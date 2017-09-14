RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12006120071200812009

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 116
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:07

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А чому?)))
Про те і мова, щоб зробити в ринку сприятливі умови.
Навіть для слабких гравців.
Приходиш ти в Федерацію футболу і заявляєш
Для того щоб конкурувати з кращими лігами Європи , нам потрібно створити умови щоб навіть найслабші команди втримувались у вищій лізі...

Як думаєш - вони прямо при тобі почнуть крутити пальцем коло скроні?
Чи все таки дочекаються поки ти вийдеш з своєю геніальною пропозицією.

Зрозумій накінець
Потяг тягне Електровоз , а не штовхає останній вагон.
Так само і в економіці
Сильні розчищають поляну від снігу тільки при умов що за розчистку отримають більше ніж просто працюючи на розчищеному.
І якщо стимулювати слабких - то кількість бажаючих нічого не робити (або працювати тяп-ляп без напрягу) - буде перевищувати розміри полян
Станом на сьогодні нам ще чистити і чистити.
Бо чистять перші а не останні.

Розумію, факт --- ліг в країні (ринку) багато.
Якісь для конкуренції на рівні Ліги чемпіонів.
Якісь на рівні району-села.
Там, де стимулюють найслабших, точніше створюють сприятливі умови, то там і сильніші сильніше.
Уяви.
Можна звичайно для кожної ліги встановити свої правила
Але як буде виступати вигравший нижчу лігу по правилам бадмінтону у вищій лізі яка грала у футбол по правилам хокею? мені якось не зрозуміло
  detroytred написав:Набридає постійно виправляти твої перекручення.
А що ти виправив ?
Замилив сам собі очі.
Ще раз
Закон один і для слабких і для сильних
В противному разі визначити РЕАЛЬНУ ефективність роботи різних людей/бізнесів які будуть працювати(оцінюватись) різними критеріями - не можливо.
В капсуспільстві критерії два
а - розмір заробленого капіталу
б - величина сплачених податків.
Все
Якщо почнуть для слабких одне, для середніх друге а для сильних третє - то це рай для прокурора/сідді/слідчого/податківці...
Це хоч зрозуміло
От і виходить
Треба зменшити вплив чиновника, шляхом зменшення перерозподілу кимось заробленого( чим менше чиновник перерозподіляє тим менше йому можна платити і тим нижча може бути його кваліфікація) а раз так- то й зникне проблема шкарпеток для ДБР по 1500 доларів чи інвалідності судді/прокурора за 100 000 грн
А раз не треба шукати порушення в присудженні інвалідності- значить не буде голова мсек викидати доллари ящиками...

Але можна зробити так як пропонуєш ти
а - знайти правильних і чесних
б - дати їм стільки повноважень щоб вони зробили добування щастя люмпенами легшим ніж вони витрачають на пошуки щастя...

от тільки де ж ти таких знайдеш?
а раз не знайдеш- то може не ліжка в борделі(твої варіанти реформ) місцями міняти
може краще тобі не дати розповсюджувати те в чому ти не розбираєшся навіть приблизно?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27986
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Треба зменшити вплив чиновника, шляхом зменшення перерозподілу кимось заробленого
...
А раз не треба шукати порушення в присудженні інвалідності- значить не буде голова мсек викидати доллари ящиками...

2 запитання:
1. Хто у Вашій моделі змусить мене платити податки?
2. Як із фронту будуть списувати інвалідів?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 29.07.22
Подякував: 779 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:37

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Треба зменшити вплив чиновника, шляхом зменшення перерозподілу кимось заробленого
...
А раз не треба шукати порушення в присудженні інвалідності- значить не буде голова мсек викидати доллари ящиками...

