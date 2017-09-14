Додано: Нед 19 січ, 2025 20:07

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: А чому?)))

Про те і мова, щоб зробити в ринку сприятливі умови.

Навіть для слабких гравців. А чому?)))Про те і мова, щоб зробити в ринку сприятливі умови.Навіть для слабких гравців. Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєш

Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...



Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?

Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.



Зрозумій накінець

Потяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.

Так само і в економіці

Сильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.

І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полян

Станом на сьогодні нам ще чистити і чистити.

Бо чистять перші а не останні. Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєшДля того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.Зрозумій накінецьПотяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.Так само і в економіціСильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полянСтаном на сьогодні нам ще чистити і чистити.Бо чистять перші а не останні.

Розумію, факт --- ліг в країні (ринку) багато.

Якісь для конкуренції на рівні Ліги чемпіонів.

Якісь на рівні району-села.

Там, де стимулюють найслабших, точніше створюють сприятливі умови, то там і сильніші сильніше.

Уяви. Розумію, факт --- ліг в країні (ринку) багато.Якісь для конкуренції на рівні Ліги чемпіонів.Якісь на рівні району-села.Там, де стимулюють найслабших, точніше створюють сприятливі умови, то там і сильніші сильніше.Уяви.

detroytred написав: Набридає постійно виправляти твої перекручення. Набридає постійно виправляти твої перекручення.

Можна звичайно для кожної ліги встановити свої правилаАле як буде виступати вигравший нижчу лігу по правилам бадмінтону у вищій лізі яка грала у футбол по правилам хокею? мені якось не зрозумілоА що ти виправив ?Замилив сам собі очі.Ще разЗакон один і для слабких і для сильнихВ противному разі визначити РЕАЛЬНУ ефективність роботи різних людей/бізнесів які будуть працювати(оцінюватись) різними критеріями - не можливо.В капсуспільстві критерії дваа - розмір заробленого капіталуб - величина сплачених податків.ВсеЯкщо почнуть для слабких одне, для середніх друге а для сильних третє - то це рай для прокурора/сідді/слідчого/податківці...Це хоч зрозумілоОт і виходитьТреба зменшити вплив чиновника, шляхом зменшення перерозподілу кимось заробленого( чим менше чиновник перерозподіляє тим менше йому можна платити і тим нижча може бути його кваліфікація) а раз так- то й зникне проблема шкарпеток для ДБР по 1500 доларів чи інвалідності судді/прокурора за 100 000 грнА раз не треба шукати порушення в присудженні інвалідності- значить не буде голова мсек викидати доллари ящиками...Але можна зробити так як пропонуєш тиа - знайти правильних і чеснихб - дати їм стільки повноважень щоб вони зробили добування щастя люмпенами легшим ніж вони витрачають на пошуки щастя...от тільки де ж ти таких знайдеш?а раз не знайдеш- то може не ліжка в борделі(твої варіанти реформ) місцями мінятиможе краще тобі не дати розповсюджувати те в чому ти не розбираєшся навіть приблизно?