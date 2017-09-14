Как там у другого Столпа экономики было? - "идите в бизнес"
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Додано: Нед 19 січ, 2025 18:33
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:35
З точки зору людини яка ніколи не пробувала взяти кредит в банку під виробництво - Ваше рішення правильне.
І базується воно на тому що БАНК ДАСТЬ ВСІМ...
От тільки маленький нюанс
Є приказка
Банк позичить Вам гроші тільки в тому випадку коли ви йому доведете що ці гроші Вам нафік не потрібні....
Приклади Греції/Польщі - не релевантні.
На хлопський розум
Якщо Ваша дружина знає що вона завжди може отримати від Вас гроші без гарантій повернення...
То такий самий фінт не зможе провернути циганка на базарі чи навіть сусідка.
В той самий час коли сусідка так само легко отримає гроші в СВОГО чоловіка.
Так само Греція/Польща - це позики ВСЕРЕДИНІ.
Ми знаходимось зовні , тому казати Дайте нам в борг а ми по прикладу Греції вам його не повернем - ми можемо , але грошей ніхто не дасть
Дають тільки тим хто може повернути з відсотками.
А таких мало.
Як тільки в країні стане більше тих хто відповідально відноситься до отримання в борг - так відразу життя країни ( але не всіх людей а тільки тих хто відповідальний )- покращиться.
Ті хто був безвідповідальний і кому не дали -рівень їх життя не зміниться+ у відповідальних покращиться=середній по Державі виросте.
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:40
detroytred
Яке ще суспільство
Суспільство завжди треба вести. І вказувати йому, бо «суспільство « це «лебідь-рак-щука». Само себе приведе туди, звідки не вийде ніхто.
От «можновладці» взяли на себе відповідальність (політичну , звичайно) вести отак і отуди.
Ви ніколи не думали, «а що якби не бусіфікуввли» (варіанти заманити грошима не пропонуйте, грошей нема) . Де б були зараз кацапи, що робили б оці всі крикнули за закон і справедливість?
Муха задоволено ухмиляється з підвалу «ги-ги, стрємітєльноє наступлєніє». Що б ти обізяна тридипломна робила, якби бусифіковані і не поміняні вже 3 роки не тримали своїми хребтами фронт?
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:42
Не гальмуй. Тобто не вигадуй-приписуй всоте дурниці.
Я тобі вже багато разів пояснював -- поки в діючих можновладців не зміниться мета (під впливом будь-чого: хоч зовнішніх обставин -- як в Лі Куаня.... побачив вікно можливостей відчинилось і почав зміни; хоч як ото батьки-засновники США сиділи-сиділи і вирішили створити систему противаг і т.д.; або американці змінили в Японії; або той же самий Сяо Пін, який таке творив... а потім з голодухи пригласив західний капітал і сам створив йому умови; і т.д.) або прийдуть нові можновладці ( і які див. вище попередніх ..) змін не буде.
А просто розвиватись-багатіти ... це і так думає і робить майже кожен.
І без твоїх глупих (тобто дурних) пісень на хфорумі.
Може якийсь вплив і буде від них, якщо співати це будуть в ЗМІ.
ТО шуруй в змі, якщо хочеш дійсно мати хоч якесь вподобання місії)))
А тут ... балачки-обговорення.
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:42
Імпортуйте...
От тільки нюанс
Для Вас зараз існуюча система ДБР/Суд/Прокуратура - задорога.
Як думаєте-скільки скандинавів погодяться покинути звичну скандинавію і приїде працювати в Україну за дико великі по нашим міркам 100 000 грн/місяць?
Не забудьте - щоб справедливо судити - треба мати справедливо створені матеріали справи , тобто крім 6300 суддів+9300 прокурорів - треба буде знайти пару десятків тисяч слідчих+перекладачі...
Коротше реальніше - це прилетять марсіани
А що вони роблять зараз?
Я ж не казав забрати те що вже платять бізнеса.
Я казав зафіксувати і пояснити отримувачам що далі будуть отримувати не більше а менше(бо інфляція) а ринок в той час видихне і почне розвиватись , адже фіксація сьогоднішніх поборів при умові росту=зменшення податкового навантаження
а чим воно менше - тим швидше розвиток.
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:47
Рак щука лебедь.
Мобілізація не покриває потреби ЗСУ - Сирський
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трішки дійсно оффтопу ...
Погода сьогодні була сонячна, але холодний вітер
Було багато людей на прогулянці, мабуть всі вони "порішали", як сказали б UA, Бетон та всі номерні
На прогулянці були парочки, сімейні парочки з дітьми, військові, чи військові з родинами
Кафе заповнені
На Новій пошті завжди хтось щось отримує чи відправляє
На автомийках, на будь яких, черги
В цирюльнях черги
І там, і там чоловіки
В храмі УПЦ МП на Ниві купа людей в черзі за свяченою водою
Можу деяким форумчанам порекомендувати виходити в реальність, а не сидіти в ТГ-каналах )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 січ, 2025 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:50
Е...
То вчорашній день.
То ж були узькоязичні раби.
Таке. На любителя...
А це -- будуть укрмовні кріпаки.
Дві великі різниці, як кажуть. 😂
Додано: Нед 19 січ, 2025 18:51
Якби. Було. Отак. То. Влада (точніше можновладці) вже б визначилися, як робити далі.
В 2022 отієї фігні, що зараз не було. Паперів, іншої бюрократії, царювання і т.д. Все заточилося на результат.
А стала потім, коли загроза владі зникла.
Оця бусифікація це ні вкинь, ні влинь, ні в собачу дришню (як казала часто моя тітка в селі).
Корінець наших проблем всюди саме в оцій серединності -- ні потужні, ні слабкі; ні великі, ні малі; ні багаті, ні бідні; не виграємо, ні програємо; і т.д.
І все нічьо.
Тільки ціна...
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