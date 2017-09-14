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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1200212003120041200512006>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Звідки взяти додаткові обєми?

От це ключове питання. Моя відповідь на це запитання - Грецький шлях: брати в борг в ЄС і не повертати. В кращому випадку він може стати Польським чи навіть Італійським шляхом, коли значна частина боргів іде на розвиток.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:15

detroytred

Саме тому вимоги до посадовця інші.
Саме на цьому будується держава і суспільство.




Оце питання дискусійне.
В мирний час правий Шарапов. А в воєнний - вже може і ні. Бо як ви писали раніше «треба результат не дивлячись ні на що». (Я памʼятаю, що ви це писали про інше, але чому отут під час війни не ставити в пріоритет результат, незважаючи на спосіб його досягнення)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:18

  yanyura написав:
  detroytred написав:Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.

Вы по-прежнему считаете Дикого "военным экспертом", к мнению которого именно как военного эксперта стоит прислушиваться?
Зображення

Во время вашей службы в армии вы так же прислушивались к мнению рядовых (солдат), с которыми лично не были знакомы?

И как это согласуется с вашим
  detroytred написав:Редіс для мене авторитет.
Стосовно всього його рівня - бригади і нижче.


Денис Прокопенко – полковник Нацгвардии, Герой Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов".


Євген Дикий - рядовий (солдат) ЗСУ.

То був сарказм.

І я прислухаюсь до всіх.
Незалежно від посад, стану і т.д.

Інша справа, що я заперечую, коли не згоден з наявними помилками.
І категорично заперечую, коли маю підстави для заперечення на базі думок фахівців.

Головне: я заперечую конкретні заяви, думки, бачення, твердження, а не експерта, посадовця, блогера, форумчанина взагалі.
Така моя позиція.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:19

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....

Це можливо тільки за однієї з двох умов:
1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки.
2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів...
Він не віддупляє про що мова.

Якийсь комплекс стосовно регуляторів ринку.
Хоче халяви взад, не розуміючи, що етап давно пройдений. І для руху вперед потрібно .... (взнати, що потрібно, він не хоче))).
Як в світі рухатись вперед, коли доходили до вичерпання ресурсів росту ринку.

Вигадує свої казки...
Хай би щось дійсно нове (тому можливо геніальна, а його не розуміють), але ж --- примітивно взад.
Давай так
1 Я погоджуюсь з тезою А Смітта що чим менше вплив Держави на бізнес - тим краще/швидше він розвивається - але в нас це не працює бо завеликі витрати на себе взяла Держава по підтримці бідних...
Тому в цьому випадку я пропоную Державі замість латання дірок-признати що вона не в стані виконати весь обєм популізму часів совка і зменшити свої зобовязання. це потребує змін в Конституції
Як це зробити? якщо до влади приходять ті хто найбільше обіцяє ?
2 Я погоджуюсь з Кейнсом що вкидання грошей в економіку - дасть ефект збільшення попиту...
Нюанс - а як зробити щоб гроші зайшли не на попит а на виробництво?
В 2008 році пані Тимошенко вкинула море грошей- закінчилось кратною девальвацією
Тобто навіть у випадку НАЯВНОСТІ можливостей в Держави надрукувати нічим не забезпечені гроші - відсутні виробники які за ці гроші будуть створювати.
Звідки взяти люеві гроші витратять не на вкладання в депозит або покупку квартири - а вкладуть у виробництво?
Наприклад я можу через себе пропустити ще пару мільйонів гривень і все... вищі суми менів не потрібні бо відсутні люди/інструменти/виробництва
3 Я погоджуюсь з Бальцеровичем що треба знизити рівень корупції....
Але знову питання
А з допомогою яких інструментів ? Створити нове ДБР чи Прокуратуру чи Суд ? це ж ми проходили
Тому мій варіант це зменшити залежність від суду/прокуратури, а зменшення залежності це зменшення обмежень , щоб слідчим/прокурорам було НІЧОГО розглядати.
Але цей варіант приведе до пришвидшення збагачення таких як я... тобто буде збільшуватись розрив.
Моя аргументація - збільшення розриву-підвищить мотивацію займатись тим чим займається бізнесмен-збільшення мотивації-збільшить кількість новостворених- це збільшить кількість банкрутств... але за одного битого двох не битих дають
Той хто збанкротує вже не буде розповідати що бізнесом може займатись кожен і тоді створяться умови розподілу по ефективності без зазрощів....

