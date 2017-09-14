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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:10
budivelnik написав: detroytred написав:
А просто розвиватись-багатіти ... це і так думає і робить майже кожен.
Сьогодні майже кожен=один з двадцяти
Требаодин з десяти
Тому чим більша різниця буде між тим хто думає і тим хто займається -
тим швидше думатель
перейде в статус деятєль
...
А чому?)))
Про те і мова, щоб зробити в ринку сприятливі умови.
Навіть для слабких гравців.
Коли ж в ринку треба занадто напружуватися, мати більші здібності, то .... контингент або на заробітки, або на діван, або в тінь... хто куди.
Зрозумій, від Сміта головне було це те, що як буде діяти ринок і які будуть в ньому процеси -- визначається умовами в ринку.
Коли це вичерпалося, ота невідіма рука, то умови робити сприятливими поклали на регуляторів ринку.
І справа не в кількості, а ще й в тому, що за сприятливих умов ти сам отой капітал прирощувати будеш більше, ніж в гірших.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:10
pesikot написав:
Трішки дійсно оффтопу ...
Погода сьогодні була сонячна, але холодний вітер
Було багато людей на прогулянці, мабуть всі вони "порішали", як сказали б UA, Бетон та всі номерні
На прогулянці були парочки, сімейні парочки з дітьми, військові, чи військові з родинами
Кафе заповнені
На Новій пошті завжди хтось щось отримує чи відправляє
На автомийках, на будь яких, черги
В цирюльнях черги
І там, і там чоловіки
В храмі УПЦ МП на Ниві купа людей в черзі за свяченою водою
Можу деяким форумчанам порекомендувати виходити в реальність
, а не сидіти в ТГ-каналах )
Не менжевать и уверенной походкой в тцк?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:17
budivelnik написав:
.........
3,14ди , ..... висери ...
Прапор остаётся прапором даже если заробив мiльон и стал владельцем продуктового магазина.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:17
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
А просто розвиватись-багатіти ... це і так думає і робить майже кожен.
Сьогодні майже кожен=один з двадцяти
Требаодин з десяти
Тому чим більша різниця буде між тим хто думає і тим хто займається -
тим швидше думатель
перейде в статус деятєль
...
А чому?)))
Про те і мова, щоб зробити в ринку сприятливі умови.
Навіть для слабких гравців.
Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєш
Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...
Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?
Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.
Зрозумій накінець
Потяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.
Так само і в економіці
Сильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.
І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полян
Станом на сьогодні нам ще чистити і чистити.
Бо чистять перші а не останні.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:21
Vadim_ написав: pesikot написав:
Трішки дійсно оффтопу ...
Погода сьогодні була сонячна, але холодний вітер
Було багато людей на прогулянці, мабуть всі вони "порішали", як сказали б UA, Бетон та всі номерні
На прогулянці були парочки, сімейні парочки з дітьми, військові, чи військові з родинами
Кафе заповнені
На Новій пошті завжди хтось щось отримує чи відправляє
На автомийках, на будь яких, черги
В цирюльнях черги
І там, і там чоловіки
В храмі УПЦ МП на Ниві купа людей в черзі за свяченою водою
Можу деяким форумчанам порекомендувати виходити в реальність
, а не сидіти в ТГ-каналах )
Не менжевать и уверенной походкой в тцк?
Можно навертеть себе фольгу на голову и сцаться в памперсы от просмотра ТГ-каналов
У каждого свой выбор )
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pesikot
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:21
flyman написав: detroytred написав:
Згоден. Слушна думка.
Але поки не визначилися, що живемо по військовому часу, то притримуємося отого мирного.
Або не визначилися з "результат понад усе", з примусом, то притримуємося попередніх установ.
Коливаємся разом із лінією партії, яка як кіт Шрьодінгєра одночасно перебуває в двох взаємовиключних квантових станах суперпозиції
Не партії - це раз.
В чомусь да, в чомусь ні - це два.
Бо за твоїм закидом треба було продовжувати жити за совдепом після його розпаду? Ну щоб не коливатись.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:23
budivelnik написав:
Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити
Якогось Шейха, щоб він дав гроші Шахтарю/Динамо/Говерлі, щоб ті закупили нормальних гравців.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:24
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
почему олигархи и их дети не защищают свои активы? им принадлежит почти вся страна
Я не розумію чому ти вказуєш пальцем на інших, адже ти сам заявляв, що за 10 років в Україні заробив активів на мільйон доларів. Чесно повністю чи не зовсім, зараз не ставиться питання. Питання, чому тракторист захищає твої активи? Чому ти плачеш постійно, що війно зруйнувала твій бізнес, але ні пальцем не шевельнув, щоб його захищати?
Якщо поставити тебе і вчителя поряд, то ти чи він має йти захищати «олігархів», ким по суті є ти?
різниця є. це прірва.
олігархи привласнили народну власність. чиновники - гроші платників податків, тобто - мої.
Всякий раз, когда я слышу очередного радетеля за народ, значит он натырил денег. Неважно, в какой способ
Исключений ещё не было
Особенно циничные те, хто за пенсионеров переживает, оплачивая ЄСВ по-минимуму
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:27
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Сьогодні майже кожен=один з двадцяти
Требаодин з десяти
Тому чим більша різниця буде між тим хто думає і тим хто займається -
тим швидше думатель
перейде в статус деятєль
...
А чому?)))
Про те і мова, щоб зробити в ринку сприятливі умови.
Навіть для слабких гравців.
Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєш
Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...
Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?
Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.
Зрозумій накінець
Потяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.
Так само і в економіці
Сильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.
І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полян
Станом на сьогодні нам ще чистити і чистити.
Бо чистять перші а не останні.
Розумію, факт --- ліг в країні (ринку) багато.
Якісь для конкуренції на рівні Ліги чемпіонів.
Якісь на рівні району-села.
Там, де стимулюють найслабших, точніше створюють сприятливі умови, то там і сильніші сильніше.
Уяви.
Набридає постійно виправляти твої перекручення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 січ, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:33
ЛАД написав: budivelnik написав:
.........
3,14ди , ..... висери ...
Прапор остаётся прапором даже если заробив мiльон и стал владельцем продуктового магазина.
Ещё недавно ты вставал в третью позицию, что от своих же тебе достаётся
И как это плохо в условиях войны
Чё, угадали тогда ? таки сексот ?
Прошло пару дней и ты продолжил свою любимую тему обсирания тех, кто за Украину
Так вот, сразу видно на чьей ты стороне
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