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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 21:01
Дюрі-бачі написав:
А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?
Не змішуйте все в купу
Спрощення не дорівнює відміна.
Є сьогодні існуючі правила.
Якщо спростити правила отримання інвалідності з одночасним зменшенням виплат по інвалідності - відбудеться цікава ситуація
Ті хто хотів заплатити щоб отримати вищу пенсію - втратять економічний інтерес це робити
А ті хто без пенсії прожити не можуть - зможуть її простіше(хоча і в менших розмірах отримати)
При цьому
Можна криком кричати що пенсія має бути 100500мільйонів... але якщо в кишені є менше середньої по державі - значить більше 10000 грн не отримаєш.
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budivelnik
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Додано: Нед 19 січ, 2025 21:27
Wirująświatła написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
С другой вы зачем то покупаете квартиры в киеве.
Займатися чимось потрібно, щоб не деградувати і тримати себе в тонусі, та підтримувати кваліфікацію, якщо нема бажання раннім пенсіонером на Філіпіни
Ты уже окружил киев кавалирками? Сколько ещё в планах.
Трамп прийде, буде видно
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flyman
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Додано: Нед 19 січ, 2025 21:45
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Додано: Нед 19 січ, 2025 21:52
Как же я давно не смотрел балет по тв , да и тв не смотрю, но ради такого посмотрел бы
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:17
Wirująświatła написав:Бетон
ваш ход мысли можно понять, но непонятно другое, зачем вы пишите одно и тоже? Ситуация дурацкая и не только у вас.
Оказалось того что все платили на армию критично мало для обороны как и самой армии.
Виноватые конечно есть, но шансов притянуть их к ответственности ноль. Или меньше.
С одной стороны война у людей рушатся жизни и семьи, люди теряют жилье.
С другой вы зачем то покупаете квартиры в киеве.
Каждый тратит свои деньги как считает нужным, но как минимум это алогично. Завтра вас призовут на фронт, кто будет заниматься вашими квартирами, в т.ч. польскими.
Ко всем.
Предлагаю перестать искать виноватых в войне и перестать искать кто должен нас защищать.
Менты, впенсы, подизносившиеся летчики, долярчики и бандерлоги.
Это неконструктивно. Ответа нет. Нельзя вернутся в 2014 или другой год и все переиначить. уже звучит как заевшая пластинка.
1. Все платили столько, сколько требует государство.
Вместо обороны, строили дороги.
2. Покупаю, чтобы не сойти с ума от скуки.
я пытался вывезти деньги за границу, все, но меня не выпустили
3. Искать виноватых обязательно нужно. Искать и наказать.
Я надеюсь администрация Трампа сделает это
4. Я уже понял что в Украине каждый должен защищать себя сам.
Меня это не устраивает.
Меня не устраивает жить рядом с ненормальными опг, которые похищают и убивают гражданское население.
Я выбрал другую правовую политическую систему, т.е. другое государство для жизни, даже если война закончится
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Бетон
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:20
Наскільки я пам`ятаю, stm якось писала шо Сахипзадівна вже все, але вроді ще працює. Так ось, цей як його, банк расісі з 20 грудня підняв облікову ставку з 19 до 21%. Пояснюють це тим, шо у них великий попит, але це дуже схоже на інфляцію. Інфляція 21% на рік це вже галопуюча чи ще ні? Скільки в них грошей залишилось сказать важко, але схоже вони вже фнб доїдають. Їм би експорт прикрутить, плюс нафта по 20 баксів за бочку...
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:25
budivelnik написав:
А що ти виправив ?
Замилив сам собі очі.
Ще раз
Закон один і для слабких і для сильних
В противному разі
Да навіть елементарне -- оподаткування різне для різних груп. За віконцем.
А в тебе все однаково.
Про яких "правильних і чесних" я тобі пару сторінок казав? Ні про яких. Є і такий шлях. З отими ж неправильними і нечесними.
Набрид перекручувати.. Гудбай.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 січ, 2025 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:29
stm написав: Бетон написав:
я вже податковий резидент Польщі. половина активів там. то треба й Польщу захищати
слухаю, товариш начальник. разрешите выполнять!
ать-два)
Бетон, про олигархов нам рассказывает человек не готовый ни Украину, ни Польшу защищать. Просто если на активы кто лапу положит фальцет будет громче )))
Олигархи готовы защищать? Сотни тысяч судей, прокуров, силовиков живут роскошной жизнью. Их военнообязанные дети свободно летают по всему миру.
К ним вопросов у вас нет.
На активы лапу скорее положат тцк, или прокуратура. Не тех вы боитесь.
В Польше работают законы. Они не просто написаны, как у нас, а работают. Мне в Польше государственные органы за 2 года оказали больше правовой помощи, чем в родной стране за 40 лет.
Польша, пока наша власть с кравчуком занималась распилом самолётов, вступила в НАТО. Польша член ЕС.
Польша занимается оборонной, закупает самолёты и ПВО, а не клянчит по всему миру.
И я знаю куда власть Польши тратит мои налоги. У нас новая школа на районе.
Поэтому всё с нашими активами в Польше будет нормально
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Бетон
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:33
Хотаб прав. Моя вина в том, что я всего этого раньше не понимал. И не уехал раньше. Война открыла глаза
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Бетон
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:40
Бетон написав:
Хотаб прав. Моя вина в том, что я всего этого раньше не понимал. И не уехал раньше. Война открыла глаза
За форс-мажору буде дупа і там.
І будь де.
Інша справа, що коли в райских кущах вітерець, то в джунглях ураган.
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detroytred
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