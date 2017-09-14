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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12003120041200512006

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:51

  budivelnik написав:
  fler написав:ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
Я мав іншу мету
показати оточуючим що Лада не цікавить те що гуглиться за 5 сек якщо нагуглене заважає йому просувати наративи раССейського мІра...

Нагуглите не за 5 сек., а за 5 мин. или даже за большее время, что "їх (РФ) економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки".
И насчёт нашего экспорта желательно приводить цифры, доказывающие, что "Наш експорт сягнув довоєнного рівня", а не предлагать поверить на слово.
Так что "наративи раССейського мІра" можете засунуть себе ... куда хотите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:52

  freeze написав:
  Бетон написав:
Так кто чьи активы должен защищать?

Вы же не думаете, что кто-то в ЗСУ защищает активы Ахметова, Зеленского, Ермака, Порошенко, Тимошенко или Труханова.

думаю.
в государстве нет ничего народного. почти всё принадлежит олигархам.
почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:57

  jump написав:
  budivelnik написав:1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі....
2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах.
Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.


100%

1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині.

це був 2-й шанс, після 1918р... 8)
а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами :lol:

Почему-то в сепаратизме обвиняли исключительно юг и восток. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:57

Питання до бійців на нулі(де нуль арта і ПВО і тилу )

Зробив знайомому щось типу екофлоу, на протязі тижня він дасть відгук що добре що погано
20кг ваги ,
2Квт*години ємність ,
300Ватт АС220 ,
2*10 Ватт юсб,
12вольт ,
зарядне від 220 - 100Ватт (12В*8,5А)
Якщо комусь щось подібне треба( можна з іншими параметрами) - напишіть в скриньку
Розраховую по 1 штуці в тиждень відправляти
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:58

Бетон

почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна


Я не розумію чому ти вказуєш пальцем на інших, адже ти сам заявляв, що за 10 років в Україні заробив активів на мільйон доларів. Чесно повністю чи не зовсім, зараз не ставиться питання. Питання, чому тракторист захищає твої активи? Чому ти плачеш постійно, що війно зруйнувала твій бізнес, але ні пальцем не шевельнув, щоб його захищати?
Якщо поставити тебе і вчителя поряд, то ти чи він має йти захищати «олігархів», ким по суті є ти?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 січ, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 18:58

  Bobua написав:А це -- будуть укрмовні кріпаки.
Дві великі різниці, як кажуть. 😂

Проти такого аргумента не попреш.
Можна тільки визначити з кого починати - з Портнікова))

Але!
Пам'ятаєте - васал мого васала не мій васал.
А тому можновладці вам своїх кріпаків не віддадуть.
Це основа.

Тому кріпаками зробили вас.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:03

  Бетон написав:думаю.
в государстве нет ничего народного. почти всё принадлежит олигархам.
почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна

Бетон, вот уж скоро всё "наладится". Не будут другие государства поддерживать страну, в которой военные устали и гражданские, не воююя ни дня в своей жизни, устали ещё больше. 6 месяцев - это то, что заложила каденция Байдена, дальше - капитуляция на всех условиях хуйла. Можно и раньше капитулировать и уже другим нациям решать всё тот же вечный вопрос.
Востаннє редагувалось stm в Нед 19 січ, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:03

  yanyura написав:
  detroytred написав:Логіка Дикого -- можемо програти в 2025, але виграти потім.

Вы по-прежнему считаете Дикого "военным экспертом", к мнению которого именно как военного эксперта стоит прислушиваться?
Зображення

Во время вашей службы в армии вы так же прислушивались к мнению рядовых (солдат), с которыми лично не были знакомы?

И как это согласуется с вашим
  detroytred написав:Редіс для мене авторитет.
Стосовно всього його рівня - бригади і нижче.


Денис Прокопенко – полковник Нацгвардии, Герой Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов".


Євген Дикий - рядовий (солдат) ЗСУ.

Проблема в том, что ему дают слово на многих ресурсах. И при этом представляют как военного эксперта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 19:03

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  fler написав:ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
Я мав іншу мету
показати оточуючим що Лада не цікавить те що гуглиться за 5 сек якщо нагуглене заважає йому просувати наративи раССейського мІра...

Нагуглите не за 5 сек., а за 5 мин. или даже за большее время, что "їх (РФ) економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки".
И насчёт нашего экспорта желательно приводить цифры, доказывающие, что "Наш експорт сягнув довоєнного рівня", а не предлагать поверить на слово.
Так что "наративи раССейського мІра" можете засунуть себе ... куда хотите.
Ти 3,14ди , але майся на стримання
Ти не повірив що 30% зброї ми виготовляємо самі
Я тобі відповідь від Президента знайшов
Чого ти зараз стрілки на педерацію переводиш?
Ось твоя цитата
  ЛАД написав:Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе.
А ти що користуєшся тільки довідками педераційного Генштабу під грифом Таємно?
Тому
Або труси або хрестик
Або ти задовільняєшся інформацією з інтернету
або не тягнеш свої висери з того ж інтернету.
budivelnik
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  #<1 ... 12003120041200512006
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