Можна звичайно для кожної ліги встановити свої правилаdetroytred написав:budivelnik написав:Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєш
Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...
Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?
Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.
Зрозумій накінець
Потяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.
Так само і в економіці
Сильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.
І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полян
Станом на сьогодні нам ще чистити і чистити.
Бо чистять перші а не останні.
Розумію, факт --- ліг в країні (ринку) багато.
Якісь для конкуренції на рівні Ліги чемпіонів.
Якісь на рівні району-села.
Там, де стимулюють найслабших, точніше створюють сприятливі умови, то там і сильніші сильніше.
Уяви.
Але як буде виступати вигравший нижчу лігу по правилам бадмінтону у вищій лізі яка грала у футбол по правилам хокею? мені якось не зрозуміло
А що ти виправив ?
Замилив сам собі очі.
Ще раз
Закон один і для слабких і для сильних
В противному разі визначити РЕАЛЬНУ ефективність роботи різних людей/бізнесів які будуть працювати(оцінюватись) різними критеріями - не можливо.
В капсуспільстві критерії два
а - розмір заробленого капіталу
б - величина сплачених податків.
Все
Якщо почнуть для слабких одне, для середніх друге а для сильних третє - то це рай для прокурора/сідді/слідчого/податківці...
Це хоч зрозуміло
От і виходить
Треба зменшити вплив чиновника, шляхом зменшення перерозподілу кимось заробленого( чим менше чиновник перерозподіляє тим менше йому можна платити і тим нижча може бути його кваліфікація) а раз так- то й зникне проблема шкарпеток для ДБР по 1500 доларів чи інвалідності судді/прокурора за 100 000 грн
А раз не треба шукати порушення в присудженні інвалідності- значить не буде голова мсек викидати доллари ящиками...
Але можна зробити так як пропонуєш ти
а - знайти правильних і чесних
б - дати їм стільки повноважень щоб вони зробили добування щастя люмпенами легшим ніж вони витрачають на пошуки щастя...
от тільки де ж ти таких знайдеш?
а раз не знайдеш- то може не ліжка в борделі(твої варіанти реформ) місцями міняти
може краще тобі не дати розповсюджувати те в чому ти не розбираєшся навіть приблизно?