холява написав:Положительные не часто , но встречались .... а про гепатит , лучше промолчу . Здоровья тебе .
Доброго. Гепатитчики аналогично ВИЧ, только в гораздо большем количестве. У нас в батальоне было (есть) несколько десятков гепатитчиков. Налетел какой-то Красный Крест и через комбата проверили полностью личный состав на гепатит В и С. по итогу вышла очень печальная картина. С гепатитом В воообще сложно, гепатитчиков С посадили на бесплатную терапию. Каждые три месяца давали отпуск по семейным ездили они в Киев в главный центр по гепатиту и привозили банку бесплатных лекарств. Слава Богу, хоть гепатит С научились классно лечить. Естественно все выполняли обязанности воинской службы.
Бетон написав:Он умственно отсталый. Он бумажку нарисовал и ходит рассказывает про законы, как сектант про писание Придут триколорные законы, он будет здесь рассказывать про новые законы. Ему всё равно. У кого автомат, тот для него закон
Так нарисуй себе бумажку, если это так просто, ты же у нас офигенно богатый бусинесмен )
Ты на законы кладешь свой прибор. Но ... почему-то, когда к тебе по закону, впадаешь в истерику и сбиваешь своей головой всю штукатурку в Яр.граде ))
А по поводу триколорных законов, так это же ты хвалишь триколорные законы постоянно Постоянно рассказываешь, как в России хорошо - наливают, отпускают )
budivelnik написав:Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....
Це можливо тільки за однієї з двох умов: 1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки. 2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів...
Я двома руками за те щоб всі були здорові/багаті/щасливі... Але є нюанси 1 є обєм товарів/послуг який створюється населенням і який споживається цим самим населенням . Населення вважає що йому мало перепадає. Звідки взяти додаткові обєми? Оповідання що забрати в багатих і поділити серед бідних - повертає в 1917. Якщо ми звідти ледве вибрались -чому ви вважаєте що повернення тиди приведе до чогось кращого 2 Для того щоб ЗБІЛЬШИТИ обєм випуску і покращити життя треба а - дати можливість швидше розвиватись тим хто створює ( тобто менше в них забирати) б - щоб отрше забрати - треба мати можливість менше роздавати.
Інших варіантів крім золота Полуботка я не бачу А Ви? Ще раз Забрати - це фігня Якщо РОЗІГНАТИ весь пенсійний фонд + відмінити всі пенсії вище 10000 грн - то середня пенсія збільшиться всього десь на 100 грн - для того щоб збільшити далі-треба забрати у працюючих Те саме про розкуркулити олігархів.... а - в них не все( а точніше максимум 2-5% у грошах, все інше це акції) б - якщо забрати акції - то зникне оборотний капітал, якщо зникне оборотний капітал -впаде продуктивність - кількість того що МОЖНА поділити тільки зменшиться.
budivelnik написав:Тому Для тебе розвиток ринку - це НЕ уточнення і деталізування Законів Для України - [b]розвиток ринку - це зменшення обмежень.
Тобто перекрутив, що розвиток ринку - це ЛИШЕ уточнення законів і деталізація законів, і гадаєш прокатить така підміна? Наївний... Розвиток ринку - це всі можливі заходи, які будуть сприяти розвитку капіталу в ринку. Всі.
А етап розвитку капіталу практично без регулювання, без обмежень давно Україна пройшла. В 90-х. Тепер треба - да!!!, не обмежувати (як ти знов тупо намагаєшся приписати мені), а сприяти. Розвитку ринку. Вводити заходи по сприянню розвитку.
І моделей в світі багато. Різних. Під реалії саме українського ринку треба підбирати елементи з цих перевірених практикою моделей. І впроваджувати. Це і буде українська модель розвитку ринку країни.
А ти несеш про повернення взад... Глупо це. Читай розумних і практиків.
Ні Кейнс, ні Бальцерович не були навіть "командирами відділення" в ринку, але змогли створити моделі розвитку ринку. Тобто це, уяви, можливо. Це факт.
budivelnik написав:Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....
Це можливо тільки за однієї з двох умов: 1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки. 2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів...
Він не віддупляє про що мова.
Якийсь комплекс стосовно регуляторів ринку. Хоче халяви взад, не розуміючи, що етап давно пройдений. І для руху вперед потрібно .... (взнати, що потрібно, він не хоче))). Як в світі рухатись вперед, коли доходили до вичерпання ресурсів росту ринку.
Вигадує свої казки... Хай би щось дійсно нове (тому можливо геніальна, а його не розуміють), але ж --- примітивно взад.
холява написав:Положительные не часто , но встречались .... а про гепатит , лучше промолчу . Здоровья тебе .
Доброго. Гепатитчики аналогично ВИЧ, только в гораздо большем количестве. У нас в батальоне было (есть) несколько десятков гепатитчиков. Налетел какой-то Красный Крест и через комбата проверили полностью личный состав на гепатит В и С. по итогу вышла очень печальная картина. С гепатитом В воообще сложно, гепатитчиков С посадили на бесплатную терапию. Каждые три месяца давали отпуск по семейным ездили они в Киев в главный центр по гепатиту и привозили банку бесплатных лекарств. Слава Богу, хоть гепатит С научились классно лечить. Естественно все выполняли обязанности воинской службы.
ФУУУУХ ,значит не все так плохо , значит не соврал ))))
Я там дописал , что " положительные " никогда не списывались . Все обратно ,на передок . Нытиков не было .
ЛАД написав: "це надто важко" людям, которым до армии, как до Юпитера. Или ещё дальше. Которые в армии никогда не служили, военному делу нигде и никогда не учились и не собирались.
справа не в війні. Точніше не тільки в війні. В державі все так само. Люди які не мають зеленого поняття про державне управління , які не командували навіть 7ма чоловіками... в усіх є своє мнєніє як керувати державою. І то ладно б просто думка, так вона іще й безаапеляційна...
pesikot написав:Я розумію, що ТЦК порушує закон, але я розумію, що в ТЦК не інопланетяни працюють, а такі ж самі громадяни. А звичайні громадяни теж хочуть порушувати закон Повна синергія суспільства )
Дурна помилка в тебе. Ти не бачиш різниці між громадянином і громадянином-посадовою особою.
Порочне коло розривається саме другою стороною. Саме тому вимоги до посадовця інші. Саме на цьому будується держава і суспільство.