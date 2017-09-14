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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12003120041200512006>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:33

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Але цей варіант приведе до пришвидшення збагачення таких як я... тобто буде збільшуватись розрив.

А що в цей час робити пенсіонерам, ветеранам війни, інвалідам?..

Как там у другого Столпа экономики было? - "идите в бизнес" :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:35

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Звідки взяти додаткові обєми?
От це ключове питання. Моя відповідь на це запитання - Грецький шлях: брати в борг в ЄС і не повертати. В кращому випадку він може стати Польським чи навіть Італійським шляхом, коли значна частина боргів іде на розвиток.
З точки зору людини яка ніколи не пробувала взяти кредит в банку під виробництво - Ваше рішення правильне.
І базується воно на тому що БАНК ДАСТЬ ВСІМ...

От тільки маленький нюанс
Є приказка
Банк позичить Вам гроші тільки в тому випадку коли ви йому доведете що ці гроші Вам нафік не потрібні....

Приклади Греції/Польщі - не релевантні.
На хлопський розум
Якщо Ваша дружина знає що вона завжди може отримати від Вас гроші без гарантій повернення...
То такий самий фінт не зможе провернути циганка на базарі чи навіть сусідка.
В той самий час коли сусідка так само легко отримає гроші в СВОГО чоловіка.

Так само Греція/Польща - це позики ВСЕРЕДИНІ.

Ми знаходимось зовні , тому казати Дайте нам в борг а ми по прикладу Греції вам його не повернем - ми можемо , але грошей ніхто не дасть

Дають тільки тим хто може повернути з відсотками.
А таких мало.
Як тільки в країні стане більше тих хто відповідально відноситься до отримання в борг - так відразу життя країни ( але не всіх людей а тільки тих хто відповідальний )- покращиться.
Ті хто був безвідповідальний і кому не дали -рівень їх життя не зміниться+ у відповідальних покращиться=середній по Державі виросте.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:40

detroytred

І навіть коли визначаться так в суспільстві


Яке ще суспільство
Суспільство завжди треба вести. І вказувати йому, бо «суспільство « це «лебідь-рак-щука». Само себе приведе туди, звідки не вийде ніхто.
От «можновладці» взяли на себе відповідальність (політичну , звичайно) вести отак і отуди.
Ви ніколи не думали, «а що якби не бусіфікуввли» (варіанти заманити грошима не пропонуйте, грошей нема) . Де б були зараз кацапи, що робили б оці всі крикнули за закон і справедливість?
Муха задоволено ухмиляється з підвалу «ги-ги, стрємітєльноє наступлєніє». Що б ти обізяна тридипломна робила, якби бусифіковані і не поміняні вже 3 роки не тримали своїми хребтами фронт?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:42

  budivelnik написав:А воєнпенс що хоче?
щоб прийшов чарівник,
вправо махнув паличкою - зявилось стільки грошей що всім вистарчило
вліво махнув паличкою - всі кинулись щось виробляти
вверх махнув паличкою - німці створили ринок
вниз махнув паличкою - всі стали настільки чесними/справедливими що Ісус коло них і близько не стояв....

Не гальмуй. Тобто не вигадуй-приписуй всоте дурниці.
Я тобі вже багато разів пояснював -- поки в діючих можновладців не зміниться мета (під впливом будь-чого: хоч зовнішніх обставин -- як в Лі Куаня.... побачив вікно можливостей відчинилось і почав зміни; хоч як ото батьки-засновники США сиділи-сиділи і вирішили створити систему противаг і т.д.; або американці змінили в Японії; або той же самий Сяо Пін, який таке творив... а потім з голодухи пригласив західний капітал і сам створив йому умови; і т.д.) або прийдуть нові можновладці ( і які див. вище попередніх ..) змін не буде.

А просто розвиватись-багатіти ... це і так думає і робить майже кожен.
І без твоїх глупих (тобто дурних) пісень на хфорумі.
Може якийсь вплив і буде від них, якщо співати це будуть в ЗМІ.

ТО шуруй в змі, якщо хочеш дійсно мати хоч якесь вподобання місії)))
А тут ... балачки-обговорення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:42

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:3 Я погоджуюсь з Бальцеровичем що треба знизити рівень корупції....
Але знову питання
А з допомогою яких інструментів ? Створити нове ДБР чи Прокуратуру чи Суд ?

