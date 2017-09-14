От це ключове питання. Моя відповідь на це запитання - Грецький шлях: брати в борг в ЄС і не повертати. В кращому випадку він може стати Польським чи навіть Італійським шляхом, коли значна частина боргів іде на розвиток.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 18:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:15
detroytred
Оце питання дискусійне.
В мирний час правий Шарапов. А в воєнний - вже може і ні. Бо як ви писали раніше «треба результат не дивлячись ні на що». (Я памʼятаю, що ви це писали про інше, але чому отут під час війни не ставити в пріоритет результат, незважаючи на спосіб його досягнення)
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:18
То був сарказм.
І я прислухаюсь до всіх.
Незалежно від посад, стану і т.д.
Інша справа, що я заперечую, коли не згоден з наявними помилками.
І категорично заперечую, коли маю підстави для заперечення на базі думок фахівців.
Головне: я заперечую конкретні заяви, думки, бачення, твердження, а не експерта, посадовця, блогера, форумчанина взагалі.
Така моя позиція.
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:19
Давай так
1 Я погоджуюсь з тезою А Смітта що чим менше вплив Держави на бізнес - тим краще/швидше він розвивається - але в нас це не працює бо завеликі витрати на себе взяла Держава по підтримці бідних...
Тому в цьому випадку я пропоную Державі замість латання дірок-признати що вона не в стані виконати весь обєм популізму часів совка і зменшити свої зобовязання. це потребує змін в Конституції
Як це зробити? якщо до влади приходять ті хто найбільше обіцяє ?
2 Я погоджуюсь з Кейнсом що вкидання грошей в економіку - дасть ефект збільшення попиту...
Нюанс - а як зробити щоб гроші зайшли не на попит а на виробництво?
В 2008 році пані Тимошенко вкинула море грошей- закінчилось кратною девальвацією
Тобто навіть у випадку НАЯВНОСТІ можливостей в Держави надрукувати нічим не забезпечені гроші - відсутні виробники які за ці гроші будуть створювати.
Звідки взяти люеві гроші витратять не на вкладання в депозит або покупку квартири - а вкладуть у виробництво?
Наприклад я можу через себе пропустити ще пару мільйонів гривень і все... вищі суми менів не потрібні бо відсутні люди/інструменти/виробництва
3 Я погоджуюсь з Бальцеровичем що треба знизити рівень корупції....
Але знову питання
А з допомогою яких інструментів ? Створити нове ДБР чи Прокуратуру чи Суд ? це ж ми проходили
Тому мій варіант це зменшити залежність від суду/прокуратури, а зменшення залежності це зменшення обмежень , щоб слідчим/прокурорам було НІЧОГО розглядати.
Але цей варіант приведе до пришвидшення збагачення таких як я... тобто буде збільшуватись розрив.
Моя аргументація - збільшення розриву-підвищить мотивацію займатись тим чим займається бізнесмен-збільшення мотивації-збільшить кількість новостворених- це збільшить кількість банкрутств... але за одного битого двох не битих дають
Той хто збанкротує вже не буде розповідати що бізнесом може займатись кожен і тоді створяться умови розподілу по ефективності без зазрощів....
А воєнпенс що хоче?
щоб прийшов чарівник,
вправо махнув паличкою - зявилось стільки грошей що всім вистарчило
вліво махнув паличкою - всі кинулись щось виробляти
вверх махнув паличкою - німці створили ринок
вниз махнув паличкою - всі стали настільки чесними/справедливими що Ісус коло них і близько не стояв....
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:21
кловани готують суспільство
Чи зможе Україна утримувати величезну армію після війни
Зеленський зупинив формування нових бригад на тлі скандалу у 155 ОМБр
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Знову ж історія підказує, що їх потрібно імпортувати зі Скандинавії.
А що в цей час робити пенсіонерам, ветеранам війни, інвалідам?..
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:28
"для тех, кто на бронепоезде, повторяю"
1) зупиняємось як є, без особливих домовленностей. корейський варіант. є свої ризики, а є й деякі плюси.
2) нам дають гарантії, а ми не відвойовуємо окуповані території. напевне найкращий для нас, але всі робочі варіанти гарантій Раша відкидає. НАТО ні, армію скороти. хоча війська ООН - можливий варіант. німецькі-французські-американські варіант гарантій треба думати. умовно німецький варіант.
постійно буду нагадувати про важливу відмінність - й у Кореї, й у Німеччині стало дві країни - й там, й там жили корейці та німці - кому як пощастило. в нашому випадку - на окупованих територій все українське буде знищуватися - мова, культура, історія. механізми напрацьовані, вагань не буде. коли треба носіїв будуть або депортувати, або знищувати. через 20 років буде важко, через 40-50 - вже нема кого буде повертати. українцям простіше, можна переїхати - що робити кримським татарам, навіть не знаю. який сенс зараз повертати Кенігсберг німцям - там вже немає жодного німця.
робочі варіанти? робочі. чому Раша не них поки не йде? бо мета - окупувати чи підпорядкувати всю Україну.
а тепер які ще можливі варіанти? вангую - у відповідь тиша, або бла-бла-бла ні про що
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:28
Згоден. Слушна думка.
Але поки не визначилися, що живемо по військовому часу, то притримуємося отого мирного.
Або не визначилися з "результат понад усе", з примусом, то притримуємося попередніх установ.
І навіть коли визначаться так в суспільстві, то все рівно за великим рахунком правда в кожного своя. Бо про общєчєловєчєскіє цінності вже пролунало....
І вони понад усе.
Хто б там як не визначив інакше.
Нема вирішення данного рівняння.
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:32
ты, свои
А ты защищать не хочешь
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:33
Коливаємся разом із лінією партії, яка як кіт Шрьодінгєра одночасно перебуває в двох взаємовиключних квантових станах суперпозиції
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 січ, 2025 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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