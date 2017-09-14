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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:39
Vadim_ написав: pesikot написав:
Трішки дійсно оффтопу ...
Погода сьогодні була сонячна, але холодний вітер
Було багато людей на прогулянці, мабуть всі вони "порішали", як сказали б UA, Бетон та всі номерні
На прогулянці були парочки, сімейні парочки з дітьми, військові, чи військові з родинами
Кафе заповнені
На Новій пошті завжди хтось щось отримує чи відправляє
На автомийках, на будь яких, черги
В цирюльнях черги
І там, і там чоловіки
В храмі УПЦ МП на Ниві купа людей в черзі за свяченою водою
Можу деяким форумчанам порекомендувати виходити в реальність
, а не сидіти в ТГ-каналах )
Не менжевать и уверенной походкой в тцк?
уверенной походкой поймали плиточника. в атб. вышел чувак в рельность.
щас в житомире
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:40
Бетон, ніхто не може перевірити наскільки чесно т заробив свій мільйон доларів і скільки податків ти сплатив.
Ніхто не може перевірити (хтось да може, але не ти, і не я) наскільки повно олігархи платять податки.
Тому ми не говоримо про чесність чи нечесність їх виникнення.
Мова про твої постійні стогони, що бідні захищають багатих. Тебе багатого хто захищає? Чому не ти сам?? Тому, або ти припиняєш цю недолугу пісню, або йдеш себе сам захищати.
Щодо отого всього «я не був, не прівлєкался, держава це не я», так саме так може кожен олігарх сказати.
І з яких це пір робота на державу (лікарі, вчителі, пожежники і тд ) стало якимось особливим фактором «от ти і йди захищав, ти замазався в державу»?? Що це за черговий маразм??
Я так можу тобі сказати «не працював на державу в житті? То йди починай!! Ти їй повинен!»
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:42
Hotab написав:
Бетон, ніхто не може перевірити наскільки чесно т заробив свій мільйон доларів і скільки податків ти сплатив.
Ніхто не може перевірити (хтось да може, але не ти, і не я) наскільки повно олігархи платять податки.
Тому ми не говоримо про чесність чи нечесність їх виникнення.
Мова про твої постійні стогони, що бідні захищають багатих. Тебе багатого хто захищає? Чому не ти сам?? Тому, або ти припиняєш цю недолугу пісню, або йдеш себе сам захищати.
Щодо отого всього «я не був, не прівлєкался, держава це не я», так саме так може кожен олігарх сказати.
І з яких це пір робота на державу (лікарі, вчителі, пожежники і тд ) стало якимось особливим фактором «от ти і йди захищав, ти замазався в державу»?? Що це за черговий маразм??
Я так можу тобі сказати «не працював на державу в житті? То йди починай!! Ти їй повинен!»
я вже податковий резидент Польщі. половина активів там. то треба й Польщу захищати
слухаю, товариш начальник. разрешите выполнять!
ать-два)
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:48
Бетон написав:
я вже податковий резидент Польщі. половина активів там. то треба й Польщу захищати
слухаю, товариш начальник. разрешите выполнять!
ать-два)
Бетон, про олигархов нам рассказывает человек не готовый ни Украину, ни Польшу защищать. Просто если на активы кто лапу положит фальцет будет громче )))
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:53
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєш
Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...
Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?
Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.
Зрозумій накінець
Потяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.
Так само і в економіці
Сильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.
І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полян
Станом на сьогодні нам ще чистити і чистити.
Бо чистять перші а не останні.
Якогось Шейха, щоб він дав гроші Шахтарю/Динамо/Говерлі, щоб ті закупили нормальних гравців.
І що ?
1 Якщо у внутрішньому чемпіонаті вони будуть грати в пів-ноги , то при виході в конкурентний світ - продують все і вся.
Суть конкуренції саме в тому і полягає що підганяє всіх.
А якщо ти найкращий- то нафіга напрягатись?
2 Навіщо шейху тратити гроші на футбол в не першій країні, якщо верблюжі гонки в цій країні не популярні і бензину він більше не продасть?
З таким успіхом йому треба купувати клуб в Якутську там хоч алмази є....
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:54
Бетон ваш ход мысли можно понять, но непонятно другое, зачем вы пишите одно и тоже? Ситуация дурацкая и не только у вас.
Оказалось того что все платили на армию критично мало для обороны как и самой армии.
Виноватые конечно есть, но шансов притянуть их к ответственности ноль. Или меньше.
С одной стороны война у людей рушатся жизни и семьи, люди теряют жилье.
С другой вы зачем то покупаете квартиры в киеве.
Каждый тратит свои деньги как считает нужным, но как минимум это алогично. Завтра вас призовут на фронт, кто будет заниматься вашими квартирами, в т.ч. польскими.
Ко всем.
Предлагаю перестать искать виноватых в войне и перестать искать кто должен нас защищать.
Менты, впенсы, подизносившиеся летчики, долярчики и бандерлоги.
Это неконструктивно. Ответа нет. Нельзя вернутся в 2014 или другой год и все переиначить. уже звучит как заевшая пластинка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 19 січ, 2025 19:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:56
Бетон
я вже податковий резидент Польщ
Не розумію тоді твоїх претензій до олігархів, які виводять капітали і дітей закордон. Ти сам так робиш. Давайте ти просто припиниш оце скиглення, і роби що хочеш. Мері все одно
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:57
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Нагуглите не за 5 сек., а за 5 мин. или даже за большее время, что "їх (РФ) економіка дихає на ладан
, бо все йде на війну, а галузі
, що не дотичні, загинаються
без підтримки".
И насчёт нашего экспорта желательно приводить цифры, доказывающие, что "Наш експорт сягнув довоєнного рівня", а не предлагать поверить на слово.
Так что "наративи раССейського мІра" можете засунуть себе ... куда хотите.
Ти 3,14ди , але майся на стриманняТи не повірив що 30% зброї ми виготовляємо самі
Я тобі відповідь від Президента знайшов
Чого ти зараз стрілки на педерацію переводиш?
Ось твоя цитата
ЛАД написав:
Ну и слова президента воюющей страны тоже аргумент так себе.
А ти що користуєшся тільки довідками педераційного Генштабу під грифом Таємно?
Тому
Або труси або хрестик
Або ти задовільняєшся інформацією з інтернету
або не тягнеш свої висери з того ж інтернету.
Прапор остаётся прапором даже если заробив мiльон и стал владельцем продуктового магазина.
Совкового парторга з ладів не вигнати
вони секунди не проживуть без маніпуляцій
спочатку маніпульнув що я не на те відповів
потім відповідь обрізав...
А толку то
педераційником все одно - тхне на весь форум.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 19:58
Wirująświatła написав:
Оказалось того что все платили на армию критично мало для обороны как и самой армии.
.
Трохи не так, а так "красти вищосортним потрібно було менше"
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Додано: Нед 19 січ, 2025 20:00
Wirująświatła написав:
С другой вы зачем то покупаете квартиры в киеве.
Займатися чимось потрібно, щоб не деградувати і тримати себе в тонусі, та підтримувати кваліфікацію, якщо нема бажання раннім пенсіонером на Філіпіни
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