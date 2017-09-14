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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:41
Бетон написав:
Хотаб прав. Моя вина в том, что я всего этого раньше не понимал. И не уехал раньше. Война открыла глаза
Если война придет в Польшу, ты переживешь дежавю.
Разве что иностранцев не тронут, тогда… Но ты к тому времени хоть частично , да натирализируешься. И границы перед носом тебе опять хлопнут. Ехай уже сразу в Португалию.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:45
fler написав:
Погоджуюсь, іноді відірватись на якійсь мерзотній обліківці приносить моральне задоволення.
чет напомнило
"Наша священная земля - их варварская пустыня"
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:52
pesikot написав:
ты, свои
А ты защищать не хочешь
допустим чел с детдома
имущества нет
семьи нет
ваша версия почему он должен идти на фронт?
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:53
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи
Куди ще простіше ніж ФОП? 1-2 група платить фіксовану суму, я на 3 плачу %... Думаю всі українці були б раді, якщо б не було складного офіційного найму? а тільки ФОПи...
Але державі дуже не подобаються ФОП і вони максимально з ними борються...
budivelnik написав:
1 А при чому оподаткування до інвалідів?
А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?
якби були лише ФОПи, то пенсіонери залишились без пенсій. їх теж на волотнтерську допомогу?
й досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало.
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