А воєнпенс що хоче?
щоб прийшов чарівник,
вправо махнув паличкою - зявилось стільки грошей що всім вистарчило
вліво махнув паличкою - всі кинулись щось виробляти
вверх махнув паличкою - німці створили ринок
вниз махнув паличкою - всі стали настільки чесними/справедливими що Ісус коло них і близько не стояв....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:21

кловани готують суспільство 8)

Чи зможе Україна утримувати величезну армію після війни
https://espreso.tv/poglyad-chi-zmozhe-u ... slya-viyni

Зеленський зупинив формування нових бригад на тлі скандалу у 155 ОМБр
https://zn.ua/ukr/war/zelenskij-zupiniv ... tusov.html
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3 Я погоджуюсь з Бальцеровичем що треба знизити рівень корупції....
Але знову питання
А з допомогою яких інструментів ? Створити нове ДБР чи Прокуратуру чи Суд ?

Знову ж історія підказує, що їх потрібно імпортувати зі Скандинавії.

  budivelnik написав:Але цей варіант приведе до пришвидшення збагачення таких як я... тобто буде збільшуватись розрив.

А що в цей час робити пенсіонерам, ветеранам війни, інвалідам?..
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:28

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:А ти на які умови перемиря згоден? Що для тебе не капітуляція?

я вже писав - тепер черга капітулянтів. не треба оце питання на питання 8)
ти тут правила встановлюєш на те є правила фоуму і модерація.
Ти всі мирні переговори зводиш до капітуляції. Враження що тобі тільки розвал росії і лічна нафтова сверловина.
Які для тебе прийнятні умови перемирря?

"для тех, кто на бронепоезде, повторяю" :D

1) зупиняємось як є, без особливих домовленностей. корейський варіант. є свої ризики, а є й деякі плюси.
2) нам дають гарантії, а ми не відвойовуємо окуповані території. напевне найкращий для нас, але всі робочі варіанти гарантій Раша відкидає. НАТО ні, армію скороти. хоча війська ООН - можливий варіант. німецькі-французські-американські :D варіант гарантій треба думати. умовно німецький варіант.

постійно буду нагадувати про важливу відмінність - й у Кореї, й у Німеччині стало дві країни - й там, й там жили корейці та німці - кому як пощастило. в нашому випадку - на окупованих територій все українське буде знищуватися - мова, культура, історія. механізми напрацьовані, вагань не буде. коли треба носіїв будуть або депортувати, або знищувати. через 20 років буде важко, через 40-50 - вже нема кого буде повертати. українцям простіше, можна переїхати - що робити кримським татарам, навіть не знаю. який сенс зараз повертати Кенігсберг німцям - там вже немає жодного німця.

робочі варіанти? робочі. чому Раша не них поки не йде? бо мета - окупувати чи підпорядкувати всю Україну.

а тепер які ще можливі варіанти? вангую - у відповідь тиша, або бла-бла-бла ні про що 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:28

  Hotab написав:detroytred

Саме тому вимоги до посадовця інші.
Саме на цьому будується держава і суспільство.




Оце питання дискусійне.
В мирний час правий Шарапов. А в воєнний - вже може і ні. Бо як ви писали раніше «треба результат не дивлячись ні на що». (Я памʼятаю, що ви це писали про інше, але чому отут під час війни не ставити в пріоритет результат, незважаючи на спосіб його досягнення)

Згоден. Слушна думка.

Але поки не визначилися, що живемо по військовому часу, то притримуємося отого мирного.
Або не визначилися з "результат понад усе", з примусом, то притримуємося попередніх установ.

І навіть коли визначаться так в суспільстві, то все рівно за великим рахунком правда в кожного своя. Бо про общєчєловєчєскіє цінності вже пролунало....
І вони понад усе.
Хто б там як не визначив інакше.
Нема вирішення данного рівняння.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:32

  Бетон написав:Из интервью чиновницы.
Журналист: у вас зарплата за рік 1.3 млн на руки. .а вы кажете що 32 тисячі в місяць.
Чиновниця червоніючи як рак: вислуга років, премія інколи.
Журналист: яка вислуга ???
Чиновниця ніяковіючи запинається: ну, інтенсивність роботи.

Кароч забрехалась


Так кто чьи активы должен защищать?

ты, свои

А ты защищать не хочешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:33

  detroytred написав:Згоден. Слушна думка.

Але поки не визначилися, що живемо по військовому часу, то притримуємося отого мирного.
Або не визначилися з "результат понад усе", з примусом, то притримуємося попередніх установ.

Коливаємся разом із лінією партії, яка як кіт Шрьодінгєра одночасно перебуває в двох взаємовиключних квантових станах суперпозиції
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1200212003120041200512006>
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