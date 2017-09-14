Додано: Нед 19 січ, 2025 17:54

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами.... Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами.... Це можливо тільки за однієї з двох умов:

1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки.

2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів... Це можливо тільки за однієї з двох умов:1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки.2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів...

Я двома руками за те щоб всі були здорові/багаті/щасливі...Але є нюанси1 є обєм товарів/послуг який створюється населенням і який споживається цим самим населенням . Населення вважає що йому мало перепадає.Звідки взяти додаткові обєми?Оповідання що забрати в багатих і поділити серед бідних - повертає в 1917.Якщо ми звідти ледве вибрались -чому ви вважаєте що повернення тиди приведе до чогось кращого2 Для того щоб ЗБІЛЬШИТИ обєм випуску і покращити життя требаа - дати можливість швидше розвиватись тим хто створює ( тобто менше в них забирати)б - щоб отрше забрати - треба мати можливість менше роздавати.Інших варіантів крім золота Полуботка я не бачуА Ви?Ще разЗабрати - це фігняЯкщо РОЗІГНАТИ весь пенсійний фонд + відмінити всі пенсії вище 10000 грн - то середня пенсія збільшиться всього десь на 100 грн - для того щоб збільшити далі-треба забрати у працюючихТе саме про розкуркулити олігархів....а - в них не все( а точніше максимум 2-5% у грошах, все інше це акції)б - якщо забрати акції - то зникне оборотний капітал, якщо зникне оборотний капітал -впаде продуктивність - кількість того що МОЖНА поділити тільки зменшиться.