали или были без сознания , то все быстро выяснялось после того как брали кровь на резус , этил , хим , инф .....и т.д.Даже если был нитевидный пульс , все равно брали кровь с паховой артерии .
Положительные не часто , но встречались .... а про гепатит , лучше промолчу .
Здоровья тебе .
Р.С. Извини , бегал на прием ....
Никто со СПИДом не списывался , а ребята рвались обратно , на передок .
Востаннє редагувалось холява в Нед 19 січ, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:34

  fler написав:Ще й як відображається! Москалі вже в Києві? Ні. Отож. Чи ви вважаєте, що тримати фронт такими ресурсами, як у нас - це просте завдання?

Критерій "ще не в Києві" (особливо на фоні контрнаступу23, кави в Ялті, Перемоги) трошки мабуть недоречний.
А от темпи просування ворога або стійкості нашої оборони більше підходять в якості критерію.

Заяв від хоч політиків, хоч всл про необхідність покращення нашого балансу, бо стає тільки важче!!!, суттєво більше, ніж в минулому році.
Як так? Отже з балансом в нас добре, ви стверджуєте.

З чого ви взяли, що це був аналіз балансу? :shock:

Тоді, сорян, погарячкував.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:35

  prodigy написав:дуже зручна позиція- стати у третю позицію і на кожний пост можна писати: маячня, бездоказово, це ваші власті фантазії

Пропагандони так і працюють.

  prodigy написав:спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, ..

Чому ж, деякі пости дуже інформативні, Ваші наприклад :) і ще можу назвати з десяток форумчан, кого варто читати.
  prodigy написав:може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються :mrgreen:

Погоджуюсь, іноді відірватись на якійсь мерзотній обліківці приносить моральне задоволення.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:37

  Бетон написав:
Так кто чьи активы должен защищать?

Каждый защищает исключительно свои активы - свою семью, свой образ жизни, свою недвижимость, свой город. Вы же не думаете, что кто-то в ЗСУ защищает активы Ахметова, Зеленского, Ермака, Порошенко, Тимошенко или Труханова.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:40

  Бетон написав:Из Белого дома вывозят вещи Байдена.
Уже завтра в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа

Спасибо, бидон, за ленд лиз. Спасибо за победу.

Справедливости ради: за ленд-лиз "кое-кого" другого "благодарить" нужно...
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

мдааа хлопці
заварили кашу, а зараз "вже б пили баварське"
соромно
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Вы же не думаете, что кто-то в ЗСУ защищает активы Ахметова, Зеленского, Ермака, Порошенко, Тимошенко или Труханова.

Є й такі ідейні. Але їх вже мало залишилось...
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:41

  jump написав:
  budivelnik написав:1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
100%
1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині.
це був 2-й шанс, після 1918р... 8)
а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами :lol:
Як би це не дивно звучало , але Чорновіл ПРОСУВАВ ідеї федералізації України
При чому його думка була наступною -якщо федералізуватись то кожен з субєктів федерації отримає більше прав і свобод на прийняття СВОЇХ рішень... А вже результати цих рішень приведуть до змін якості життя в кожній з федеральних частин
І саме порівняння цих змін і дасть можливість зрозуміти куди треба рухатись
ПС
З іншого боку
Історія голосувань в Україні чітко показувала що вона рухалась з Заходу на Схід і кожне нове голосування відкушувало території від ментального совка.
Тобто все відбувалось так як хотів Чорновіл , але повільніше, бо рух на Захід стримувався російськомовними.
Тому те що Галичина могла вже бути на рівні Польщі - тягнуло за собою ризики створення кордону по Дніпру..(хоча зараз педерація силою хоче провести кордон по Дніпру) тому й не факт що були праві діючи як унітарна Держава.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....

Це можливо тільки за однієї з двох умов:
1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки.
2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів...
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