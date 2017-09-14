Додано: Нед 19 січ, 2025 19:40

Бетон, ніхто не може перевірити наскільки чесно т заробив свій мільйон доларів і скільки податків ти сплатив.

Ніхто не може перевірити (хтось да може, але не ти, і не я) наскільки повно олігархи платять податки.

Тому ми не говоримо про чесність чи нечесність їх виникнення.

Мова про твої постійні стогони, що бідні захищають багатих. Тебе багатого хто захищає? Чому не ти сам?? Тому, або ти припиняєш цю недолугу пісню, або йдеш себе сам захищати.



Щодо отого всього «я не був, не прівлєкался, держава це не я», так саме так може кожен олігарх сказати.

І з яких це пір робота на державу (лікарі, вчителі, пожежники і тд ) стало якимось особливим фактором «от ти і йди захищав, ти замазався в державу»?? Що це за черговий маразм??

Я так можу тобі сказати «не працював на державу в житті? То йди починай!! Ти їй повинен!»