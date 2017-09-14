fler написав:ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
Я мав іншу мету показати оточуючим що Лада не цікавить те що гуглиться за 5 сек якщо нагуглене заважає йому просувати наративи раССейського мІра...
Нагуглите не за 5 сек., а за 5 мин. или даже за большее время, что "їх (РФ) економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки". И насчёт нашего экспорта желательно приводить цифры, доказывающие, что "Наш експорт сягнув довоєнного рівня", а не предлагать поверить на слово. Так что "наративи раССейського мІра" можете засунуть себе ... куда хотите.
budivelnik написав:1 Українці такі самі люди як і європейці а тому при необхідності зможуть жити так само як і їх оточуючі Держави навіть у випадку поділу на частини розміром в 5+млн осіб і жити не гірше прибалтів/словенців/хорватів і так далі.... 2 Поділ на світи існує як правило в головах невдах. Успішні в стані навколо себе створити нормальні умови для повсякденного існування.
100%
1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині.
це був 2-й шанс, після 1918р... а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами
Почему-то в сепаратизме обвиняли исключительно юг и восток.
Зробив знайомому щось типу екофлоу, на протязі тижня він дасть відгук що добре що погано 20кг ваги , 2Квт*години ємність , 300Ватт АС220 , 2*10 Ватт юсб, 12вольт , зарядне від 220 - 100Ватт (12В*8,5А) Якщо комусь щось подібне треба( можна з іншими параметрами) - напишіть в скриньку Розраховую по 1 штуці в тиждень відправляти
почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна
Я не розумію чому ти вказуєш пальцем на інших, адже ти сам заявляв, що за 10 років в Україні заробив активів на мільйон доларів. Чесно повністю чи не зовсім, зараз не ставиться питання. Питання, чому тракторист захищає твої активи? Чому ти плачеш постійно, що війно зруйнувала твій бізнес, але ні пальцем не шевельнув, щоб його захищати? Якщо поставити тебе і вчителя поряд, то ти чи він має йти захищати «олігархів», ким по суті є ти?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 січ, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:думаю. в государстве нет ничего народного. почти всё принадлежит олигархам. почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна
Бетон, вот уж скоро всё "наладится". Не будут другие государства поддерживать страну, в которой военные устали и гражданские, не воююя ни дня в своей жизни, устали ещё больше. 6 месяцев - это то, что заложила каденция Байдена, дальше - капитуляция на всех условиях хуйла. Можно и раньше капитулировать и уже другим нациям решать всё тот же вечный вопрос.
Востаннє редагувалось stm в Нед 19 січ, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:ПС. Дякую, пане Будівельник, що потрудилися відшукати Ладу цитату про військове виробництво.
Я мав іншу мету показати оточуючим що Лада не цікавить те що гуглиться за 5 сек якщо нагуглене заважає йому просувати наративи раССейського мІра...
Нагуглите не за 5 сек., а за 5 мин. или даже за большее время, что "їх (РФ) економіка дихає на ладан, бо все йде на війну, а галузі, що не дотичні, загинаються без підтримки". И насчёт нашего экспорта желательно приводить цифры, доказывающие, что "Наш експорт сягнув довоєнного рівня", а не предлагать поверить на слово. Так что "наративи раССейського мІра" можете засунуть себе ... куда хотите.
Ти 3,14ди , але майся на стримання Ти не повірив що 30% зброї ми виготовляємо самі Я тобі відповідь від Президента знайшов Чого ти зараз стрілки на педерацію переводиш? Ось твоя цитата
ЛАД написав:Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе.
А ти що користуєшся тільки довідками педераційного Генштабу під грифом Таємно? Тому Або труси або хрестик Або ти задовільняєшся інформацією з інтернету або не тягнеш свої висери з того ж інтернету.
почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна
Я не розумію чому ти вказуєш пальцем на інших, адже ти сам заявляв, що за 10 років в Україні заробив активів на мільйон доларів. Чесно повністю чи не зовсім, зараз не ставиться питання. Питання, чому тракторист захищає твої активи? Чому ти плачеш постійно, що війно зруйнувала твій бізнес, але ні пальцем не шевельнув, щоб його захищати? Якщо поставити тебе і вчителя поряд, то ти чи він має йти захищати «олігархів», ким по суті є ти?
різниця є. це прірва. олігархи привласнили народну власність. чиновники - гроші платників податків, тобто - мої.
я заробив не на Україні. навпаки, я сплатив Україні податки, відкуповуючись від неї. самозайнята особа, це та, хто самостійно без держави забезпечує себе сама і забезпечує ще й державу.
я не повинен нічого захищати, бо сплачував за свій захист державі на армію, дороги і все інше. держава не питала в мене дозволу куди направляти мої кошти, сплачені у вигляді відсотків від моєї САМОЗАЙНЯТОСТІ.
я розумію, можливо вам це дико, але я ніякого відношення до держави не маю, бо ні секунди не був на державній службі і не отримав жодної копійки.
ви нарахували в мене мільон доларів. але половина коштів зароблені в Польщі. За рахунок росту ціни на нерухомість ця держава принесла мені збільшення активів.
Телеканал "Рада" "зливає" 101,5 млн бюджетних гривень ручній компанії "Кінокіт", пов’язаній з ОП.
"Канал "Рада", ви зовсім а***ли? Після всіх висновків Рахункової палати, двох розслідувань Бігусів парламентський канал "Рада" зливає 101,5 млн грн бюджетних грошей на ручну компанію Міндіча!!!! Знову!" https://censor.net/ua/n3531058
Чергова партія бракованих мін виробництва Мінстратегпрому (міністр Герман Сметанін) поставлена в армію. Ніяка військова прийомна Міноборони (міністр Рустем Умеров) не зупиняє поставки бракованих мін у війська, повна безвідповідальність продовжується. https://censor.net/ua/b3530893