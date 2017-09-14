Додано: Нед 19 січ, 2025 18:19

detroytred написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами.... Для України - розвиток ринку - це зменшення обмежень... тобто завдання українського чиновника це не ГОСПЛАН совдепу чи БЮРОКРАТІЯ НІМЕЧЧИНИ - це відсторонення від процесу і спостереження, з подальшим описом вдалих рішень бізнесменами....

Це можливо тільки за однієї з двох умов:

1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки.

2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів... Це можливо тільки за однієї з двох умов:1. Повне відсторонення держави і хай мільйони пенсіонерів вмирають, а бандити грабують, як в 90-і роки.2. В нас відкриється безліміт коштів за рахунок золота Полуботка чи репарацій москалів... Він не віддупляє про що мова.



Якийсь комплекс стосовно регуляторів ринку.

Хоче халяви взад, не розуміючи, що етап давно пройдений. І для руху вперед потрібно .... (взнати, що потрібно, він не хоче))).

Як в світі рухатись вперед, коли доходили до вичерпання ресурсів росту ринку.



Вигадує свої казки...

Хай би щось дійсно нове (тому можливо геніальна, а його не розуміють), але ж --- примітивно взад. Він не віддупляє про що мова.Якийсь комплекс стосовно регуляторів ринку.Хоче халяви взад, не розуміючи, що етап давно пройдений. І для руху вперед потрібно .... (взнати, що потрібно, він не хоче))).Як в світі рухатись вперед, коли доходили до вичерпання ресурсів росту ринку.Вигадує свої казки...Хай би щось дійсно нове (тому можливо геніальна, а його не розуміють), але ж --- примітивно взад.

Давай так/швидше він розвивається - але в нас це не працює бо завеликі витрати на себе взяла Держава по підтримці бідних...Тому в цьому випадку я пропоную Державі замість латання дірок-признати що вона не в стані виконати весь обєм популізму часів совка і зменшити свої зобовязання. це потребує змін в КонституціїЯк це зробити? якщо до влади приходять ті хто найбільше обіцяє ?Нюанс - а як зробити щоб гроші зайшли не на попит а на виробництво?В 2008 році пані Тимошенко вкинула море грошей- закінчилось кратною девальвацієюТобто навіть у випадку НАЯВНОСТІ можливостей в Держави надрукувати нічим не забезпечені гроші - відсутні виробники які за ці гроші будуть створювати.Звідки взяти люеві гроші витратять не на вкладання в депозит або покупку квартири - а вкладуть у виробництво?Наприклад я можу через себе пропустити ще пару мільйонів гривень і все... вищі суми менів не потрібні бо відсутні люди/інструменти/виробництва....Але знову питанняА з допомогою яких інструментів ? Створити нове ДБР чи Прокуратуру чи Суд ? це ж ми проходилиТому мій варіант це зменшити залежність від суду/прокуратури, а зменшення залежності це зменшення обмежень , щоб слідчим/прокурорам було НІЧОГО розглядати.Але цей варіант приведе до пришвидшення збагачення таких як я... тобто буде збільшуватись розрив.Моя аргументація - збільшення розриву-підвищить мотивацію займатись тим чим займається бізнесмен-збільшення мотивації-збільшить кількість новостворених- це збільшить кількість банкрутств... але за одного битого двох не битих даютьТой хто збанкротує вже не буде розповідати що бізнесом може займатись кожен і тоді створяться умови розподілу по ефективності без зазрощів....вправо махнув паличкою - зявилось стільки грошей що всім вистарчиловліво махнув паличкою - всі кинулись щось вироблятивверх махнув паличкою - німці створили риноквниз махнув паличкою - всі стали настільки чесними/справедливими що Ісус коло них і близько не стояв....