Знову ж історія підказує, що їх потрібно імпортувати зі Скандинавії.
Імпортуйте...
От тільки нюанс
Для Вас зараз існуюча система ДБР/Суд/Прокуратура - задорога.
Як думаєте-скільки скандинавів погодяться покинути звичну скандинавію і приїде працювати в Україну за дико великі по нашим міркам 100 000 грн/місяць?
Не забудьте - щоб справедливо судити - треба мати справедливо створені матеріали справи , тобто крім 6300 суддів+9300 прокурорів - треба буде знайти пару десятків тисяч слідчих+перекладачі...
Коротше реальніше - це прилетять марсіани
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Але цей варіант приведе до пришвидшення збагачення таких як я... тобто буде збільшуватись розрив.
А що в цей час робити пенсіонерам, ветеранам війни, інвалідам?..
А що вони роблять зараз?
Я ж не казав забрати те що вже платять бізнеса.
Я казав зафіксувати і пояснити отримувачам що далі будуть отримувати не більше а менше(бо інфляція) а ринок в той час видихне і почне розвиватись , адже фіксація сьогоднішніх поборів при умові росту=зменшення податкового навантаження
а чим воно менше - тим швидше розвиток.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А просто розвиватись-багатіти ... це і так думає і робить майже кожен.
Сьогодні
майже кожен=один з двадцяти
Треба
один з десяти
Тому чим більша різниця буде між тим хто думає і тим хто займається -
тим швидше думатель перейде в статус деятєль...
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:47

  jump написав:кловани готують суспільство 8)

Чи зможе Україна утримувати величезну армію після війни
https://espreso.tv/poglyad-chi-zmozhe-u ... slya-viyni

Зеленський зупинив формування нових бригад на тлі скандалу у 155 ОМБр
https://zn.ua/ukr/war/zelenskij-zupiniv ... tusov.html

Рак щука лебедь.
Мобілізація не покриває потреби ЗСУ - Сирський
https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... su-syrskyi
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки дійсно оффтопу ...

Погода сьогодні була сонячна, але холодний вітер
Було багато людей на прогулянці, мабуть всі вони "порішали", як сказали б UA, Бетон та всі номерні

На прогулянці були парочки, сімейні парочки з дітьми, військові, чи військові з родинами
Кафе заповнені
На Новій пошті завжди хтось щось отримує чи відправляє

На автомийках, на будь яких, черги
В цирюльнях черги
І там, і там чоловіки

В храмі УПЦ МП на Ниві купа людей в черзі за свяченою водою

Можу деяким форумчанам порекомендувати виходити в реальність, а не сидіти в ТГ-каналах )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 січ, 2025 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:50

  detroytred написав:
  Bobua написав:

Повна цитата Портникова, з-за якої почався срач...
Що він сказав не так? Ми не корови, ми не власність феодалів,, тому - це тільки у Обожеслава Вакарчука "не його війна".
«У середньовіччя теж купували лицарям лати, зброю. І це було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення — захист Вітчизни. Прості люди почали воювати по суті вже в наші з вами часи. З примусу у великих імперіях, і з обов’язку після Великої Французької революції.
Тому що "якщо ви хочете рівноправ’я, тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гільйотинували, ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі". От коли зараз кажуть, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинули аристократи, ми маємо жити у феодальній державі, як це було до Великої Французької революції.
За бажання бути рівними треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш, ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі, а якась інша людина одягає ці свої лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем. Тому що вона воює за власність. За свою землю і за тебе. Бо ти теж його власність. Вона захищає свою власність: тебе, корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч».


Хтось знає де кріпаків розподіляють фронтовикам?
І по скільки штук?
А чи є додаткові за поранення?
🤔


https://antonina.detector.media/novosti ... bakh-foto/

))))))))))))))))))))))))))))))))))
По два раба)))))))))))))))))))))))



Е...

То вчорашній день.

То ж були узькоязичні раби.
Таке. На любителя...

А це -- будуть укрмовні кріпаки.
Дві великі різниці, як кажуть. 😂
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:51

  Hotab написав:detroytred

І навіть коли визначаться так в суспільстві


Яке ще суспільство
Суспільство завжди треба вести. І вказувати йому, бо «суспільство « це «лебідь-рак-щука». Само себе приведе туди, звідки не вийде ніхто.
От «можновладці» взяли на себе відповідальність (політичну , звичайно) вести отак і отуди.
Ви ніколи не думали, «а що якби не бусіфікуввли» (варіанти заманити грошима не пропонуйте, грошей нема) . Де б були зараз кацапи, що робили б оці всі крикнули за закон і справедливість?
Муха задоволено ухмиляється з підвалу «ги-ги, стрємітєльноє наступлєніє». Що б ти обізяна тридипломна робила, якби бусифіковані і не поміняні вже 3 роки не тримали своїми хребтами фронт?


Якби. Було. Отак. То. Влада (точніше можновладці) вже б визначилися, як робити далі.

В 2022 отієї фігні, що зараз не було. Паперів, іншої бюрократії, царювання і т.д. Все заточилося на результат.
А стала потім, коли загроза владі зникла.

Оця бусифікація це ні вкинь, ні влинь, ні в собачу дришню (як казала часто моя тітка в селі).

Корінець наших проблем всюди саме в оцій серединності -- ні потужні, ні слабкі; ні великі, ні малі; ні багаті, ні бідні; не виграємо, ні програємо; і т.д.

І все нічьо.
Тільки ціна...
detroytred
 
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