2 запитання:
1. Хто у Вашій моделі змусить мене платити податки?
В Україні 20 млн платників податків, з яких 10 млн платить , 10 млн ховається
і 30000 податківців
Питання на засипку
1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи
А ті хто не платять фіксований збір будуть відрізані від усіх цифрових послуг або послуг отримання яких потребує інтедифікації - то що зміниться?
2 З іншого боку, якщо Держава не збирає то й не надає
Тобто
якщо ти не платиш то не отримуєш. От і виходить - треба зібрати менша на суму того що Держава не буде надавати + зменшиться вартість утримання Держапарату
  Дюрі-бачі написав:2. Як із фронту будуть списувати інвалідів?
1 А при чому оподаткування до інвалідів?
2 Труси-хрестик
Або великі виплати по соцзахисту(не тільки для військових інвалідів) і чим вищі суми тим більше чиновників присмокчуться до цієї годівниці
Або обмеження пенсій на рівні середньої по Державі...
Бо дуже дивна ситуація коли працюючий який повинен утримати себе і пенсіонера отримує менше ніж пенсіонер.
І при цьому відновлення працездатності працюючого потребує більше ресурсів ніж відновлення життєздатності не працюючого пенсіонера(інваліда чи по старості- не важливо)
І чим нижча величина максимального Державного забезпечення непрацюючих - тим менше бажання в цю категорію потрапляти.
А якщо заборонити займати Державні посади інвалідам в яких розмір пенсії вищий ніж середня по Україні - то в прокуратурі/суді/чиновники вищого рівня - не стане жодного інваліда навіть якщо в нього не буде двох ніг і одної руки....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27986
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи

Куди ще простіше ніж ФОП? 1-2 група платить фіксовану суму, я на 3 плачу %... Думаю всі українці були б раді, якщо б не було складного офіційного найму? а тільки ФОПи...
Але державі дуже не подобаються ФОП і вони максимально з ними борються...
  budivelnik написав:1 А при чому оподаткування до інвалідів?

А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 29.07.22
Подякував: 779 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:55

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:С другой вы зачем то покупаете квартиры в киеве.


Займатися чимось потрібно, щоб не деградувати і тримати себе в тонусі, та підтримувати кваліфікацію, якщо нема бажання раннім пенсіонером на Філіпіни

Ты уже окружил киев кавалирками? Сколько ещё в планах.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 20:57

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи

Куди ще простіше ніж ФОП? 1-2 група платить фіксовану суму, я на 3 плачу %... Думаю всі українці були б раді, якщо б не було складного офіційного найму а тільки ФОПи...
Але державі дуже не подобаються ФОП і вони максимально з ними борються...

Давайте так
1 Розглянемо довоєнний 2021 рік, Бюджет
Бюджет - 1 296 852 900 000 грн/20 млн працездатних/12місяців =5500 грн
Пенсійний -495 000 000 000 грн/20млн працездатних/12 місяців =2060 грн
Середня зарплата -12350 грн
2 Якщо змусити платити всіх , то з відміною акцизних податків на паливо і алкоголь/тютюн, ПДВ і так далі то виглядає ніби й не погано
12350-5500-2060=9740 ( нагадаю , ПДВ нема це мінус 20% до ціни всіх товарів, акцизів нема це мінус 20 грн на літр палива( алкоголь/тютюн можна залишити)
3 Але якщо всіх не вдасться а зловлять тільки 12 млн офіційно працюючих ( а вигоду отримають всі) тоді трошки дупа...
12350-20/12*(5500+2060)=-250 грн .

Як бачите- не все залежить від Держави
Але з іншого боку
Більш несправедливого підходу коли платять тільки правильні а отримують всі ( а сьогодні це так) в капкраїнах не спостерігається.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27986
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?
Не змішуйте все в купу
Спрощення не дорівнює відміна.
Є сьогодні існуючі правила.
Якщо спростити правила отримання інвалідності з одночасним зменшенням виплат по інвалідності - відбудеться цікава ситуація
Ті хто хотів заплатити щоб отримати вищу пенсію - втратять економічний інтерес це робити
А ті хто без пенсії прожити не можуть - зможуть її простіше(хоча і в менших розмірах отримати)
При цьому
Можна криком кричати що пенсія має бути 100500мільйонів... але якщо в кишені є менше середньої по державі - значить більше 10000 грн не отримаєш.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27986
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 12006120071200812009
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81313
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13498)
19.01.2025 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.